Propone Morena derecho a réplica en redes sociales

Así reza el artículo de la iniciativa de ley propuesta por el diputado federal morenista, Arturo Ávila , que pretende elevar a rango constitucional el derecho a réplica en redes sociales.

Toda persona podrá ejercer el derecho a réplica respecto a información inexacta o falsa que le cause un agravio político, económico, en su honor, vida privada o imagen.

El vocero legislativo de la 4T pretende modificar el artículo 60 de la ley reglamentaria en la Constitución para establecer este derecho en plataformas digitales y servicios de internet.

Arturo Ávila señaló que, en la actualidad, la ley solo permite la obligatoriedad de réplica en medios tradicionales informativos y de noticias, como prensa escrita, radio y televisión.

La iniciativa de ley pretende que las plataformas digitales y redes sociales sean sujetos obligados a la aceptación y publicación de la respuesta de los afectados por información inexacta y falsa.

Échense ese trompo a la uña...

LOS COCODRILOS VUELAN

El diputado federal, Rubén Moreira Valdez, aprovechó su reciente columna llamada “Los cocodrilos vuelan”, en el diario La Aurora, para presumir dos cosas.

La primera es que fue el gobernador visionario que sentó las bases para la explotación del fracking en Coahuila.

Moreira Valdez dice que él creó un clúster, bajo la dirección de Rogelio Montemayor, para planificar el aprovechamiento de los grandes yacimientos de gas shale en el norte de la entidad.

Lo cual es cierto.

Rubén destaca también que al final de su gobierno, Coahuila cerró el sexenio con 182 mil empleos creados, un récord histórico y una cifra increíble para el tamaño poblacional de la entidad.

Lo que también es verdad.

Pero, qué necesidad hay de que ahora, más de ocho años después, ¿nos los recuerde?, se pregunta más de un político insidioso, conocedor de mensajes clave que Rubén gusta enviar.

ROSTROS OCULTOS VS. JUSTICIA DIGITAL

Si de verdad el magistrado presidente Miguel Mery Ayup busca pasar a la historia por innovador en la aplicación de justicia en el Poder Judicial de Coahuila, debe voltear a Querétaro.

Y es que el Poder Judicial queretano se convirtió en el primero en México en dictar resoluciones jurisdiccionales y mercantiles con apoyo de inteligencia artificial.

El histórico precedente incorpora la inteligencia generativa, con reconocimiento óptico de caracteres, transcripción automática de audiencias, editor de texto y expedientes electrónicos.

Mientras en Coahuila se privilegian jueces sin rostro y el lujo de la Ciudad Judicial, Querétaro innova e invierte en la modernización del sistema jurídico con autonomía tecnológica.

Lo vistoso y la visión son cosas muy diferentes...

DONDE MANDA CAPITÁN...

Del plato a la boca se cae la sopa, dice un certero adagio campirano, y justo eso le ocurrió al diputado federal, Jericó Abramo Masso, con su reforma a la ley de seguros de gastos médicos.

El legislador saltillense afirmó en redes sociales que ayer martes era el gran día para que su iniciativa se discutiera y aprobara en el palacio legislativo de San Lázaro.

Pero dicen que el líder camaral del PRI, Rubén Moreira, operó para que el dictamen fuera bajado de la discusión del día.

Jericó se quedó como el chinito...

LA PREGUNTA DE HOY

¿Será verdad que pronto se dará a conocer de manera oficial la identidad de varios coahuilenses con cancelación de visa?