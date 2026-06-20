Al principio de los tiempos, los humanos vagaban de un lado a otro en busca de alimento y refugio. Hombres y mujeres morían de hambre, atacados por bestias, de frío y por enfermedades que hoy parecen simples, como la peste negra, que mató a media Europa, pero que hoy se cura con antibióticos. Pero todo eso cambió durante los últimos 150 años. La ciencia desarrolló vacunas y alcanzó avances médicos que nos curaron y han permitido que la esperanza de vida del hombre alcance los 80 años de edad, que sin las enfermedades cardiovasculares y la diabetes, sería aún mayor. Los sistemas de transporte nos mueven por todo el mundo y en un solo día podemos estar en el rincón más alejado del planeta. Hemos llegado a la luna y en unos años más pondremos un pie en Marte. La energía de distintas fuentes nos provee climas controlados y ya no morimos de frío. La telefonía y el internet nos mantienen conectados y en segundos podemos comunicarnos con quien sea o enterarnos de lo que sucede en cualquier parte del mundo. Pero la pregunta es si gracias a todos estos avances, ¿somos más felices?, ¿somos mejores como raza humana?, ¿es el mundo un sitio mejor gracias a la ciencia y tecnología?, ¿vivimos en un planeta más equitativo?, ¿nuestras relaciones personales y familiares han mejorado?

¿La ciencia es responsable de hacernos felices? Lo menciono porque generaciones anteriores vivieron en un mundo libre de tensión, poco contaminado y con menor violencia. Hoy la ciencia y la tecnología han encontrado la cura para muchas enfermedades, pero hay más enfermos que nunca. Inventamos los sistemas de transporte y la electricidad, pero el mundo está contaminado por sus emisiones. Logramos filtrar el agua, pero le damos tan mal uso que muy pronto no habrá más agua que filtrar. Hoy, intentando encontrar un sentido a la vida, tenemos trabajos, vacaciones y una vida social frenética. Pasamos de comprar en la tienda de la esquina, a los grandes centros comerciales y luego de ello, a las compras frenéticas en línea.

De tener un solo teléfono en casa, a la telefonía celular, las redes sociales, al internet y a las plataformas de streaming, miles de opciones. Hoy estamos más comunicados con el mundo, excepto entre nosotros mismos, y eso nos hace sentir más vacíos, solos y alejados de todos. Hasta hace algunas décadas, conocíamos al vecino, visitábamos a nuestra familia, y, si bien nos iba, conocíamos las noticias del día anterior en el periódico de un día después. Es posible que si usted lee este artículo lo haga desde su teléfono inteligente, un orgullo del desarrollo tecnológico, pero también es posible que frente a usted esté su hijo intentando ser escuchado. Estamos absortos en los dispositivos tecnológicos, abrazando un proceso de socialización con la tecnología, no con los seres humanos.

Gracias a Facebook, Instagram y TikTok, sabemos mucho más de la vida de personas que no conocemos, a lo que sucede en nuestra propia casa. Las devastaciones naturales que ocurren en sitios lejanos despiertan nuestra solidaridad, pero esa misma solidaridad no se mueve un milímetro con las tragedias sociales que todos los días ocurren muy cerca de nosotros, con cientos de familias sin casa ni comida. Ante estas distorsiones sociales a causa de la tecnología, los científicos responden que el propósito de la ciencia no es “dar felicidad”.