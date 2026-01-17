La cultura del beisbol en México

Hace tres años, México tuvo un magnífico desempeño en el V Clásico Mundial de Beisbol. Obtuvo el tercer lugar. Entre los triunfos que alcanzó, un par de ellos fueron en juegos electrizantes. La semifinal, contra Japón, que a la postre resultó ser el país campeón, la disputó de manera sensacional. Fue por tal motivo que, a partir de 2023, se ha observado en nuestro país un creciente interés por el beisbol. Se trata de un auge de este deporte, quizá sólo comparable al registrado hace poco más de cuatro décadas, cuando los grandes años de Fernando Valenzuela en las Grandes Ligas.

Procede señalar que el beisbol, que ahora tiene un despertar, es de larga tradición en nuestro país. Las nuevas generaciones desconocen que durante buena parte del siglo pasado fue el deporte favorito de los mexicanos. Son pocos los que advierten que la gente vive, frecuentemente sin darse cuenta, lo que se puede llamar cultura beisbolera.

A propósito de dicha cultura, cabe mencionar que con el título de “Nueve Innings”, recientemente, en 2025, fue impreso por el Fondo de Cultura Económica de Colombia un singular libro sobre beisbol, escrito por un par de académicos de ese país: Bertha Arnedo y Felipe Merlano.

Los autores de este libro, de 214 páginas, dicen que la investigación para elaborarlo les llevó “más de dos lustros”, es decir, más de diez años. Y no hay por qué dudarlo. Aunque esta afirmación ha de entenderse no en sentido literal, en cuanto a que se haya tratado de una investigación de tiempo completo, sino más bien al tiempo que les llevó hacer el paciente acopio de todo el material que necesitaron –como veremos– para escribirlo.

¿De qué trata “Nueve Innings”? El subtítulo del libro, que reza: “La cultura del beisbol en el Caribe colombiano”, lo dice todo. Al respecto, ha de tenerse presente que en esta parte del citado país sudamericano el beisbol es no sólo el deporte preferido de su población, sino que es algo así como el escenario total, el clima que todo lo abarca, la atmósfera que envuelve a los distintos grupos sociales, a las comunidades de toda esa región.

Por lo anterior es que los autores, académicos de la Universidad de Cartagena, escriben: “...lenguaje, etnia, economía familiar, empleo, ingresos, música, baile y patrimonio están impregnados de este deporte (el beisbol), un elemento fundamental de su identidad y cultura” (pág. 20).

Dicen también: “El Caribe colombiano es una región subnacional cuyo desarrollo, sociedad e identidad están impregnados de beisbol” (pág. 22).

Reiteran su idea así: “El beisbol, más que una disciplina deportiva, es un fenómeno cultural en la Cartagena de Indias de mediados del siglo XX que trascendió a distintas esferas de la cotidianidad cartagenera como el lenguaje, la música, la identidad cultural, entre otras categorías sociales” (pág. 63).

Pues bien, todo lo anterior no sólo lo afirman los autores, sino que además lo prueban. Hacen un exhaustivo recuento de cómo el beisbol está presente en el habla popular, en los dichos de la gente, en las canciones, en su música, en las películas, en fin, en la cultura del Caribe colombiano.

Y viene aquí lo interesante para nosotros: los autores no limitan su análisis a lo que sucede en su región de Colombia, sino que hacen la comparación con lo que en cada uno de estos aspectos (dichos, música, canciones y películas) está presente en Estados Unidos, Cuba, Venezuela y México. Más que interesante. El espacio no da para abordar con detalle cada uno de estos aspectos culturales.

Hay datos tan sorprendentes como el siguiente: la tercera canción más conocida y cantada en EU es la famosa “Llévame al Juego de Pelota” (Take me out to the ball game), compuesta en 1908, que suelen cantar en los estadios de beisbol en la séptima entrada de cada juego, sólo superada por el himno nacional americano y el “Happy Birthday to You”.

No deja de resultar interesante el tema. Y lo es no sólo por el resurgimiento que se observa del beisbol en México, que podrá consolidarse si en el VI Clásico Mundial, a efectuarse el próximo marzo, el equipo de nuestro país vuelve a tener un magnífico desempeño, cuando menos similar al que tuvo hace tres años, sino también porque para muchos mexicanos el beisbol es “este deporte rey que nos ayuda a vivir”, como decía el gran escritor Vicente Leñero, quien fue un apasionado del beisbol y un experto en la materia.

Satisface que los autores hayan incluido en su libro tres citas (págs. 36, 42 y 205) tomadas de un estudio del estimado amigo Héctor Barrios Fernández, coordinador de la Peña Beisbolera de Ensenada, Baja California.