La consulta pública sobre la defensa de las audiencias

Dicho proyecto de lineamientos entiende por audiencias a las personas que “perciben y consumen Contenidos de audio o audiovisuales provistos a través del servicio de Televisión Abierta y Radio, servicio de Televisión y Audio de paga”. Es decir, de manera resumida y sin tanta palabrería, se refiere en realidad a los derechos de los radioescuchas y los televidentes.

Por determinación tomada de manera unánime el pasado 24 de julio, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones ( CRT ) sometió a consulta pública una propuesta de Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias . Tal es el nombre de este documento, que se pretende que adquiera carácter normativo y respecto del cual los ciudadanos interesados podrán “remitir sus comentarios, opiniones, aportaciones u otros elementos de análisis sobre la referida propuesta regulatoria”.

La ley de la materia define (art. 7) a la CRT como un órgano administrativo desconcentrado de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, con independencia técnica, operativa y de gestión, cuyo “objeto es garantizar el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones y la radiodifusión”.

En el supuesto de que efectivamente la CRT persiga y logre cumplir su objeto de manera exitosa, lo cual desde luego está por verse, cabe hacer notar que no se trata de un órgano autónomo de Estado, sino de una dependencia meramente gubernamental, encargada de atender asuntos altamente sensibles, como son, entre otros, los relativos a la información que se difunde a través de la radio y la televisión, para el efecto de que determine cuál es verdadera y cuál falsa, así como otras cuestiones igualmente delicadas como las correspondientes a la transparencia y a la aplicación de sanciones.

Como se comprenderá, tales materias no se pueden dejar a un órgano burocrático, y menos aún cuando la experiencia demuestra que estos actúan, como sucede en el actual régimen, como entidades de partido y no como verdaderos entes autónomos de Estado, porque el riesgo que se corre de que vulneren los derechos humanos, atenten contra la libertad de expresión o implanten un régimen de censura es altísimo, por no decir que total.

La CRT, órgano conformado por cinco miembros, de los cuales sólo uno es hombre y los otros cuatro mujeres, incluida quien la preside, dispuso que en el caso que nos ocupa el tiempo de duración fuera el mínimo establecido para este tipo de consultas, que es de 20 días hábiles. El periodo, pues, comprenderá del 27 de julio, fecha en que se publicó en el portal de internet de la CRT la propuesta de Lineamientos, al próximo 21 de agosto, a las 11:59 p.m. En ese mismo portal aparece el texto de todas las opiniones recibidas, con el respectivo nombre de quienes las han emitido, así como la fecha y hora correspondientes a su recepción.

Sobre el contenido y alcances de tal proyecto de Lineamientos se han publicado numerosos artículos editoriales. Aquí mismo en este espacio lo hizo el autor de esta nota la semana pasada. Entre quienes han abordado el tema, predomina la idea de que se trata de un ordenamiento regulatorio diseñado –más que para defender a las audiencias– para establecer mecanismos de censura (o de autocensura, que es peor) y disposiciones persecutorias contra la libre expresión de las ideas.

Es realmente abrumador el número de analistas que ha opinado en contra de esta propuesta de Lineamientos. De hecho, quien esto escribe no ha encontrado un solo comentario favorable –aunque es posible que haya alguno por ahí– que tenga por autor a algún reconocido intelectual de la izquierda obradorista. La razón es muy sencilla: no quieren dejar huella de una opinión que los llenará de oprobio e ignominia; si no ahora, sí cuando las cosas cambien en nuestro país. Lo que sin duda sucederá.