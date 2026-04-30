La era del desorden global

La nueva era del desorden no puede atribuirse únicamente a Trump, aunque su teatralidad haya llegado a encarnarla. Es mejor entenderlo como un síntoma, más que como la causa principal, de un mundo que ha perdido sus principios organizativos. Las fuerzas más profundas que impulsan esta transformación son estructurales: las perturbaciones económicas, el cambio climático, los avances tecnológicos y los cambios demográficos, todos ellos convergiendo en los cimientos del orden global existente.

Ninguna arquitectura institucional puede funcionar cuando los principales actores dejan de cumplir las reglas. Esa es la esencia de la distinción entre desorden y desorden: uno implica romper las reglas; el otro significa que no existen reglas acordadas.

Lo más importante es que los principales actores de la guerra no parecen ser conscientes en absoluto de que están infringiendo las normas. Cuando los tanques del presidente ruso Vladimir Putin entraron en Ucrania en 2022, el Kremlin presentó montones de justificaciones legales para la invasión, un reconocimiento implícito de que se estaba cometiendo un crimen. Por el contrario, cuando el presidente de EE. UU., Donald Trump, amenazó con atacar la infraestructura civil de Irán, o cuando el secretario de «Guerra» (Defensa), Pete Hegseth, declaró que el ejército no mostraría “ ni piedad ni clemencia “ , había pocos indicios de que ninguno de los dos supiera o le importara que estaban abogando por la comisión de crímenes de guerra.

Peor aún, el derecho y las instituciones internacionales han demostrado ser en gran medida ineficaces a la hora de impedir que Estados Unidos, Israel e Irán incumplan abiertamente las normas fundamentales contra el asesinato o el secuestro de líderes políticos, los ataques a infraestructuras civiles e incluso el tabú de larga data contra las guerras de agresión.

En lugar de regirse por normas compartidas, el sistema internacional se ve ahora acosado por brotes episódicos de coacción y represalias. La guerra de Irán es un ejemplo claro: el ataque del 28 de febrero que mató a Jamenei y desencadenó la actual ronda de escalada regional tuvo lugar mientras las negociaciones aún estaban en curso, evocando el ataque sorpresa a Pearl Harbor del 7 de diciembre de 1941, cuando los negociadores japoneses aún se encontraban en Washington para mantener conversaciones con Estados Unidos.

La distinción es importante. El desorden es lo que ocurre cuando se rompen deliberadamente las reglas establecidas. Describir una situación como desordenada es, paradójicamente, afirmar que las normas compartidas aún existen, aunque se violen. El desorden, por el contrario, surge cuando esos normas quedan superadas por los acontecimientos y ya no existe un entendimiento compartido de lo que está bien y lo que está mal, ni siquiera de la verdad misma. En su lugar queda una incertidumbre más profunda e irreducible.

Sin embargo, esta interpretación pasa por alto algo más profundo. La guerra de Irán muestra cómo es la geopolítica cuando la idea misma de orden se ha derrumbado, una situación que denomino “ desorden “.

BERLÍN- El ataque estadounidense-israelí que acabó con la vida del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, y que supuso el inicio de la aventura más trascendental de Estados Unidos en Oriente Medio desde la guerra de Irak, tomó por sorpresa a muchos en Europa. Ante una serie de crisis en cadena, desde una crisis del petróleo al estilo de la década de 1970 hasta una ruptura transatlántica que amenaza la arquitectura de seguridad de Europa, muchos analistas han llegado a la misma conclusión: el conflicto representa un colapso del sistema multilateral y anuncia una era de desorden global.

En respuesta a los ataques de EE. UU. e Israel, Irán cerró el estrecho de Ormuz, lo que provocó un aumento de los precios mundiales de la energía, los fertilizantes y los alimentos. Incluso el estrecho vuelva a abrirse y Trump levante su propio bloqueo de los puertos iraníes, la crisis tendrá efectos perjudiciales a largo plazo sobre los presupuestos asiáticos, los tipos de interés europeos y las reservas estratégicas de energía en todo el mundo. Si el frágil alto el fuego se derrumba y los precios siguen subiendo, las presiones resultantes sobre el coste de la vida podrían impulsar los movimientos populistas en toda Europa de cara a las cruciales elecciones regionales en Alemania y a las elecciones presidenciales del año que viene en Francia.

La guerra de Irán ejemplifica el tipo de policrisis permanente que probablemente definirá las próximas décadas. Más que una sola crisis, se trata de cinco: una crisis de suministro energético, una amenaza de proliferación nuclear, un colapso de la seguridad regional, una perturbación económica mundial y una ruptura transatlántica, todas ellas desarrollándose en rápida sucesión.

Una versión más moderada de esta dinámica se puso de manifiesto durante la pandemia de COVID-19, que desencadenó rápidamente una crisis económica mundial al colapsar las cadenas de suministro y al agravar el nacionalismo vacunal las tensiones geopolíticas. Los cambios dramáticos suelen provenir del impacto acumulativo de pequeñas perturbaciones.

