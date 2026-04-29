La bomba explotó en Sinaloa

Le han disparado un tiro al corazón del régimen obradorista, que no creía que la relación de los políticos con el crimen organizado era una prioridad de la Administración Trump. En el primer capítulo de la historia que apenas comienza, acusó a la parte más alta de la estructura política y a todo el aparato de seguridad y fiscalías de haber servido a los intereses de Los Chapitos . En el proceso están los dos políticos sinaloenses más importantes, el alcalde de Culiacán, el vicefiscal, los exsecretarios de Administración y Seguridad, y varios exjefes policiales.

Nadie debe llamarse sorprendido por el anuncio de ayer en Nueva York. El aviso de la apertura de una acusación formal contra 11 funcionarios en activo y exfuncionarios, incluidos el gobernador Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza Cázarez –su candidato a sucederlo el próximo año–, por su relación con Los Chapitos, era algo donde lo único sorprendente es que no ocurrió antes. La acusación de la Fiscalía en la Corte de Brooklyn, junto con la DEA , coloca por primera vez en la historia a un gobierno mexicano –en este caso estatal– al servicio del narcotráfico.

Las implicaciones son muy graves y delicadas, como también complejas de resolver para la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien el embajador Ron Johnson le pidió en enero que actuara contra políticos vinculados con el crimen organizado, para que no lo hiciera el Departamento de Justicia, y fue omisa. El jueves pasado, en Los Mochis, junto a Rocha Moya, Johnson anunció que pronto vendrían las acusaciones en Estados Unidos. Llegaron, y no puede descartarse que un paso siguiente sea pedir su extradición.

Esta acusación es una explosión de alcances inimaginables.

En la escalera del poder, arriba de Rocha Moya se encuentra el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien no es mencionado en la acusación (que se puede consultar en esta liga: https://shorturl.at/WiJQ9), pero tarde o temprano su nombre emergerá en la opinión pública, porque además de lo que están declarando los jefes del Cártel de Sinaloa ante las fiscalías, hay dos investigaciones abiertas contra él en Brooklyn. Para subrayar hacia dónde apunta la luz, en el anuncio de ayer estuvo el director de la DEA, Terence Cole, que estuvo en México cuando López Obrador era presidente, y quien elaboró la primera lista con 35 políticos, mayoritariamente morenistas, vinculados con el crimen organizado.

El antecedente inmediato a la acusación en Nueva York es agosto de 2024, cuando Ismael “El Mayo” Zambada, días después de ser capturado por un comando estadounidense en Culiacán, imputó a Rocha Moya de estar coludido con el Cártel de Sinaloa y lo acusó de traición por aliarse con Los Chapitos. En lugar de tomar las cosas con la seriedad que ameritaba y abrir una investigación para determinar responsabilidades, López Obrador lo protegió y corrió a Sinaloa para abrazarlo. Obligó a la presidenta electa a ir con él y a los gobernadores de Morena a publicar desplegados en su apoyo. Tenía que protegerlo: era su enlace con el Cártel de Sinaloa, que a cambio de dinero y apoyo de sicarios para inhibir elecciones, le dio amplios márgenes de operación a Los Chapitos.

No dijo la Fiscalía de dónde salió la información para abrir el proceso, pero no es difícil saberlo. Una fuente de inteligencia estadounidense dijo que la captura de Zambada había sido para que aportara información sobre la relación del Cártel de Sinaloa con el expresidente Nicolás Maduro, con lo cual se determinó su extracción de Venezuela. Pero también, para llenar algunas lagunas sobre la relación de los cárteles con la clase política. Ovidio Guzmán, hijo de “El Chapo”, está colaborando con las autoridades estadounidenses con información sobre esas relaciones y operaciones, que han terminado con detenciones y destrucción de laboratorios de fentanilo.

La acusación formulada es brutal: “Los acusados desempeñaron diversas funciones esenciales para el Cártel... presuntamente protegieron a los líderes del Cártel de la investigación, el arresto y el enjuiciamiento; proporcionaron información confidencial de las fuerzas del orden y del Ejército a miembros del Cártel y narcotraficantes aliados para facilitar sus actividades delictivas; ordenaron a miembros de organismos policiales estatales y locales... que protegieran cargamentos de droga... en tránsito a Estados Unidos, y permitieron que miembros del Cártel cometieran actos de violencia brutal sin consecuencias. A cambio... recibieron colectivamente millones de dólares provenientes del narcotráfico”.

Sheinbaum no puede hacer lo que López Obrador: blindar a Rocha Moya y fingir que no pasa nada. Fue investigada por los servicios de inteligencia estadounidenses durante la campaña presidencial y no encontraron relación alguna con el crimen organizado, pero Rocha Moya se convirtió en una losa con la cual ha tenido que cargar, por compromiso heredado y para evitar, como argumentan, que la acción contra un militante sería el reconocimiento del fracaso del régimen.