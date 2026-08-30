Inzunza y la provocación en contra de la colaboración México-EU

La duda que asoma es si el senador Inzunza lo hizo como una decisión personal o cuenta con el respaldo de algún –o algunos– poderes fácticos lo suficientemente fuertes como para confrontar a la Presidenta de la República.

La decisión del senador Enrique Inzunza –el segundo de la lista de los diez extraditables solicitados por Estados Unidos– de deslindarse de Morena y retornar a sus actividades en el Senado exactamente cuando a Rubén Rocha Moya se le presionó para que volviese a pedir licencia como gobernador, tiene todo el sello de una provocación en contra de la colaboración que se está dando entre los gobiernos de México y Estados Unidos.

Afrontar abiertamente y de modo personal a un presidente no parece ser una opción sensata para un político experimentado y con larga trayectoria como lo es Inzunza. Por tanto, la pregunta que queda en el aire es... ¿cuál de los poderes fácticos que hoy juegan en el entorno político de México le respalda de modo tan contundente?

¿Será el señor de Palenque? ... ¿O los duros de Morena constituidos ya en grupo de poder dentro del partido? ... ¿O será una poderosa organización de la delincuencia organizada? O quizá la mezcla de todos estos, unidos por un mismo objetivo que sería tomar el control absoluto.

Quien sea el actor político que con actitud beligerante respalda a Inzunza, representa un riesgo de gobernabilidad para la Presidenta y para México, pues parece que la apuesta está orientada a provocar una ruptura definitiva con Estados Unidos.

La carta de Andy, dirigida al presidente Donald Trump, evidentemente llevaba ese objetivo... detonar el conflicto y evitar la colaboración entre los dos gobiernos. Sin embargo, esto fue desactivado por el equipo de la presidenta Sheinbaum. El secretario García Harfuch participó en la reunión de la DEA, en Argentina, del 18 al 20 de agosto pasado, y el canciller mexicano Roberto Velasco se reunió con Marco Rubio –su homólogo norteamericano– el pasado martes 25, en Washington. Sin embargo, podría considerarse el regreso del gobernador Rocha Moya como la segunda provocación, que ameritó un ejercicio de autoridad presidencial.

Es precisamente el Congreso el terreno “pantanoso” donde aún no se puede asegurar a ciencia cierta hacia dónde se inclinan las lealtades de la bancada morenista: ya sea hacia el expresidente López Obrador o hacia la presidenta Sheinbaum. Eso no se sabrá hasta que la Presidenta ponga a prueba a cada uno de los legisladores de su partido. Sin embargo, es muy evidente que, salvo un pequeño grupo de legisladores morenistas del denominado Grupo Tabasco –que son incondicionales del expresidente López Obrador–, el resto de ellos responderá al pragmatismo realista propio de nuestra idiosincrasia, y frente a un contexto de definición de lealtades, estos optarán por alinearse con la presidenta Sheinbaum.