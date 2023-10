José Alfredo Jiménez, el significado de la vida, la descalabrada, y la adquisición de vocabulario; todo por mera curiosidad

“No vale nada la vida. La vida no vale nada. Comienza siempre llorando, y así llorando se acaba. Por eso es que, en este mundo, la vida no vale nada.”

El resto de la canción no parece tener mucho que ver con estos versos, o tal vez no entiendo, y estos versos no tienen nada que ver con la manera en que veo la vida, cuando menos no en realidad. Pero, cuando estoy agotada, frustrada, sobrecargada, y exhausta, tanto emocional como física y mentalmente, tiene todo que ver conmigo. Y no estoy hablando del sentido de la vida, ese sentido que no creo exista, sino el esfuerzo sobrehumano que implica estar en una vida y un mundo que a veces se tornan infrahumanos. Me voy a descalabrar con esta columna.

Si no duermo, no descanso, me provoco cualquier cantidad de broncas, no tomo agua, pienso sin parar, acepto situaciones que no me convienen, no resuelvo problemas, me exijo demasiado, espero demasiado de los demás, no hago ejercicio, no salgo a tomar sol y aire, no me hago revisiones médicas, no procuro la compañía que requiero, estoy pegada al celular, no arreglo lo que está descompuesto, no hablo de lo que siento, no pongo límites (especialmente a mi misma), no tengo reglas en mi trabajo, acepto tratos indignos...