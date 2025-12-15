Influencia o audiencia. Veraz o viral. Hoy, el contexto lo es todo

¿Les platico? ¡Arre! desde la CDMX:

Pocos héroes ha habido en mi vida. Me refiero a los de carne y hueso, no a las ficciones de la literatura o la lectura.

¿Vivos? Pocos quedan. La edad y otros factores han ido cobrándoles como factura su existencia en este mundo.

Uno de quienes quedan en pie se llama Alejandro Junco de la Vega, presidente de Grupo Reforma, que edita el periódico que lleva ese nombre, Mural -en Guadalajara- y El Norte, con sede en Monterrey.

El Norte fue mi primer empleo formal.

Llegué ahí siendo adolescente, para formar parte de una de las primeras generaciones que Alejandro formó en 1970, con ayuda de maestros estadounidenses de periodismo, liderados por la legendaria doctora Mary Gardner, maestra de periodismo en MSU, campus East Lancing, que fue ingresada al Salón de la Fama del Periodismo de Michigan, en 1998. Pasó a mejor vida en el año 2004.

Descendiente en segunda generación de Rodolfo Junco de la Vega Voigt y de su esposa Teresita, pudo haber estudiado administración de empresas, negocios, finanzas o algo así.

Pero cuando planteó la idea de estudiar en EEUU, sus abuelos le dijeron que si el negocio de la familia eran los periódicos “El Sol” (1922-2024) y “El Norte” (1938-), haría bien en estudiar periodismo. “Reforma” aparecería en 1993.

Y así fue: Alejandro egresó de la escuela de periodismo de la Universidad de Texas en Austin en 1969 y de ahí vinieron años de consolidación de sus medios, como bastiones de la libertad e independencia de expresión nacional, con trascendencia global, ya que ha ganado varios de los más importantes premios de periodismo en EEUU.

Marca rumbo:

En la tradicional cena de consejeros de Grupo Reforma correspondiente a este año, Alejandro pronunció un mensaje que hizo retemblar en sus centros los suelos y las paredes del poder en el Palacio Nacional.

Aquí incluyo su mensaje completo y comparto mis apuntes libres al respecto, en una especie de respetuosa glosa.

Quienes ejercemos el periodismo con independencia y en franca insurgencia, encontramos en sus palabras una guía a seguir en estos tiempos convulsos, que tienen atorado a México en ámbitos cruciales de la vida nacional: