Hombre y mujer, nos necesitamos

Opinión
/ 7 enero 2026
    Hombre y mujer, nos necesitamos
    FOTO: FREEPIK

La sociedad no se sostiene sólo por la testosterona ni sólo por el estrógeno, se sostiene de ambos

He observado en los últimos años a muchos jóvenes expresar su rechazo a vivir en pareja y, más aún, a formar una familia. Y es comprensible: la vida en pareja es una vocación que no todos reconocen ni asumen como proyecto personal, y eso merece respeto. Sin embargo, resulta contradictorio que, en una época saturada de discursos sobre relaciones, igualdad, libertad y derechos, nunca hayamos estado tan desorientados respecto a cómo convivir, amar y complementarnos. Entre discursos polarizados, redes sociales sobredimensionadas y movimientos que nacieron para sanar, pero que con frecuencia terminan dividiendo, hemos olvidado una verdad elemental: nos necesitamos.

No se trata de dependencia, sumisión ni superioridad. Se trata, simplemente, de complementariedad humana.

TE PUEDE INTERESAR: Adolescentes hasta los 30 años

Desde el inicio, el ser humano no fue concebido como una pieza de un rompecabezas autosuficiente. Hombre y mujer no son versiones competidoras del mismo modelo; son dos versiones diferentes de ser humano, con diferencias biológicas, psicológicas y emocionales que no buscan competir, sino complementarse. No para oprimir, no para dominar, no para la destrucción, sino para la construcción.

Durante siglos, esa diferencia fue confusa. El patriarcado posicionó a la mujer como inferior, empobreció su dignidad y la redujo al silencio en una realidad muy dolorosa. Y así, el feminismo nació con una causa justa: recomponer la dignidad, los derechos y la libertad. Gracias a ello, en la actualidad las mujeres pueden votar, estudiar, trabajar, decidir y vivir con autonomía, lo cual ya no se discute.

Sin embargo, los años van pasando y la lucha comienza a tomar otro rumbo. No hay verdaderas liberaciones por rechazo a la propia esencia, tampoco hay tal igualdad cuando se pretenden reproducir las peores conductas del otro. Así aparece el extremo contrario, el de algunos “sigma males”, jóvenes despistados y doloridos a los que les conviene asegurar que prescinden de las mujeres, y las convierten en amenaza. Eso no es una masculinidad fuerte, sino frágil, que se presenta como autosuficiencia, pero que esconde miedo a la cercanía, a mostrarse vulnerables y a asumir compromisos auténticos.

La realidad es implacable. No se puede cancelar la biología ni las emociones, y menos aún las necesidades fundamentales del ser humano. No se puede poner en la agenda, como prescindible, el hecho de que la vida sólo surge en la confrontación con lo masculino y lo femenino. Sin óvulo no hay vida; sin espermatozoide no hay futuro. Reducir esta verdad al terreno biológico sería empobrecerla.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Me caso para ser feliz?

El hombre demanda a la mujer como madre, hermana, esposa, hija: la presencia que humaniza, la sensibilidad que contiene, la mirada que protege. La mujer demanda al hombre como padre, hermano, esposo, hijo: la firmeza que protege, la estructura que sostiene, la energía que empuja. Generalizar los rasgos no significa encasillarse, sino reconocer tendencias que, bien integradas y equilibradas, sostienen la vida. Uno tiende más hacia lo práctico; el otro, hacia lo emocional. Uno exige amor por medio del cuidado; el otro, por medio del respeto. Uno tiende a proteger; el otro, a nutrir. No hay uno que sea suficiente.

No estamos constituidos para vivir solos ni para pelear por quién de los dos necesita menos al otro; estamos constituidos para vincularnos, para compartir la vida, para hacer proyectos juntos, para acompañarnos en la fragilidad y en la fuerza. La sociedad no se sostiene sólo por la testosterona ni sólo por el estrógeno, se sostiene de ambos. El hombre necesita a la mujer y la mujer necesita al hombre; no para anularse ni para dominarse, sino para cuidarse. Porque, al final de cuentas, nos necesitamos.

Temas


Matrimonio
Opinión
Pareja

Jesús Amaya Guerra

Jesús Amaya Guerra

Es licenciado en Educación con Maestría en Desarrollo Organizacional por la UdeM. Maestría en Psicopedagogía Clínica en España. Cuenta con doctorado en Currículum e Instrucción por la Universidad del Norte de Texas y estudios de Postrgrado en Educación, género, aprendizaje y cerebro en el programa de Velma Smichdt por la Universidad del Norte de Texas.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La plataforma Saltillo Fácil permite consultar y pagar el predial con la clave catastral.

Ofrece Saltillo opciones digitales para pagar el predial desde casa
El bienestar del pueblo venezolano debe ser el objetivo central, afirmó el diputado.

Que transición en Venezuela respete los Derechos Humanos: Diputado de Coahuila

Serán 4 mil millones de pesos los que destinará Coahuila en el rubro de seguridad, dijo esta mañana el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Coahuila: Gobierno del Estado destinará ‘presupuesto histórico’ en seguridad

La AMEG destacó que la definición de cupos y reglas claras para la importación de carne de res permite complementar el consumo nacional y brindar certidumbre al mercado.

Asociación Mexicana de Productores de Carne respalda medidas contra la inflación y la carestía
Las autoridades estatales destacaron la coordinación para dar resultados históricos en materia de seguridad y procuración de justicia.

Coahuila: aumentan decomisos de drogas, capturas de criminales y cateos en Coahuila durante 2025
Vista trasera de un hacker que usa varias computadoras para robar datos de un escritorio

Premian a Samsung y Thales en CES por chip anti ataques a computadoras cuánticas
La asimetría comercial histórica entre México y Canadá con respecto a Estados Unidos ha provocado desventajas comparativas entre las tres economías nacionales.

El ‘T-MEC zombie’ será un riesgo geopolítico para México en 2026
Un robot Atlas sobre el escenario durante una conferencia de prensa de Hyundai y Boston Dynamics previa a la feria tecnológica CES, en Las Vegas. (AP Foto/Abbie Parr)

Hyundai y Boston Dynamics presentan a Atlas, su robot competencia contra Tesla