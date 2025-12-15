Influencia o audiencia. Veraz o viral. Hoy, el contexto lo es todo
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Plácido Garza DETONA Mensaje de Alejandro Junco de la Vega el 11 de diciembre 2025, marca rumbo al periodismo en México
¿Les platico? ¡Arre! desde la CDMX:
Pocos héroes ha habido en mi vida. Me refiero a los de carne y hueso, no a las ficciones de la literatura o la lectura.
¿Vivos? Pocos quedan. La edad y otros factores han ido cobrándoles como factura su existencia en este mundo.
Uno de quienes quedan en pie se llama Alejandro Junco de la Vega, presidente de Grupo Reforma, que edita el periódico que lleva ese nombre, Mural -en Guadalajara- y El Norte, con sede en Monterrey.
El Norte fue mi primer empleo formal.
Llegué ahí siendo adolescente, para formar parte de una de las primeras generaciones que Alejandro formó en 1970, con ayuda de maestros estadounidenses de periodismo, liderados por la legendaria doctora Mary Gardner, maestra de periodismo en MSU, campus East Lancing, que fue ingresada al Salón de la Fama del Periodismo de Michigan, en 1998. Pasó a mejor vida en el año 2004.
Descendiente en segunda generación de Rodolfo Junco de la Vega Voigt y de su esposa Teresita, pudo haber estudiado administración de empresas, negocios, finanzas o algo así.
Pero cuando planteó la idea de estudiar en EEUU, sus abuelos le dijeron que si el negocio de la familia eran los periódicos “El Sol” (1922-2024) y “El Norte” (1938-), haría bien en estudiar periodismo. “Reforma” aparecería en 1993.
Y así fue: Alejandro egresó de la escuela de periodismo de la Universidad de Texas en Austin en 1969 y de ahí vinieron años de consolidación de sus medios, como bastiones de la libertad e independencia de expresión nacional, con trascendencia global, ya que ha ganado varios de los más importantes premios de periodismo en EEUU.
Marca rumbo:
En la tradicional cena de consejeros de Grupo Reforma correspondiente a este año, Alejandro pronunció un mensaje que hizo retemblar en sus centros los suelos y las paredes del poder en el Palacio Nacional.
Aquí incluyo su mensaje completo y comparto mis apuntes libres al respecto, en una especie de respetuosa glosa.
Quienes ejercemos el periodismo con independencia y en franca insurgencia, encontramos en sus palabras una guía a seguir en estos tiempos convulsos, que tienen atorado a México en ámbitos cruciales de la vida nacional:
- Hoy en día, para el periodismo, el contexto es tan importante o más que el mensaje mismo.
- Es momento de mantener las opciones abiertas.
- Conviene dar el 100%, pero no en todo, por ejemplo, cuando se trata de donar sangre.
- Toda obra majestuosa comienza con una perforación, pero siempre y cuando no dañe el drenaje pluvial.
- Vivimos una discontinuidad histórica.
- Los algoritmos de robots potencializados por la Inteligencia Artificial, podrían llegar a ser nocivos para el comportamiento humano.
La IA, con ‘neutralidad ideológica’, hace un balance de Claudia Sheinbaum
- La viralidad debe dar paso a la veracidad.
- La audiencia, a la influencia. (Esto no lo dijo Alejandro; lo sostenemos como principio básico de acción, quienes formamos parte de equipo, colaboradores y Consejo de Administración de Grupo DETONA® ante la usurpación del periodismo, por parte de influencers, tiktokeros, youtuberos, empleados, funcionarios y gobernantes que son más activos en las redes que en sus cargos públicos).
- Todo esto de la IA es como adornar jardines de altas paredes, que impiden ver hacia afuera.
- Por ejemplo, los demócratas y los republicanos no se hablan en EEUU. La polarización pareciera ser el nombre del juego.
- En el poder, prevalece una alta expectativa de obediencia ciega para quienes ejercemos la crítica a través del periodismo.
- Nuestro reto es conducirnos en un entorno informativo tecnologizado con ficciones y falsificaciones de contenidos sintéticos e indignación falsificada, que dificulta distinguir lo real de la ficción.
- ¿Cómo actuar en un entorno que nos obliga a bailar sones políticos al ritmo de sus lineamientos recaudatorios, legisladores, procuradores de justicia, jueces, donde lo único que se sabe con certeza es que hay que cuidar los pisotones.
- Los monjes de ciertos ritos están convencidos que todo tipo de caos es posible.
- Y ante esto, la verdad se abre paso.
- ¿Cómo? ¿Qué podemos hacer si somos vulnerables ante el entorno? ¿Simples taquígrafos? ¿Fieles a las voces del poder? ¿Doblegarnos como tantos ante líderes caprichosos no solo en México, sino también en Estados Unidos?
- El reto es ser más ingeniosos. Debemos encontrar nuevas maneras de hacer lo que siempre hemos hecho.
- Si no se pueden las estructuras estándar de nuestro oficio, busquemos algo nuevo.
- Si no se puede informar de una manera, encontremos otras.
- Debemos hacernos legal y profesionalmente INEXPUGNABLES.
- Debemos ser escrupulosos en nuestros métodos de trabajo.
- Imprimirle a nuestro oficio, metodologías claras, argumentos, documentación, sistemas, procedimientos reproducibles y entendibles. Abrir frentes confiables bien definidos.
- Evitar improvisaciones o sesgos.
- Incluso pedir disculpas si fuere necesario.
- La exactitud y la coherencia nos mantienen en el carril.
- Todo esto cobra fuerza cuando las instituciones se vuelven frágiles ante la interferencia política.
- Lo cierto es que a menor claridad, más control político.
- Se irritan al menor atisbo de crítica.
- Tienen la sartén por el mango y el mango también.
- Y ante todo esto, no podemos ignorar el peligro autoritario.
- Tomemos el consejo de ser cautelosos.
- No hay mejor carril funcional que la verdad, ante la opacidad, la indefensión, los tratos mañosos, la corrupción, la manipulación, la intimidación, ANTE EL AUTORITARISMO NACIONAL.
- Pero no se trata de mantenernos en el carril como una rendición.
- Usemos ese carril como una armadura.
- Si vienen por nosotros, que solo encuentren que difundimos la verdad, en su debido contexto.
- Usemos el ejemplo del violinista Joshua Bell, que tocando su Stradivarius de 3 millones de dólares, apenas recaudó 32 dólares entre la gente que se lo encontró tocando por 45 minutos en el Metro de Washington, DC, en el año 2007.
- La gente necesita certeza. Vamos a dársela en el debido contexto.
Cajón Desastre:
- Mañana, cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía, más la Irreverente de mi super multitask Gaby Kalifa Kaún de Garza y Gaza.