Como resultado, las crisis se están volviendo más complejas, menos predecibles y potencialmente catastróficas. En lugar de simplemente propagarse, a menudo se entremezclan unas con otras. En un mundo hiperconectado, el contagio, los puntos de inflexión y la volatilidad extrema se convierten en la norma. El economista de Oxford Ian Goldin ha denominado a esta dinámica el “ efecto mariposa “, utilizando la conocida imagen de una mariposa que bate las alas en un lado del mundo y desencadena un tornado en el otro para ilustrar el potencial destructivo de la interdependencia global.

Para entender por qué las respuestas occidentales siguen fracasando, conviene distinguir entre dos formas contrapuestas de concebir el orden. La primera podría denominarse el «enfoque del arquitecto». Tras la caída del Muro de Berlín, los líderes de Europa y Estados Unidos creyeron haber descubierto el modelo definitivo para organizar el mundo, depositando su fe en un conjunto de normas e instituciones diseñadas para mantener la estabilidad global.

El destino de ese sistema pende ahora de un hilo. Desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia, la preservación del “orden basado en normas” se ha convertido en el leitmotiv de la política exterior occidental, presente en documentos estratégicos, discursos de líderes y comunicados de las cumbres del G7 y la OTAN. Los líderes europeos, en particular, tienden a mostrarse recelosos ante el cambio, asumiendo que este socavará el sistema en lugar de fortalecerlo. Al ser quienes más se han beneficiado del orden existente, esperan que los demás lo acepten o construyan una alternativa. En este sentido, piensan como arquitectos, centrándose en la estructura institucional del mundo.

EL AUGE DE LOS ESTADOS ARTESANOS

La segunda forma de pensar sobre el orden internacional podría denominarse el “enfoque artesanal”. Sostiene que, en una era de desorden, la tarea principal de los gobiernos es sobrevivir mientras se posicionan para beneficiarse de la disrupción. China es el principal exponente de esta visión, pero la misma lógica parece impulsar a muchas potencias emergentes, desde la India y Turquía hasta Arabia Saudí y Sudáfrica.

Estos Estados no formaron parte de los arquitectos del orden actual y se han acostumbrado a adaptar y revisar los marcos concebidos por otros. A pesar de su tamaño e influencia, muestran el pragmatismo y la flexibilidad de los artesanos: reparan, reutilizan y recombinan elementos existentes para crear algo nuevo, en lugar de diseñar sistemas desde cero.

Por supuesto, estos dos modelos analíticos no siempre se corresponden con la formulación de políticas en el mundo real. Aun así, captan la creciente brecha entre quienes trazan grandes planes y quienes abrazan el cambio y se adaptan a él. Mientras que los arquitectos persiguen visiones audaces y a menudo se ven paralizados por la brecha entre el diseño y la realidad, los artesanos tratan de comprender hacia dónde se dirige el mundo y de sacar el máximo partido a las contingencias emergentes.

Los arquitectos suelen desenvolverse bien en un mundo predecible. Sin embargo, en un panorama geopolítico complejo y en constante cambio, los artesanos tienen ventaja. Durante décadas, la política internacional ha estado moldeada por arquitectos occidentales cuyas visiones expansivas impulsaron la creación de un orden global basado en instituciones universales y una noción lineal del progreso. Los artesanos están mejor equipados para navegar por la incertidumbre radical de un mundo en el que nadie parece reconocer las reglas.

La conducta de Irán en su guerra contra EE. UU. e Israel es un ejemplo paradigmático de un Estado artesano en acción. Despojada de la superioridad aérea, la paridad militar convencional o aliados fiables, la República Islámica no intentó librar la guerra según las condiciones de Estados Unidos. En su lugar, identificó el único punto de influencia asimétrica, el estrecho de Ormuz, y luego se valió de su estructura de mando descentralizada para adaptarse a las condiciones cambiantes.

Al cerrar el estrecho en lugar de buscar una confrontación convencional que no podía ganar, Irán ha transformado el conflicto de una contienda militar a una de resistencia económica, en la que claramente tiene la ventaja. En consecuencia, las negociaciones extraoficiales han pasado a centrarse en el propio estrecho en lugar de en las cuestiones que llevaron a Estados Unidos a la guerra: el cambio de régimen, las reservas de uranio de Irán, su programa de misiles y su apoyo a los grupos proxy regionales.

Al mismo tiempo, Estados Unidos se ve cada vez más limitado por sus propios supuestos arquitectónicos. Paradójicamente, mientras que Trump es un disruptor instintivo, un agente del caos con poca paciencia para los marcos institucionales, la maquinaria militar y diplomática que dirige sigue operando de acuerdo con una lógica arquitectónica.

