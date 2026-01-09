Insiste Limbar Valdez en pelea con Tony Flores

El representante del Partido Verde Ecologista en Saltillo, Limbar Valdez es hombre de palabra, y mantiene el reto al diputado plurinominal del PT, Tony Flores, a darse un “tiro limpio”.

Pero este ya respondió que no tiene interés en la pelea de artes marciales mixtas, desestimó la calidad moral, del “alcalde de Mirasierra” y se ausentará del Congreso local, hasta febrero.

Limbar está empeñado en confrontar personalmente a Flores Guerra, y periodistas de la Carbonífera ya lo esperan en la plaza de Sabinas, donde Tony mantiene un plantón político.

Trascendió que el legislador del PT, ha optado en calidad de mientras, por resguardarse en la ciudad de Monterrey para evitar toparse con su inesperado y agresivo retador.

Sus malquerientes afirman que Tony puso pies en polvorosa y pidió licencia al Congreso local hasta el mes de febrero, con tal de que Limbar, no lo encuentre y lo obligue a cumplir el reto.

Al tiempo...

JUSTICIA AL MEJOR POSTOR

La detención del director general de esta casa editora, Armando Castilla Galindo, el viernes por la mañana, pinta de cuerpo entero a la justicia que se imparte.

Armando Castilla fue detenido por policías, en el Aeropuerto Internacional, Mariano Escobedo, de Monterrey.

¿Cómo supieron los agentes ministeriales que Castilla Galindo se encontraba en ese lugar, justo en esos momentos?

Fuentes acreditadas advierten que el celular del director del diario VANGUARDIA, fue hackeado, para conocer en tiempo real su ubicación, aparentemente con la autorización de un juez.

GESTORÍA SOCIAL

Casa llena, tienen permanentemente las oficinas de gestión en Ramos Arizpe, de la legisladora local del PRI, Edna Dávalos.

Y es que resultó un éxito la promoción de venta de huevo y leche a bajo costo, que expende todos los días, de las 10: 00 a las 14:00 horas, y de 14:00 a 19:00 horas.

La representante legislativa, recordó que el nuevo programa de apoyo social, puso a la venta la tapa de huevo a 50 pesos, y litro de leche, en 18.50 pesos.

Edna Davalos destacó que el huevo y la leche, también continuarán en el Mercadito Mejora.

COMITIVA A ESPAÑA

La secretaria de Turismo en Coahuila,se prepara para participar en la Feria Internacional de Turismo, que se celebrará del 21 al 25 de enero, en España.

La comitiva coahuilense, pidió a los alcaldes de los principales pueblos mágicos de la entidad, preparar los stands que se van a exponer en la feria turística en España.

Cuatro Ciénegas, Parras de la Fuente, y Arteaga son los pueblos mágicos, que más atraen a los organizadores de la Feria Internacional de Turismo de la Madre Patria.

DOS EMPRESAS

Empresarios de Torreón y Guadalajara invertirán en Sabinas, entre 200 y 300 millones de pesos, para la instalación de una granja avícola.

Así lo señaló el alcalde sabinense Chano Díaz, al destacar también la llegada de una segunda empresa, con una inversión inicial, de 3 millones de dólares.

“Me siento bendecido este inicio de año, dos maquiladoras se van a instalar aquí, se tenían varios años sin nuevas fuentes de empleo, y estoy contento porque el trabajo todo lo vence”, destacó.

Díaz Iribarren agradeció el apoyo del gobernador, Manolo Jiménez para diversificar la economía de la región carbonífera, como lo prometió junto a la presidenta, Claudia Sheinbaum.