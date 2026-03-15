Díaz-Canel agradece a AMLO por apoyo que pidió a México para Cuba

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, agradeció este domingo la “generosa solidaridad y el acompañamiento” de México, en respuesta a un mensaje del exmandatario, Andrés Manuel López Obrador, en el que expresó su apoyo al pueblo de la isla. ”Gracias, querido hermano. En nombre de Cuba, no me cansaré de agradecer la generosa solidaridad y el acompañamiento de México a la heroica resistencia del pueblo cubano”, expresó Díaz-Canel en las redes sociales. En su publicación en X, el mandatario cubano añadió: “Jamás olvidaremos tu permanente y decisivo apoyo al fortalecimiento de esa entrañable amistad”. Destacando que nunca olvidará su permanente y decisivo apoyo al fortalecimiento de la colaboración entre ambos países. TE PUEDE INTERESAR: ¿México puede ser mediador entre Cuba y EU? La exembajadora Paredes Rangel lo afirma

AMLO PIDE DONATIVOS PARA CUBA López Obrador publicó la noche del sábado un mensaje en redes sociales en apoyo a Cuba en el que llamó a ayudar al pueblo de la isla mediante un depósito en una cuenta bancaria de una asociación civil. ”Estoy en retiro, pero me hiere que busquen exterminar, por sus ideales de libertad y defensa de la soberanía, al hermano pueblo de Cuba”, afirmó en su mensaje López Obrador, quien ocupó la presidencia de México entre 2018 y 2024. Recalcó que “a quienes piensan que se trata de un pleito ajeno, les recuerdo lo que dijo el general (Lázaro) Cárdenas cuando fue la invasión de playa Girón: ‘No es lícito preconizar nuestra indiferencia ante su heroica lucha, porque su suerte es la nuestra’”. López Obrador cerró su mensaje con un llamado a “ayudar al pueblo cubano. ¡Que cada quien aporte lo que pueda!”. TE PUEDE INTERESAR: AMLO reaparece por Cuba, invita a mexicanos y mexicanas a donar en cuenta bancaria

VECES QUE AMLO ‘SALIÓ’ DE SU RETIRO Desde que dejó la Presidencia de México en octubre de 2024, López Obrador se ha mantenido en retiro en Palenque, Chiapas. Su primera aparición pública, tras el cargo en la Presidencia, ocurrió el 1 de junio de 2025, cuando salió a votar en la primera elección judicial por voto popular en México. El morenista acudió a una casilla especial instalada cerca de su finca; en su momento afirmó estár bien de salud y que México era más democrático, ya que “nunca en la historia de nuestro país, el pueblo de manera directa había decidido y había tenido el derecho a elegir a jueces, magistrados, ministros del Poder Judicial, es la primera vez en la historia”. Además, eligió a Claudia Sheinbaum (actual mandataria mexicana) como “la mejor presidenta del mundo”.

También regresó a la vida públiva cuando dio a conocer su libro “Grandeza”, el 30 de noviembre de 2025, con una transmisión en vivo en la que habló de su trabajo, con el cual “se trata de reivindicar a los pueblos originarios del México antiguo, a la civilización negada, como diría Guillermo Bonfil Batalla, porque gracias a ese legado de conocimientos, valores, costumbres, tradiciones y arte, México, a pesar de los pesares, sigue siendo una potencia cultural en el mundo”. La última vez que el exmandatario publicó en sus redes fue el 3 de enero de este año, tras la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro. El morenista afirmó en sus redes sociales que fue un secuestro. ”Estoy retirado de la política, pero mis convicciones libertarias me impiden callar ante el prepotente atentado a la soberanía del pueblo de Venezuela y el secuestro de su presidente”, publicó López Obrador. Asimismo, hizo un llamado a Trump a no caer en la “autocomplacencia”; “Mande al carajo a los halcones; usted tiene capacidad para actuar con juicio práctico”. Meses antes de terminar su mandato, López Obrador aseguró que no saldría de su retiro, salvo que se presentara una situación grave.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Siempre promoveremos la paz’... Sheinbaum celebra diálogo entre Cuba y EU MÉXICO-CUBA Durante su gobierno, López Obrador firmó un convenio con Cuba para contratar médicos de la isla y traerlos al país y, a su vez, cumplió con envíos de petróleo, tanto por contrato como por razones humanitarias. El pasado viernes, la actual presidenta, Claudia Sheinbaum, también reiteró el respaldo de México al pueblo cubano, tanto por razones humanitarias como por los principios de política exterior del país. Asimismo reiteró la disposición de México para contribuir a acercar posiciones entre Washington y La Habana en medio de la escalada de tensiones que han protagonizado en los últimos meses. Su pronunciamiento coincidió con el reconocimiento del gobierno cubano de que representantes de ese Ejecutivo han mantenido contactos con autoridades estadounidenses con el objetivo de identificar problemas en la relación bilateral y evaluar posibles vías de cooperación. Ese día también llegaron al puerto de La Habana dos buques mexicanos con un tercer cargamento de ayuda humanitaria para el país caribeño. México es el país que más ayuda ha enviado a Cuba en los últimos meses con un total de unas 2 mil toneladas, en su mayoría alimentos básicos y productos de higiene. (Con información de EFE)

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