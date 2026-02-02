¿James David Vance o Donald Trump en la Presidencia?

La presidencia en etapa de ping-pong jurídico entre presidencia y su vice.

Destituir, impugnar, resistir y nulificar son botes por raquetazos burocráticos hasta que la bola pase a la mesa del Congreso.

Si Donald quiere volar, le niegan vuelo porque no saben si es o si ya no es el que preside. No permiten movilidad porque dudan. Menos ahora, ya inculpado.

CAUSALES ACUMULADAS

El vice Vance no sabe si está en “ya” o en “todavía”. Sabe que faltan escalones para subir ante el atril en que se jura, pero ya se amontonaban en Donald: incapacidades, deterioros, culpabilidades, delitos, desacatos, olvidos, desmayos, obsesiones, egocentrismo, fraudes fiscales, voracidades territoriales, atropello de soberanías y burla del derecho internacional, entre otras muchas causales para declararlo inepto para el cargo. Todo el jurado ha dicho: culpable.

NI TROTE QUE CANSE NI PASO QUE TARDE

Al borde del interinato constitucionalmente establecido, Vance quisiera que el Congreso definiera, por mayoría abigarrada, que ya quedara atrás la deliberación y las votaciones, y ya se definiera su interinato legalmente dispuesto.

No puede haber precipitación frente a las impaciencias o las confusiones, pero tampoco se vale poner marcapasos a algo que no requiere ni trote que canse ni paso que dure un invierno completo. Ojalá que a los lectores no les toque ya la etapa de bola saltimbanqui en tenis de mesa.

SOPLARLE AL JOCOQUE

Las quemaduras de leche hirviendo en los descarrilamientos, del Maya y del Transoceánico, harán que haya soplidos para el soñado tren Saltillo-Monterrey para que no resulte también sin velocímetro, sino que además tenga vías recias y balasto de primera. El balasto es una capa de piedra triturada, grava o materiales pétreos para dar soporte, estabilidad y drenaje. Un programa de minuciosos y periódicos mantenimientos exhaustivos puede garantizar eficiencia siempre restaurada.

TÉ CON FE

–¿Qué grandeza ha de buscar un auténtico gobernante para sus gobernados?

–Quizá no tenga que buscar cantidad, sino calidad. Tomar como prioridad el apoyo a lo pequeño, lo débil, lo incompleto, lo rezagado y para eso impulsar el apoyo de los grandes, los fuertes, los completos y actualizados. Que nadie se quede sin pleno acceso a los bienes básicos y a las oportunidades de desarrollo. No grandeza de crecimiento canceroso tumoral ni de elefantiasis, sino orgánico y solidario.