Monclova: Secuestran a empresarios deudores en celdas policiacas

Tres casas de apuestas clandestinas en Monclova, cuyo funcionamiento se rota en los sectores Asturias, Guadalupe y Estancias, preocupan seriamente a líderes empresariales locales.

Y es que no sólo se corren fuertes apuestas, sino que, a los perdedores que no pueden liquidar las cuantiosas deudas, se les encierra a pan y agua en los separos policiacos durante varios días.

Sin denuncia, sin orden de aprehensión y de manera clandestina, los deudores permanecen detenidos hasta que sus familias llevan y entregan el dinero exigido por los dueños de las casas.

Según los ipecos acereros, varios empresarios han tenido que entregar en garantía y bajo amenaza facturas y escrituras de autos y propiedades, mientras juntan el dinero que adeudan.

El gran problema es que las citadas casas de apuestas clandestinas no se pueden denunciar ni desmontar porque, aseguran, que autoridades y policías de la Fiscalía regional las regentean.

El tema es grave, hay grandes pérdidas económicas y patrimoniales y un andamiaje protector que habla de tráfico de influencias, secuestro y otros delitos.

ACOMODADOR DE LUJO

Caro, muy caro, debe costar contratar al delegado de la Profeco en Coahuila, Galio Vega, como acomodador de sillas.

Pero si algo fluyó en el informe del diputado morenista Alberto Hurtado el pasado miércoles, en Saltillo, fue el recurso económico.

Además, dicen que Galio le debe el cargo al legislador saltillense y, ante la multitud asistente al evento, el titular de la Profeco se ofreció a acomodar en sus asientos a los cientos de invitados.

Por cierto, varios de los invitados especiales aseguran que Alberto se la pasó eufórico, pleno de emoción, entregado a las masas y encaramado en el graderío.

MANITA DE PUERCO

A la Cuarta Transformación le comienzan a crecer los enanos y el PT, su aliado electoral, exige ahora encabezar las candidaturas a los gobiernos estatales de Zacatecas y de Baja California.

Así lo reporta la columna Frentes Políticos, de Excélsior, que señala que el líder nacional del PT, Alberto Anaya, ya puso esta exigencia sobre la mesa de Luisa María Alcalde, dirigente de Morena.

El PT ya no quiere ser solo aliado, sino algo más, con el músculo político suficiente para ir solo en una elección estatal y por eso exige sentarse a negociar con Morena en calidad de socios iguales.

En Coahuila, las futuras exigencias petistas dependerán en mucho de cómo le vaya al líder estatal, Ricardo Mejía, y a sus candidatos a diputados locales este 2026 y alcaldes en el 2027.

Veremos y diremos...

¿MIEDO COLECTIVO?

La política ya no es como antes, las bravuconadas y las ofensas son permitidas y no tienen consecuencias, ni legales, ni políticas, ni sociales.

La reciente agresión verbal de la exalcaldesa de Múzquiz, Tania Flores, al gobernador Manolo Jiménez, desenmascara la vulgaridad de algunas figuras políticas en picada.

Pero también pone al descubierto la falta de solidaridad de políticos y funcionarios estatales que, con el argumento de que Flores Guerra se puede ir en su contra, eligieron pasar por alto la ofensa.

Manolo parece estar solo en esto, pues aunque algunos funcionarios y alcaldes afirman que el gobernador les pidió no responder para evitar dar reflectores a Tania, lo cierto es que no actuaron.

Reportan que una de las más asustadas por las agresiones verbales y en redes sociales de la exalcaldesa de Múzquiz es la fiscal anticorrupción, Karla Samperio, que tiembla cada vez que la ve.

Son otros tiempos, es verdad, pero la lealtad y la solidaridad son valores que no se pierden con los años.

TOMAN JUZGADO

Trabajadores y ex obreros de Altos Hornos de México bloquearon ayer el acceso al Juzgado Cuarto de Distrito, en protesta por la prórroga de 30 días concedida a la empresa para salir a la venta.

El movimiento obrero tiene carácter de indefinido, a pesar de enfrentar posibles problemas legales por este plantón permanente en el juzgado Cuarto de Distrito, con sede en Monclova.

La desesperación cunde...

LA PREGUNTA DE HOY

