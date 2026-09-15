La carabina de Ambrosio

+Seguir en Seguir en Google
Opinión
/
    La carabina de Ambrosio
    FREEPIK

El hambre le pedía a la necesidad. Si la Federación tenía agotados sus recursos, los Estados se hallaban también en situación de penuria

Don Manuel de la Peña y Peña llegó a presidente de la República en contra de su voluntad. No está mal: otros han llegado en contra de la nuestra. Era un hombre bueno, y por lo tanto le repugnaban los sucios tejemanejes de la política de aquel tiempo, que fueron causa de que los americanos ocuparan nuestro país aprovechando las hondas divisiones causadas por las pugnas entre los liberales de los diversos bandos.

Lo primero que hizo el pobre don Manuel fue reunir en Querétaro a los diputados que pudo encontrar, y plantearles el arduo problema de si la guerra contra los invasores debía continuar, o si, por el contrario, se debía llegar con ellos a un arreglo que trajera consigo la paz.

https://vanguardia.com.mx/opinion/la-mujer-ese-ser-ingobernable-FC23474203

La buena fe de don Manuel era conmovedora: aun siendo enemigo de la guerra, reunió a diversos gobernadores a fin de solicitarles el auxilio de sus respectivos Estados para el caso de que el Congreso votara la continuación de la resistencia armada.

Peregrina solicitud era aquella. El hambre le pedía a la necesidad. Si la Federación tenía agotados sus recursos, los Estados se hallaban también en situación de penuria. Con la invasión se habían detenido muchas de las actividades que por vía de impuestos podían proporcionar recursos a las arcas públicas de las diversas entidades. Así, cuando don Manuel llamó a los gobernadores, algunos de ellos ni siquiera acudieron a la reunión.

Hablaron los representantes de Michoacán, San Luis Potosí y Guanajuato. Se inclinaron por la continuación de la guerra y manifestaron que sus Estados harían los mayores sacrificios para contribuir a la causa de la nación.

Tocó el turno de hablar al señor Mesa, gobernador de Querétaro. Tenía una figura quijotesca: alto, seco de carnes, de rostro cetrino y cabello y barba entrecanos. Solemne, ceremonioso, circunspecto, cuando hablaba parecía un predicador. Dijo un largo discurso en el que no dijo nada, y terminó manifestando, muy serio, que si el Congreso determinaba continuar la guerra, el Estado de Querétaro ofrecía gustoso las oraciones de todos los queretanos, que pedirían devotamente al Cielo que el conflicto llegara a buen final.

https://vanguardia.com.mx/opinion/el-arte-de-rajarse-IA23456907

Estaba presente don Francisco Zarco, quien pese a su extremada juventud, era oficial mayor de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Cuando el señor Mesa concluyó su ofrecimiento de oraciones, Zarco tomó la palabra y manifestó que las preces y rogativas eran muy de agradecerse, pero le pedía al señor Mesa que le dijera, por favor, en qué apartado de la lista de material de guerra debía inventariar aquellas oraciones, si con las armas, las municiones, las vituallas, los medicamentos, etcétera. Hubo risas contenidas que el gobernador de Querétaro no pudo dejar de notar.

Entonces el que habló fue don Melchor Ocampo, gobernador de Michoacán. Dijo:

–Ponga usted en el acta, señor secretario, que el estado de Querétaro contribuye para la guerra con la carabina de Ambrosio.

Ya se ve que, aun en medio de las circunstancias más adversas, los mexicanos sabemos conservar el sentido del humor.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Guerras
Historia
Presente Lo Tengo Yo

Armando Fuentes Aguirre “Catón”

Armando Fuentes Aguirre “Catón”

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Lo que quieren hacer ver

Lo que quieren hacer ver
true

Morena: Fraude patriota en la cocina del 2027
true

POLITICÓN: ¡Attolini lo advirtió! Las acusaciones que anticiparon la caída de Pepe Ganem y Martha Rodríguez
Las estructuras metálicas quedaron retorcidas sobre las vías tras el accidente ferroviario.

Descarrilan y vuelcan más de 80 vagones del tren en Estación Marte, General Cepeda
La discusión escaló hasta llegar a los golpes frente al establecimiento.

Riñen por un pollo y terminan a golpes en Parras; una mujer resulta lesionada
Dhiraj Bommadevara y Marie Horackova conquistaron los títulos de recurvo varonil y femenil, respectivamente, en el cierre de la Final.

Final de Tiro con Arco en Saltillo: Dhiraj Bommadevara y Marie Horackova ganan el recurvo
En esta fotografía, facilitada por la Oficina de Prensa de la Compañía Ferroviaria Ucraniana Ukrzaliznytsia, se observa una locomotora dañada en un ataque con drones rusos en la estación de tren de Yahodyn, cerca de la frontera de Ucrania con Polonia, el domingo 13 de septiembre de 2026.

Un dron ruso impacta contra un tren cerca de la frontera entre Ucrania y Polonia; Boris Johnson el posible objetivo
OpenAI afirmó que la legislación debería centrarse exclusivamente en los laboratorios de IA más avanzados y no en las empresas emergentes que trabajan con sistemas menos potentes.

OpenAI insta a los legisladores británicos a controlar la tecnología ante la creciente preocupación por la seguridad