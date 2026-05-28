Insultantes contrastes entre dos socios comerciales

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    Insultantes contrastes entre dos socios comerciales

Plácido DETONA® Mientras EU presenta la más poderosa súper computadora de IA construida en este mundo, México es gobernado por el narco y la corrupción

¿Les platico? ¡Arre!

Jensen Huang, CEO de NVIDIA, visitó a Elon Musk en su fábrica de naves espaciales en Starbase, Texas, para regalarle el primer ejemplar del DGX-1, súper poderosa computadora producida por el gigante tecnológico estadounidense y líder mundial en inteligencia artificial (IA) y semiconductores.

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NVIDIA es orgulloso patrocinador de Grupo DETONA®; diseña microprocesadores avanzados, especialmente unidades de procesamiento gráfico (GPU).

Elon Musk no amerita presentación: es líder mundial de las industrias aeroespacial, automotriz y sus negocios aglutinan una extensa gama de giros tan diversos como X, anteriormente Twitter.

Y mientras estos dos portentosos líderes mundiales de la tecnología de Estados Unidos bromeaban en su reciente encuentro, el principal socio comercial de dicho país: México se debate entre la vida y la muerte, a causa del desastre de las finanzas del gobierno, la galopante corrupción y los carteles de la droga adueñándose cada vez más de territorios y millones de personas.

Lo que México vive desde hace 7 años y medio es la más insultante muestra de un gobierno incapaz y corrupto.

CAJÓN DESASTRE

-Mañana, cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía.

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Plácido Garza

Plácido Garza

Nominado a los Premios 2019 “Maria Moors Cabot” de la Universidad de Columbia de NY; “SIP, Sociedad Interamericana de Prensa” y “Nacional de Periodismo”. Es miembro de los Consejos de Administración de varias corporaciones. Exporta información a empresas y gobiernos de varios países. Escribe diariamente su columna “IRREVERENTE” para prensa y TV en más de 40 medios nacionales y extranjeros. Maestro en el ITESM, la U-ERRE y universidades extranjeras, de distinguidos comunicadores. Como montañista, ha conquistado las cumbres más altas de América.

El 29 de septiembre de 2022, Plácido Garza fue incluido en la Enciclopedia de la Literatura en México por su libro “Irreverente” con más de un millón de copias vendidas, donde se le destaca en la reseña como “disparador incansable de ideas, algunas provocadoras, otras, lapidarias”. Es reconocido por su tono fresco y mordaz de crítica política y social, así como una viva expresión de la lengua y la cultura mexicana, mezcla antagónica generada por la proximidad con Estados Unidos.

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