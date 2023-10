La asistencia social según la Cuarta

El proyecto transformador del tlatoani vacilador cabalga sobre un brioso corcel con patas de papel: los programas sociales.

Defendidos por muchos como la expresión última de justicia social que un gobernante puede prodigar sobre un pueblo fustigado por la desigualdad (que no la pobreza), los programas de asistencia son la estrategia de gobierno más fácilmente pervertible, corrompible y electoralmente lucrativa.

Aun dentro de su simpleza, los programas sociales constituyen uno de los conceptos que más trabajo le cuesta a la sociedad asimilar correctamente. Y es que se equivocan quienes los repudian en automático como limosna institucional, como dádiva ignominiosa que chorrea de la cúpula del poder a una base cautiva empobrecida.

Y se equivocan quienes ven en ellos la solución definitiva contra la marginación y el rezago, el escalón imprescindible para la movilidad social e incluso una bien merecida compensación por la pobreza de quienes la han padecido de manera histórica.

Se equivocan ambos y, sin embargo, también tienen ambos un poco de razón: un gobierno está obligado a paliar la pobreza de quienes la padecen con mayor inclemencia. Tiene que hacerlo sí o sí, por un principio de humanidad y para ofrecerles una oportunidad mínima de pelear por su subsistencia y por mejorar sus condiciones.

Los programas sociales no son prescindibles, claro, a menos que sea usted un facho ultraderechista que piensa que “el pobre es pobre porque quiere”, que “la asistencia es sólo para flojos parasitarios” o que usted ha hecho todo en su vida (poco o mucho) “por sí sólo”, sin ninguna clase de aportación del Estado.

De la asistencia social no se escapan, sin embargo, ni los países desarrollados y en cada nación, de acuerdo a su realidad, se socorre a los menos favorecidos con ayudas que van desde víveres hasta subsidios a la vivienda e incluso cheques por desempleo.

No se trata de subsidiar la pobreza, sino de darle a las clases más oprimidas un piso, un mínimo de estabilidad desde el cual buscar la anhelada autosuficiencia.

No toda la asistencia es en efectivo, también puede darse en forma de educación, capacitación y oportunidades de empleo temporal, aunque desde luego, son modalidades mucho menos populares. Sin embargo, ni siquiera en EU los programas asistenciales dejan de ser objeto de debate debido a las antagónicas visiones de izquierda y de derecha.

En teoría sí: Un gobierno progresista, humanista, con una visión social debe buscar que todos tengan las mismas oportunidades y, si bien, ello es imposible, no debe dejar de perseguirse como un ideal. En la medida en que la brecha entre las oportunidades de los más ricos y los más pobres se estreche o se ensanche, una sociedad podrá congratularse o tener un problema.

Sin embargo, la asistencia social no puede aplicarse con la misma candidez con que se arrojan semillas en la tierra para esperar que, con algo de lluvia y buena suerte, la semilla germine en una planta saludable.

Para que la asistencia sea realmente útil (y dado que en efecto es costoso tener que destinar presupuesto a combatir el rezago cuando podría aplicarse en incontables áreas productivas), tiene que aplicarse calculadamente, conociendo en la medida de lo posible las áreas y las dosis que cada caso requiere para, al cabo de un tiempo, regresar y hacer un levantamiento de datos que permita conocer cuán efectiva está resultando dicha ayuda y hacer las correcciones necesarias.

La asistencia debe aplicarse con rigor metodológico, de la manera más científica posible o de lo contrario sólo es dinero tirado a la basura que, por otro lado, no se cansará jamás de celebrar quien lo recibe.

Un grave error de la falsa izquierda es no ver la asistencia social como una herramienta para mejorar las oportunidades de los menos favorecidos, sino como un acto de justicia que constituye un fin en sí mismo y que puede de hecho presumirse como un logro en sí.

Y nada más lejano de la metodología con que sería deseable la aplicación de los programas sociales que formar a todos los ciudadanos y darles a todos por igual (lo necesiten o no) una misma cuota en dinero para que cada quien lo gaste como mejor le plazca.

Suministrar así la asistencia social es catastrófico para una economía, un sinsentido que no soporta el menor análisis, lo más parecido a una autoestafa tipo “ponzi” que puede aplicarse un país a sí mismo, pero es al mismo tiempo lo más redituable que existe políticamente hablando, de allí que sea piedra fundacional del populismo de izquierda.

El abyecto ideólogo de la secta cuatroteísta y diputado local coahuilense, Antonio Attolini, considera que el ocio y las caguamas que un joven se pueda proporcionar con el dinero que recibe como beneficiario del programa Jóvenes Construyendo el Futuro es lo más revolucionario y democrático que puede haber.

Attolini está en todo su derecho a ser imbécil y podrá roznar sus sandeces con la vehemencia y apasionamiento que le caracterizan. Pero ello no vuelve nada de esto en verdad. La asistencia social debe entregar resultados muy puntuales, de lo contrario no pasa de ser mero clientelismo político con la consecuente dependencia que genera.

Mucho más brillante que este pensador de izquierda barata resultó Rosalba Loya, una campesina rarámuri (tarahumara), que advirtió al Gobierno Federal sobre los peligros de la asistencia social repartida así nomás a lo pendejo.

En un debate para la discusión del presupuesto destinado al campo, Loya hizo ver cómo los hombres de sus comunidades, beneficiarios de Sembrando Vida, reciben este subsidio y se desaparecen para gastarlo todo en alcohol, con todas las agravantes de descomposición social que esto implica.

“Sembrando Caguamas” o “Sembrando Birrias”, ironizó la campesina sobre el nombre que el programa federal debería llevar, ya que, de acuerdo con lo que puede atestiguar, no reporta otro beneficio como no sean las épicas juergas de los campesinos.

Me pregunto si nuestro gobierno de la 4T, si el presidente López Obrador, tan humano, tan de izquierda, tan cercano a los pobres, a las minorías, a los pueblos originarios, va a desestimar a Rosalba Loya como una aliada del conservadurismo, una privilegiada, una aliada de la mafia del poder... ¿Le irá a regatear su identidad indígena o a desestimar su opinión dada su condición de mujer campesina? No lo sé, aunque no me extrañaría.

Dos de los logros más notables de López Obrador han sido: uno, conseguir tener a la mitad de este país cautivo, expectante de la fecha en que se realizará el siguiente depósito del programa de asistencia federal según al cual se esté adscrito. Y el otro: sembrar en el electorado el miedo de perder este beneficio si en los próximos comicios llega a acaecer un resultado adverso a su movimiento.

