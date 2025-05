In DEA we trust

El título de esta reflexión editorial (“En la DEA confiamos”) resuelve, hasta cierto punto, una dificultad: tener datos confiables oficiales (y no oficiales) sobre la realidad del crimen organizado en nuestro país.

En los últimos seis años, el Gobierno Federal ha cambiado la metodología de medición de homicidios dolosos y reducido las cifras de desaparecidos, por ejemplo. Las fuentes alternas, por lo general, no coinciden con las oficiales. El hoyo negro para construir estadísticas confiables y precisar las dimensiones del monstruo es abismal.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Quién mató a Valeria Márquez?

Por ello, el reporte publicado en fechas recientes por la Drug Enforcement Administration (DEA) es bienvenido, porque precisa, con datos duros, la amenaza que representa el crimen organizado de México para su país. Como sutil recordatorio de que la DEA no olvida: El ejemplar está dedicado a la memoria de Enrique “Kiki” Camarena , agente de la DEA torturado y asesinado por el Cártel de Guadalajara en 1985. Y sellado con esta frase: “Cuatro décadas después, Rafael Caro Quintero −el hombre responsable en EU por la tortura y asesinato del agente especial Camarena− será juzgado en EU”.

A continuación, le comparto, apreciado lector, los puntos más relevantes del reporte que será la guía a seguir por el Departamento de Estado y la DEA para definir −desde EU− la política de seguridad de nuestro país:

1) Designa ocho organizaciones criminales transnacionales como organizaciones terroristas extranjeras con alcance global. Las primeras seis son mexicanas: Cártel de Sinaloa , Cártel Jalisco Nueva Generación , Cártel del Noreste, la Nueva Familia Michoacana , Cártel del Golfo y Cárteles Unidos. Las dos restantes son Tren de Aragua, de Venezuela y la Mara Salvatrucha (MS-13), de El Salvador.

2) Presume que el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo tienen una “presencia significativa” en Coahuila. El Cártel Jalisco Nueva Generación y el del Noreste tienen presencia no relevante.

3) Las organizaciones terroristas criminales mexicanas han fortalecido su papel en abastecer fentanilo a Estados Unidos y provocar un alza en muertes por sobredosis.

4) En 2024, en 2 mil 251 acciones realizadas a lo largo de la frontera, agentes estadounidenses decomisaron 14 mil 69 kilos de fentanilo. De la misma manera, en la red de carreteras más transitadas, dichos agentes decomisaron 2 mil 300 kilos de fentanilo, para dar un total de 16 mil 369 kilos en un solo año.

5) La producción de fentanilo está desplazando a la heroína porque es menos cara, toma menos tiempo producirla, los laboratorios de fentanilo no son afectados por los cambios de clima y puede producirse durante los 12 meses del año.

6) Los cárteles mexicanos abastecen la mayoría de heroína consumida en EU. La trasladan a través de la frontera. En 2024 fueron incautados 620 kilos de heroína por las autoridades estadounidenses fronterizas.

7) Los cárteles terroristas mexicanos son los principales abastecedores de metanfetaminas a EU. Compañías chinas son la fuente principal de químicos regulados y no regulados para producir esa droga. En 2024 fueron incautados 133 mil 392 kilos en la frontera México-EU.

8) Colombia permanece como el primer abastecedor de cocaína a EU; le siguen Perú y Bolivia. Los cárteles mexicanos trasiegan la cocaína −por mar, tierra y/o aire− de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe para, eventualmente, hacerla llegar a México y luego a EU. En 2024, 63 toneladas de cocaína en polvo y 17 mil 181 kilos fueron decomisadas en la frontera México-EU.

9) Aunque la mariguana ha sido “legalizada” para uso recreacional (en 24 estados) o médico (en 39 estados), durante los últimos 20 años, el mercado negro de mariguana ha crecido bajo la tutela de cárteles chinos, asiáticos y mexicanos. Estos grupos también tienen una incidencia significativa en el mercado legal de mariguana.

TE PUEDE INTERESAR: Califica DEA a cárteles mexicanos como una grave amenaza para EU

10) Sólo en California, las autoridades erradicaron 900 mil plantas de 855 plantíos ilegales y decomisaron 55.6 toneladas de mariguana procesada y 156 armas, además aprehendieron a 209 individuos. Mientras en 2024 fueron confiscadas 32.5 toneladas en la frontera.

11) Los cárteles chinos y mexicanos han desarrollado un sofisticado sistema de lavado de dinero que consiste en un sistema bancario subterráneo −fuera de regulación−, el uso de criptodinero y del comercio, así como movimiento de efectivo a granel (como las remesas).

En este reporte, para la DEA México representa una amenaza central para la seguridad nacional de la región: sobran razones para ello. Y no lo olvidarán por un segundo. Por ello, in DEA we trust.