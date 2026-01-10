¿Intervención, a la puerta de México?

Opinión
/ 10 enero 2026
    ¿Intervención, a la puerta de México?

La solución mexicana no es militar ni legal; es discursiva. Es una batalla que se gana en las conciencias, pero en las de Estados Unidos

Por Horacio Saavedra

La injerencia en Venezuela ha sacudido a América Latina. La sustracción de un supuesto líder narcoterrorista recuerda al pasado. Entre las acusaciones contra Nicolás Maduro en Nueva York, tras ser extraído de una soberanía, fuera de un marco legal internacional consensuado en Naciones Unidas, está la de encabezar operaciones de narcotráfico y terrorismo dirigidas a Estados Unidos mediante un aparato gubernamental y castrense.

Dicen que el derecho internacional es la doctrina de los débiles, en palabras de los realistas. Ahora no hablamos de las guerras del Peloponeso, sino del espacio vital de Estados Unidos, donde podrían caber México o Colombia.

TE PUEDE INTERESAR: La captura de Maduro y su espejo en México

Y es que el Lebensraum estadounidense podría abarcar a sus vecinos territoriales, el Caribe y hasta Groenlandia. Esta zona de influencia no es un precepto legal y no está en la Constitución americana; más bien es un concepto en la cabeza de políticos y militares que puede trasformarse en políticas públicas y en política exterior de EU.

En el contexto legal, Washington ha instrumentado una serie de disposiciones que le permiten intervenir en el exterior sin autorización previa de su Congreso. Éstas parten de la Casa Blanca y los departamentos de Estado y del Tesoro. Los países latinoamericanos podrían litigar en el Sistema de la ONU, pero las disputas legales son más lentas que las acciones militares. Para cuando se maduraran los reclamos de los afectados, ya se habrían consumado violaciones y nuevas intromisiones en naciones independientes. Por eso, el asalto para detener al entonces “Presidente Maduro” sacudió a toda la región. Con cualquier argumento de narcotráfico, fentanilo o gobiernos financiados por cárteles, se podría invadir.

A nivel bélico, poco pueden hacer los países aludidos por la Unión Americana. Sus fuerzas armadas son muy superiores a las de Colombia, México o las islas caribeñas, y ello se demostró en el caso venezolano. Por ello, la fuerza de países como México radica en su poder suave, y no en su poder bélico.

TE PUEDE INTERESAR: Trump ya no ‘comunica’, ahora golpea (entiéndase)...

Cualquier política pública de EU tiene un gran sustento en la opinión pública estadounidense y ahí es donde la imagen mexicana puede mejorarse. Ahí es donde se discutió el problema venezolano y su relación con el tráfico de drogas y la seguridad internacional. Hubo una retroalimentación entre el poder político y la ciudadanía; y la expresión de la mayoría de los estadounidenses, fueran republicanos o demócratas, sustentó una intromisión y un cambio de gobierno en Venezuela.

La solución mexicana no es militar ni legal; es discursiva. Es una batalla que se gana en las conciencias, pero en las de Estados Unidos: 340 millones de habitantes escuchan a diario que los migrantes mexicanos son delincuentes, que hay violencia y narcogobierno. Ese gran discurso no tiene una narrativa masiva que lo equilibre. Además, partimos de que la opinión pública estadounidense favorece las injerencias en este momento.

Un primer paso para prevenir intervenciones es mejorar drásticamente la imagen de México en Estados Unidos.

El autor es especialista en geopolítica y miembro de COMEXI

Temas


Política Internacional
Invasiones

Localizaciones


Estados Unidos
México

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Grupo Ermita se ubica en la calle Hidago, en la zona centro de Saltillo, y está listo para recibir a personas en situación de calle.

Habilitan en Coahuila albergues para 800 personas por frente frío
Juez ordena inmediata libertad para Armando Castilla, director de Vanguardia

Juez ordena inmediata libertad para Armando Castilla, director de Vanguardia
El letrero ciudadano, con una inversión de 2 mil 600 pesos, advierte sobre multas de hasta 45 mil pesos por tirar desechos en la zona.

Saltillo: cooperan vecinos para limpiar y advertir por basura en faldas de Sierra de Zapalinamé
Adoptar tecnologías de generación de energía renovable permitiría reducir hasta en un 40 por ciento el costo de producir electricidad en México.

Urgen investigadores de la UAdeC acelerar la transición energética

true

¿Hay algo peor que un juez del nuevo Poder Judicial?
Fabrican caso contra director de VANGUARDIA; ¡exigimos su inmediata liberación!

Fabrican caso contra director de VANGUARDIA; ¡exigimos su inmediata liberación!
Se considera inadmisible que, por un asunto que involucra la renta de un espacio minúsculo, para la instalación un espectacular, se haya desplegado un operativo excesivo en el aeropuerto de Monterrey.

Exigimos la liberación inmediata de nuestro Director General
La Fiscalía de Nuevo León mintió en un comunicado difundido sobre la detención del director de VANGUARDIA.

Fiscalía de Nuevo León miente sobre detención de directivo de VANGUARDIA