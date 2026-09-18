La coronación de la Barbie del Poniente

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Opinión
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    La coronación de la Barbie del Poniente
    Captura de video de la influencer conocida como “La Barbie de la Alianza” detenida en un operativo de Fuerza Civil al norte de Monterrey, Nuevo León. TV Azteca

La influencer acumula más de 64 mil seguidores en Facebook, plataforma donde solía compartir transmisiones y su rutina diaria

El norte de Monterrey vuelve a demostrar algo obvio. La fama local no necesita disco, ni beca, ni herencia. Necesita una Rubicon prestada, una transmisión en vivo y una frase bíblica publicada justo antes de la debacle.

Estefani, conocida en redes como “La Barbie de la Alianza”, fue detenida el miércoles junto a otras dos personas. El operativo, según reportes, ocurrió en San Bernabé, al norte de la ciudad, zona donde cada colonia funciona como un pequeño imperio con su propia realeza de Facebook.

A los detenidos les encontraron siete cargadores para arma larga y 130 dosis de marihuana. Otras versiones amplían el inventario con cocaína. El detalle importa poco para el mito. En la lógica del algoritmo, el arresto es solo el episodio final de temporada, el season finale con logo de Fuerza Civil.

La influencer acumula más de 64 mil seguidores en Facebook, plataforma donde solía compartir transmisiones y su rutina diaria. En sus publicaciones presumía compras financiadas, según ella misma explicaba, con préstamos. Aquí nace el verdadero género literario del norte regio. La épica del crédito informal convertido en estilo de vida, narrada en vivo, con filtro y corazones flotando en pantalla.

El precio de la fama en el poniente. No hace falta ser historiador para notar el patrón. En las zonas de mayor densidad poblacional de Monterrey, también se deciden alcaldías, gubernaturas y buena parte del voto federal, la política tradicional compite cara a cara con otro tipo de líder. El influencer de colonia. Uno gana microondas y despensas repartidas en campaña. El otro gana corazones y comentarios repartidos en vivo. Ambos, curiosamente, prometen prosperidad sin mostrar de dónde sale.

La receta funciona igual en cualquier barrio. Una camioneta cara, aunque sea prestada por la tarde, narrativa de superación exprés y audiencia hambrienta de ver a alguien como ellos triunfar sin pasar por la fila del banco. La sustancia, aquí, no distingue entre la que se fuma y la que se consume en formato video de quince segundos. Ambas generan dependencia, ambas prometen un subidón rápido, ambas dejan factura después.

Homo videns en la avenida cabezada.

Las autoridades interceptaron el vehículo en el cruce de la avenida Cabezada y la calle Nepenta, coordenadas ya destinadas al anecdotario urbano, junto al malecón del Río Santa Catarina y la Macroplaza. Cada ciudad necesita sus esquinas legendarias.

Monterrey acaba de sumar una, sin placa conmemorativa, sin necesidad de ella. Ya la puso el algoritmo.

Horas antes del operativo, Estefani publicó un mensaje pidiendo a quien estuviera libre de pecado tirar la primera piedra, frase bíblica reconvertida en escudo digital, síntoma perfecto de estos tiempos. Hasta el arrepentimiento necesita alcance y buena hora de publicación para funcionar.

La escena entera ilustra sin pedir permiso los tres diagnósticos favoritos de cualquier columnista con pretensiones. Somos homo videns, ciudadanos entrenados para mirar antes de pensar. Vivimos la era del vacío, donde el ídolo dura lo mismo entre boom y colapso, y navegamos en modernidad líquida, incapaces de sostener forma alguna, ni la de un lazo social, ni la de una fama, ni la de una cargador para arma larga bien asegurado en la cajuela. El resto de la ciudad, miles de aspirantes a Barbie regional siguen grabando su próxima transmisión, convencidos de merecer la corona antes de la trampa. La fama exprés no discrimina barrio, edad ni antecedentes; solo pide un detalle. Cámara encendida, filtro puesto y ojalá, esta vez, ningún cargador de más en la cajuela.

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Gerson Gómez

Gerson Gómez

Morelense de cepa Regiomontana. LCC con especialidad periodismo (UANL). Doctor en Artes y Humanidades (I.C.A.H.M.). Tránsfuga de la mesa de redacción en diferentes periódicos como El Diario de Monterrey, Tribuna de Monterrey, y del grupo Reforma en el matutino Metro y vespertino El Sol. Escort de rockeros, cumbiamberos, vallenatos y aprendices al mundo de la farándula. Asiste o asistía regularmente a conciertos, salas de baile, lupanares, premieres, partidos de fútbol y hasta al culto dominical. Le teme al cosmos, al SAT, a la vejez y a la escasez de bebidas etílicas. Practica con regularidad el ghosting. Autor de varios libros de crónica como Hemisferio de las Estaciones, Crónicas Perdidas, Montehell, Turista del Apocalipsis, Monterrey Pop, Prêt-à-porter: crónicas a la medida y Perros ladrando a la luna en Monterrey

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