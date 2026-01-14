Jóvenes, menos comprometidos con el trabajo

Opinión
/ 14 enero 2026
    Jóvenes, menos comprometidos con el trabajo
    FOTO: FREEPIK

El descenso del compromiso laboral no es exclusivamente un problema del mundo corporativo: es el resultado de un último eslabón de la cadena formativa que comienza en casa, se replica o se ratifica –o se debilita– en la universidad y se prueba en la empresa

Cada vez escucho a más empleadores en todo el mundo expresar su preocupación por el bajo nivel de compromiso de los nuevos profesionistas en las empresas. En Estados Unidos, por ejemplo, el compromiso laboral se desplomó a niveles históricos en 2024: sólo un 31 por ciento de los trabajadores se considera comprometido con su trabajo, pero lo que es aún más alarmante es que un 17 por ciento se reconoce explícitamente como desconectado. Este problema no solamente atañe a las empresas, también es un problema social que incumbe a familias, universidades y organizaciones.

El peor dato no es la caída, sino a quiénes está afectando más: a los trabajadores menores de 35 años, en especial a la Generación Z; jóvenes con talento, formación académica, acceso a tecnología, pero que cada vez tienen menos recursos para sostener el esfuerzo, la intención de pertenecer y el compromiso a largo plazo.

TE PUEDE INTERESAR: Hombre y mujer, nos necesitamos

¿En dónde está la falla? El Instituto Gallup, organización norteamericana de investigación, análisis y consultoría, señala diversos indicadores que van a la baja: la claridad en las expectativas, sentirse considerado como persona y contar con alguien que potencie el crecimiento profesional. En otras palabras, las personas no saben con certeza qué se espera de ellas y la percepción es que no hay crecimiento.

Desde una perspectiva neuroeducativa, esto no sorprende en lo más mínimo. Y es que el compromiso con el trabajo depende en buena medida de habilidades ejecutivas como la autorregulación, la planificación, la tolerancia a la frustración y la capacidad para sacar sentido a largo plazo de lo que se hace. Estas funciones no nacen por generación espontánea a partir de la firma del contrato de trabajo; se crean –o no se crean– desde la infancia, se van formando en la adolescencia y se consolidan en la universidad. Y aquí está una de las misiones más importantes de los padres: sembrar esfuerzo y sentido.

En las últimas décadas, muchos hogares se han enfocado en el bienestar inmediato, el disfrute y la práctica de evitar el aburrimiento. Sin embargo, el cerebro joven necesita desafíos, límites y experiencias reales de esfuerzo, por lo que será difícil adquirir un compromiso sin haber crecido con la instrucción en la frustración, la espera y la responsabilidad al realizar tareas que requieren un esfuerzo elevado.

Educar no es sólo proteger; es preparar para la adultez. Y la adultez implica ya compromisos que no siempre son divertidos, inmediatos ni gratificantes. La responsabilidad de las universidades es algo más que otorgar títulos; éstas no pueden limitarse al conocimiento técnico que deben transmitir; deben hoy, más que nunca, formar las habilidades ejecutivas, la ética del trabajo, el sentido del objetivo y la autorregulación. Un alumno puede llegar a dominar conocimientos, pero si no sabe organizarse, perseverar, recibir retroalimentación o comprometerse con procesos a largo plazo, llegará al mundo laboral sin futuro.

El bajo compromiso laboral es, entre otras cosas, un síntoma de la discrepancia entre lo que la universidad debe formar en cuanto a compromisos con otros procesos de trabajo y aquello con lo que la gente se va encontrando a medida que va de la formación en la universidad al compromiso.

TE PUEDE INTERESAR: Cuatro de cada 10 personas desempleadas en México son jóvenes

¿Y los empleadores? Su reto es liderar en tiempos de desconexión. Las organizaciones actuales se ven sometidas a un entorno complejo y cambiante. A pesar de ello, la evidencia sostiene que el compromiso laboral puede recuperarse si hay líderes que aportan claridad, acompañan el desarrollo y generan vínculos humanos. El compromiso no se alimenta de beneficios superficiales, sino de un propósito claro, un liderazgo cercano y unas expectativas bien definidas.

El descenso del compromiso laboral no es exclusivamente un problema del mundo corporativo: es el resultado de un último eslabón de la cadena formativa que comienza en casa, se replica o se ratifica –o se debilita– en la universidad y se prueba en la empresa. Si queremos jóvenes comprometidos, hombres y mujeres responsables, y organizaciones sanas, deberíamos empezar a dejar de preguntar únicamente qué producen y, más bien, preguntarnos qué tipo de personas estamos formando. El compromiso laboral no se improvisa: se aprende.

Temas


Educación
Opinión
Trabajo

Jesús Amaya Guerra

Jesús Amaya Guerra

Es licenciado en Educación con Maestría en Desarrollo Organizacional por la UdeM. Maestría en Psicopedagogía Clínica en España. Cuenta con doctorado en Currículum e Instrucción por la Universidad del Norte de Texas y estudios de Postrgrado en Educación, género, aprendizaje y cerebro en el programa de Velma Smichdt por la Universidad del Norte de Texas.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Armando Castilla Galindo, director de grupo VANGUARDIA, fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Monterrey y posteriormente liberado al acreditarse irregularidades en la acusación en su contra.

‘¿Y la presunción de inocencia?, la ley no debe ser instrumento de presión’: defensores de derechos humanos sobre caso fabricado contra director de VANGUARDIA
El presidente de la Canirac en Saltillo, Isidoro García, califica de arbitraria y abusiva la detención de Armando Castilla, director del Grupo VANGUARDIA.

‘Caso fabricado contra el director de VANGUARDIA evidencia corrupción’: Isidoro García, presidente de Canirac
Marcelo Torres Cofiño llamó a las autoridades de Nuevo León a rendir cuentas por las irregularidades en el caso.

Caso VANGUARDIA: Detención fallida exhibe debilidad del Estado de Derecho en NL: Torres Cofiño
Rogelio Castañeda Guerrero, ex presidente de la APAC, condenó la detención del director de Vanguardia como un acto de intimidación.

Detención de director de VANGUARDIA, grave atentado a la libertad de expresión: APAC
Protección a conveniencia

Protección a conveniencia
Sheinbaum: Defensora de la soberanía

Sheinbaum: Defensora de la soberanía
Casos como el de Debanhi y Armando Castilla no ayudan a confiar en la Fiscalía de NL: Mario Escobar

Casos como el de Debanhi y Armando Castilla no ayudan a confiar en la Fiscalía de NL: Mario Escobar
Cecilia Guadiana y Antonio Castro coinciden en que el caso no debe repetirse en México.

Legisladores denuncian persecución política tras detención de director de VANGUARDIA