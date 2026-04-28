Ariadna Montiel deja la Secretaría del Bienestar y Leticia Ramírez la reemplaza; irá a Morena

Como se adelantó en la última semana, Ariadna Montiel dejó la Secretaría del Bienestar para competir por la dirigencia de Morena por lo que la presidenta Claudia Sheinbaum agradeció su trabajo en un video e informó que será Leticia Ramírez Amaya quien la reemplace. En una publicación en redes sociales junto a integrantes de la dependencia enfocada en la entrega en apoyos económicos de programas sociales para adultos mayores, personas con discapacidad y madres trabajadoras, así como responsables territoriales y delegados, la Presidenta confirmó la decisión de Montiel para participar en otras tareas “dentro del movimiento” de la Cuarta Transformación (4T) y reconoció su trabajo al frente de la institución.

“El día de hoy, Ariadna me ha dicho que deja a la Secretaría de Bienestar porque quiere avanzar en otras tareas del movimiento al que pertenecemos todas y todos”, expresó Sheinbaum, al subrayar que desde el gobierno se mantiene la defensa del proyecto de transformación de la vida pública del país. Sheinbaum concluyó el mensaje deseándole éxito a la ahora exsecretaria en sus nuevas tareas y reiteró que el equipo de Bienestar continuará trabajando “por el pueblo de México”, quienes despidieron con un aplauso a Montiel.

LETICIA RAMÍREZ, LA NUEVA SECREATARIA DE BIENESTAR Durante el mismo anuncio, la titular del Ejecutivo federal dio a conocer que Leticia Ramírez Amaya asumirá la Secretaría de Bienestar en sustitución de Montiel. La nueva responsable de la política social se desempeñó previamente como secretaria de Educación Pública durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador entre 2022 y 2024; actualmente colaboraba con Sheinbaum en la Presidencia. “Leti (Ramírez) va a ser ahora la secretaria de Bienestar, ocupa el lugar de Ariadna”, indicó la presidenta, al destacar la trayectoria de Ramírez Amaya, con quien —dijo— ha trabajado desde hace años en tareas territoriales. Ramírez agradeció a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por la confianza para encabezar la Secretaría de Bienestar en lugar de Ariadna Montiel.

CONTINUARÁN LOS PROGRAMAS SOCIALES Sheinbaum también aprovechó el mensaje para reiterar que los programas sociales se mantienen garantizados como derechos constitucionales, por lo que, aseguró, no pueden ser retirados. “Que sepan que los programas están, como siempre, en la Constitución, que ya nadie puede quitarle la pensión y todos los programas de bienestar al pueblo de México”, afirmó. En el video, Montiel agradeció la confianza de la presidenta, mientras que Ramírez Amaya expresó su compromiso con la continuidad de los programas sociales. “Me siento muy orgullosa de formar parte de la Cuarta Transformación y de contribuir a que el bienestar sea un derecho para el pueblo de México”, expresó Montiel en sus redes sociales al informar de su renuncia. Comentó que busca participar en la elección de la Presidencia Nacional de Morena: “Nos mueven los principios del Humanismo Mexicano y la convicción de seguir organizándonos para que la transformación continúe”, tras la salida de Luisa María Alcalde en la dirigencia del partido guinda, quien ocupará la Consejería Jurídica de la Presidencia, un cargo que quedó vacante luego de que presentara su renuncia Esthela Damián.

En su mensaje, aprovechó para agradecer al expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien la nombró en 2022, y aseguró que cierra esta etapa “con la satisfacción del deber cumplido”.

Tras el anuncio de la presidenta, Montiel confirmó que buscará encabezar el partido guinda, la fuerza política más grande del país: “les comparto que hoy presenté mi renuncia a la presidenta Claudia Sheinbaum, con la intención de participar en la elección de la Presidencia Nacional de Morena. Nos mueven los principios del Humanismo Mexicano y la convicción de seguir organizándonos para que la transformación continúe”, escribió en su cuenta de X.

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