Estados Unidos entró en la guerra de Irán con un conjunto de objetivos maximalistas que guardaban poca relación con lo que el poderío militar estadounidense podía ofrecer de forma realista. Armados con sistemas de puntería de IA de última generación y herramientas futuristas como el llamado “Ghost Murmur“, un magnetómetro cuántico de largo alcance que, según se informa, puede rastrear la señal electromagnética de un latido cardíaco humano y aislarla del ruido de fondo, Estados Unidos logró impresionantes hazañas tácticas. Pero, aunque la tecnología de vanguardia pudo haber permitido el ataque inicial que eliminó a gran parte de la cúpula de Irán y el reciente rescate de su piloto varado, cuando Irán cerró el estrecho, la administración Trump se vio incapaz de conciliar sus grandes ambiciones con la realidad de la defensa improvisada de Irán.

EL MANUAL OBSOLETO DE EUROPA

Se podría perdonar a quien supusiera que los europeos, como arquitectos por excelencia, no están preparados para una era de desorden. Sin duda han sufrido de manera desproporcionada la guerra de Estados Unidos en Irán, dada su exposición a la volatilidad del mercado energético. Además, la formulación de políticas en Europa se ha convertido en sinónimo de exceso de regulación, reuniones interminables sobre reuniones y discusiones sobre la curvatura ideal de los plátanos, en lugar de una acción decisiva.

Pero Europa está mejor preparada para este mundo de lo que cree, ya que su historia, sus instituciones y su cultura política reflejan profundas tradiciones de adaptación y resiliencia. La propia Unión Europea no fue el producto de un gran diseño arquitectónico, ni la prosperidad y la seguridad del bloque son el resultado de un único plan cuidadosamente ejecutado.

Contrariamente a lo que pueda parecer, el proyecto europeo evolucionó a través de un continuo proceso de ensayo y error. Lo que comenzó como la Comunidad del Carbón y del Acero se convirtió en una unión aduanera, luego en un mercado único y, finalmente, en una unión monetaria con su propia moneda. El número de miembros se amplió gradualmente, pasando de seis Estados a nueve, luego a 12, 15, 25 y, finalmente, a 27. Algunas iniciativas prometedoras, como la Comunidad Europea de Defensa, fracasaron rotundamente. Otras surgieron en respuesta a crisis: los gobiernos europeos reforzaron la cooperación en materia de seguridad tras las guerras de los Balcanes, persiguieron la consolidación fiscal tras la crisis de la deuda de la zona del euro, ampliaron la colaboración en materia de salud pública en respuesta a la COVID-19 y, más recientemente, aceleraron la integración en materia de defensa tras la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia.

El reto al que se enfrenta Europa hoy en día es aprovechar esa experiencia y desarrollar un código artesanal que pueda guiarla a través de la actual crisis en Oriente Medio y la era de desorden que se avecina. Con este fin, los responsables políticos deben centrarse en tres prioridades clave.

En primer lugar, los líderes europeos deben aceptar la realidad del desorden en lugar de perseguir una apariencia de estabilidad. Cuanto antes dejen de aspirar a grandes marcos y se centren en objetivos concretos, como mantener la no proliferación nuclear y evitar que las crisis regionales desencadenen crisis económicas sistémicas, antes podrán desarrollar estrategias que realmente funcionen. Por encima de todo, deben reconocer que crisis como la guerra en Irán ya no son problemas que hay que resolver, sino condiciones que hay que gestionar.

En segundo lugar, los responsables políticos europeos deben replantearse su enfoque de la interdependencia. El cierre del estrecho de Ormuz, al igual que la pandemia y la guerra en Ucrania, ha puesto de relieve los riesgos de depender excesivamente de un único proveedor o punto de estrangulamiento. Los países europeos comprenden ahora que necesitan diversificar sus cadenas de suministro, pero con la migración y la tecnología emergiendo como ámbitos de competencia, también deben mostrarse menos reticentes a la hora de ejercer presión sobre otros, ya sea Rusia, China o incluso Estados Unidos.

Por encima de todo, los países europeos deben asumir la responsabilidad de su propia seguridad. Durante demasiado tiempo han externalizado funciones básicas a estructuras externas, la OTAN, la Organización Mundial de la Salud, las Naciones Unidas, en lugar de desarrollar sus propias capacidades. El resultado ha sido una pasividad estratégica y una dependencia del liderazgo estadounidense. Para sobrevivir a la era del desorden, Europa tendrá que aumentar el gasto en defensa y expandir su industria armamentística nacional, fortalecer la resiliencia social y prepararse para actuar sin los Estados Unidos cuando sea necesario.

El mayor peligro, sin embargo, reside en el manual de estrategias obsoleto de Europa. Aunque las normas, las reuniones y los planes le han servido bien durante décadas, aferrarse a estas herramientas ahora corre el riesgo de cegar a los líderes ante las duras realidades del desorden global. La guerra en Irán no es una aberración; es la primera de muchas pruebas. Copyright: Project Syndicate, 2026.

Mark Leonard, director del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, es autor, entre otros, de *Surviving Chaos: Geopolitics When the Rules Fail*(Polity Press, 2026).