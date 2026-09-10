Farmear aura: una forma de gamificar la vida

Hace unas semanas circuló por Internet el término “farmear aura”; su popularidad y viralidad generó tendencia e hizo que usuarios en el mundo, medios, periodistas y algunos funcionarios utilizaran este término en sus contenidos. Lo interesante de la frase y/o trend no es solamente el grado de popularidad que alcanzó, sino que proviene del mundo gamer (videojuegos) y promueve una fantasía para pensar la realidad. Farmear aura se refiere a la manera de realizar acciones que proyectan seguridad, estilo o carisma con el propósito de obtener reconocimiento y prestigio frente a otras personas. El diccionario Oxford University Press la incluyó entre las tres finalistas de sus palabras del año 2025, junto con rage bait y biohack.

Según Fernando Gutiérrez Cortés, esta práctica no constituye una conducta completamente nueva, sino una nueva manera de nombrar prácticas generacionales de expresión, lucimiento e impresión social. Carmen Fernández Chapou explica que farmear proviene del lenguaje de los videojuegos, donde significa cultivar o acumular recursos mediante determinadas acciones. La expresión traslada esa lógica al ámbito social: en lugar de acumular recursos virtuales, se busca “ganar” o “perder” aura. Así, el concepto funciona como una forma contemporánea de evaluar y comunicar identidad, pertenencia, carisma y reconocimiento dentro de comunidades juveniles digitales (Estrada, 2026). El concepto aura farming (farmear aura) comenzó a circular en comunidades digitales vinculadas con videojuegos, anime y memes. Uno de los contenidos asociados con su popularización fue el video viral del niño indonesio Rayyan Arkan Dikha, quien aparecía bailando en la proa de una canoa durante una regata tradicional Pacu Jalur. Su seguridad, equilibrio y aparente naturalidad fueron reinterpretados por usuarios como una demostración de “aura”. Posteriormente, redes como TikTok favorecieron la circulación del término mediante videos, comentarios, memes y fórmulas como “+1000 aura” o “perdió aura”. En 2026, la expresión trascendió por el fenómeno en redes denominado “batallas de aura” presenciales.

Para comprender el traslado de los videojuegos a la vida social digital, es importante citar el concepto de gamificación. Se refiere al “uso de elementos de diseño de juegos en contextos que no son juegos, trasladando mecánicas como puntos, niveles, desafíos o recompensas a actividades sociales, educativas, laborales o digitales” (Deterding et al., 2011, p. 10) y al de ludificación, el cual es el proceso mediante el cual las lógicas, metáforas y prácticas del juego se incorporan progresivamente a actividades cotidianas y espacios digitales, haciendo que ámbitos no lúdicos adquieran características propias del juego (Dippel & Fizek, 2017). Además de farmear aura, existen otros conceptos que utilizan las audiencias jóvenes y que pronto disipan el uso generacional. Los más utilizados son: Aura points: Puntos simbólicos que representan el nivel de carisma, atractivo, reconocimiento o “coolness” atribuido socialmente a una persona dentro de la conversación digital (Oxford University Press, 2025). NPC: Sigla de Non-Player Character; en redes, describe metafóricamente a personas percibidas como pasivas, repetitivas o predecibles (Möring, 2013). Quest: Misión u objetivo estructurado que orienta las acciones del jugador hacia una meta. En conversación digital, representa metafóricamente desafíos, propósitos o actividades que deben cumplirse (Deterding et al., 2011). Boss fight: Combate contra un personaje particularmente poderoso que funciona como desafío culminante. Digitalmente, representa situaciones, personas o problemas percibidos como obstáculos difíciles de superar (Juul, 2013). Skill issue: Expresión irónica utilizada para atribuir un fracaso a la falta de habilidad o competencia del jugador (Oxford University Press, 2024). Buff / nerfear: Buff refiere al incremento de capacidades de un personaje, mientras nerfear implica reducirlas mediante cambios en las reglas. En redes, representan simbólicamente mejoras o pérdidas de valor (Consalvo, 2007).

Lootear: Acción de recoger objetos, recursos o recompensas disponibles. Digitalmente, se usa metafóricamente para obtener información, contenidos, beneficios o recursos (Juul, 2010). Newbie: Término empleado para identificar a una persona principiante o con poca experiencia dentro de una comunidad o actividad (Consalvo, 2007). Desbloquear: En conversación digital representa alcanzar nuevas posibilidades, conocimientos, experiencias o etapas (Zichermann & Cunningham, 2011). Más que una moda lingüística, “farmear aura” pone en evidencia cómo las lógicas del videojuego se incorporan a la manera en que las nuevas generaciones interpretan, representan y valoran sus experiencias cotidianas. Esta gamificación de la conversación digital también plantea una mirada crítica: ¿qué ocurre cuando el reconocimiento social comienza a pensarse como una puntuación permanente? ¿Por qué los jóvenes piensan la realidad social digital desde una actividad lúdica? La cultura digital no sólo crea nuevas palabras; construye nuevas formas de medir, narrar y disputar visibilidad, identidad y prestigio dentro de un entorno cada vez más cuantificado (sumar puntos) y ludificado. Síganos en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y X: @Dialogosdigitales @ROMCONEICC nahayeli.gomez@gmail.com