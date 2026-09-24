Incivilidad, toxicidad e insultos en la esfera pública digital

El insulto, desde su origen etimológico, insultus , remite a la idea de ataque, asalto o agresión. Históricamente, pasó de ser una acción física de embestida a un acto de habla interactivo o simbólico dirigido contra otra persona. Según Passard (2024), “puede funcionar como un recurso para herir, debilitar o destruir simbólicamente al otro”; esto significa que en internet puede aparecer “mediante palabras, gestos, emoticonos, canciones y otros recursos, en soportes físicos o virtuales, dirigirse a individuos o categorías sociales y aparecer tanto en espacios públicos como privados” (2024). Así como surgen y se esfuman algunos insultos, otros pueden permanecer en el tiempo o desarrollar mayor capacidad de estigmatización (como las groserías de cada región, fobias y descalificaciones físicas, genéticas o mentales).

Internet nació con una imagen de popularidad, acceso abierto y conversación global, entre otras novedades; no obstante, el clima y la temperatura de la conversación han destapado y fomentado fenómenos de expresividad creativa y afectiva que actualmente sirven para distorsionar la realidad sobre un tema o manifestar apoyo al mismo. Lo interesante es que, de forma paralela al avance tecnológico, bots y trolls, hay implícitamente una enseñanza sobre cómo conversar en la red y qué se naturaliza de dicha conversación como algo “común”.

El insulto puede presentarse en dos sentidos: injuria o ultraje. La injuria (injure): “Expresión ultrajante o término de desprecio que, jurídicamente, se caracteriza por no atribuir a la persona afectada un hecho concreto” ( 2024). Mientras que ultraje (outrage) se refiere a: “Agresión dirigida contra una autoridad, funcionario en ejercicio o símbolo patrio, cuyo objetivo consiste en atentar contra la dignidad asociada a la función pública” (2024).

El ejercicio de estos insultos se logra mediante outsiders, grupos de confrontación y polemistas digitales (clacheurs). Los outsiders (actores externos a lo público): “Actores situados fuera de las posiciones políticas dominantes que utilizan el insulto y el lenguaje de la calle como recursos de escandalización, visibilidad y confrontación con las normas del discurso políticamente correcto” (2024). Los grupos de confrontación (clash) mantienen una: “Dinámica de enfrentamiento verbal acelerado, donde la reducción de las fronteras entre lo público y lo privado facilita la circulación y amplificación de expresiones agresivas” (2024). Finalmente, el clacheur (provocador o polemista digital) alude a un: “Actor que participa activamente en dinámicas de confrontación y provocación verbal en los espacios digitales, aprovechando las posibilidades de interacción rápida y visibilidad de las redes sociales” (2024).

Insultar en redes provoca un fenómeno denominado incivilidad; esto es una forma de interacción política que se aparta de las normas de civilidad y buenos modales (Rossini, 2019), aunque denota un efecto conversacional como el discurso incivil, que es un “discurso que transgrede normas de interacción y que puede estar relacionado con el desacuerdo y la expresión de respuestas emocionales” (2019). Los estudios sobre incivilidad y toxicidad en redes han aportado los siguientes conceptos:

Flaunting of the low (exhibición de lo bajo): Actuación de aquello que culturalmente se considera tosco, maleducado o vulgar; implica una forma de relacionarse y actuar políticamente asociada con el polo cultural “bajo” (Aiolfi, 2022).

Bad manners (malos modales): Desprecio general por las formas consideradas apropiadas de actuar en el escenario político. Permite a los actores diferenciarse de otros políticos y performar una apariencia de normalidad y cercanía con la gente (Aiolfi, 2022).

Transgresión como estrategia performativa: Uso estratégico de la ruptura de normas para diferenciarse de otros actores políticos. Los bad manners, específicamente, constituyen una estrategia performativa eficaz de diferenciación (Aiolfi, 2022).

Outrage (indignación): Género y forma discursiva orientada a provocar respuestas emocionales como ira, miedo o indignación moral mediante recursos como la exageración, el sensacionalismo, los ataques ad hominem y la ridiculización (Berry & Sobieraj, 2014).