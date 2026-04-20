Presume PRI músculo electoral en Coahuila

Pero es indudable que el próximo año el Revolucionario Institucional deberá esforzarse en la presentación de mejores perfiles para la renovación de alcaldías y diputados federales.

El Partido Revolucionario Institucional sabe que, en Coahuila , tiene el sartén por el mango y ayer demostró su musculatura política en la presentación de los 16 candidatos a diputados locales.

Y es que le pueden crecer los enanos y no sólo de Morena, sino también el PAN, el Verde Ecologista y el Partido del Trabajo le pueden dar un buen susto electoral.

Es evidente que el Congreso local es importante para el PRI, porque esta legislatura acompañará al gobernador Manolo Jiménez en el último tramo de su administración.

Pero un análisis político, a ojo de buen cubero, en los municipios, advierte serios peligros en importantes ayuntamientos con buenos aspirantes en la oposición.

En Torreón, el senador morenista Luis Fernando Salazar y la diputada Cintia Cuevas tienen tamaños para ganar la alcaldía.

En Sabinas, Chano Díaz, del Verde; y en Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, de Morena, van por la reelección, en tanto que, en Monclova, el morenista Pepe Erives puede dar la sorpresa.

Saltillo, con la senadora 4T, Cecilia Guadiana, aunque dice que no quiere, también trae con qué ganar.

En fin, el PRI demostró ayer que, con candidatos de regulares a buenos, está listo para arrasar en la elección a diputados locales de julio próximo.

Pero en el 2027, es obvio que deberá elegir mucho mejores perfiles...

YA SALIÓ EL PEINE

La amenaza de paro de labores del personal del Ayuntamiento de Torreón tiene su origen en la llegada a la alcaldía de empresas externas que los desplazan de labores con remuneración extra.

Así lo denunciaron trabajadores del municipio asignados como notificadores municipales y cobradores en plazas y mercados de la ciudad, que fueron reasignados por el edil Román Cepeda.

Los empleados sindicalizados reconocieron que, por cada notificación, reciben un pago extra, al igual que lo hacen los cobradores de mercados y plazas, entre otros, durante su labor diaria.

Ahora, por órdenes de Román, ese trabajo lo realizan despachos externos de amigos del edil y de Pepe Ganem, que además de cobrar una buena suma por el servicio, se reparten el dinero extra.

¿Será?

NI ES, NI REPRESENTA

Representantes de Morena en Coahuila negaron que el empresario Gerardo Berlanga, que goza de millonarios contratos en el ayuntamiento de Torreón, sea militante de la 4T.

“Ese señor es una persona que, como muchas otras, colaboró en la campaña de la presidenta Claudia Sheinbaum en su ruta de candidata, pero hasta ahí llegó su participación”, dijo la vocería.

La representación estatal de la Cuarta Transformación explicó que Gerardo ni es militante, ni tiene vida interna en el partido y mucho menos está en la discusión del proyecto político para Coahuila.

De Buena Fuente publicó hace unos días la asignación en Torreón de millonarios contratos a Asmex, Triturados, Concretos y Block, propiedad de Berlanga, que se ostenta como morenista.

Ahora Morena se deslinda del ex secretario de Obras Públicas en Coahuila y lo desconoce como integrante de este organismo político.

SUPERSTICIOSA

La candidata a diputada local por el distrito de Torreón, Verónica Martínez, aseguran políticos comarcanos, ya no sabe cómo quitarse de encima al ex gobernador Miguel Ángel Riquelme.

Mujer de fe y supersticiones, Vero, al parecer teme que el karma derrotista de Riquelme la alcance, le provoque “salación” y la haga perder en el proceso electoral de junio próximo.

Como se recordará, el ex gobernador coahuilteco perdió la pasada elección a senador ante el morenista Luis Fernando Salazar, aunque llegó por la vía plurinominal.

Para combatir la salación, se recomienda el ritual de pasarse varias veces un huevo por el cuerpo, mientras se rezan cuatro padres nuestros.

Luego, el huevo se quiebra y el contenido se vierte en un vaso cristalino con agua y se invoca la protección de los guías espirituales.

La aspirante lagunera, a pesar de ser convocada hace unos días a acudir a una importante reunión con blusa blanca, fue la única que llegó con una prenda roja para la buena suerte.

AVISO DE OCASIÓN

Desde la capital del acero, y por recomendación del delegado Pepe Erives, ayer me llamó Valeria, de la delegación estatal del Bienestar.

Quesque ya puedo pasar por mi tarjeta, con retroactivo al año 1960.

Veremos y diremos...