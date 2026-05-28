Insultantes contrastes entre dos socios comerciales

Jensen Huang, CEO de NVIDIA, visitó a Elon Musk en su fábrica de naves espaciales en Starbase, Texas, para regalarle el primer ejemplar del DGX-1, súper poderosa computadora producida por el gigante tecnológico estadounidense y líder mundial en inteligencia artificial (IA) y semiconductores.

Elon Musk no amerita presentación: es líder mundial de las industrias aeroespacial, automotriz y sus negocios aglutinan una extensa gama de giros tan diversos como X, anteriormente Twitter.

Y mientras estos dos portentosos líderes mundiales de la tecnología de Estados Unidos bromeaban en su reciente encuentro, el principal socio comercial de dicho país: México se debate entre la vida y la muerte, a causa del desastre de las finanzas del gobierno, la galopante corrupción y los carteles de la droga adueñándose cada vez más de territorios y millones de personas.

Lo que México vive desde hace 7 años y medio es la más insultante muestra de un gobierno incapaz y corrupto.

CAJÓN DESASTRE

-Mañana, cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía.