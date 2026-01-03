La FIFA, los mundiales... ¿y los derechos humanos?

Este año ha sido muy esperado, pues se celebrará una de las competencias deportivas que más euforia y pasión generan a nivel global: la Copa Mundial de fútbol varonil 2026, de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA). La particularidad de esta edición del torneo se debe a dos cuestiones: una es que se incrementó, de 32 a 48, el número de equipos nacionales participantes; la segunda es que su organización ha estado a cargo de tres países anfitriones, en lugar de uno: México, Estados Unidos y Canadá.

La FIFA ha realizado este evento cada cuatro años desde 1930, excepto en 1942 y 1946 por el desarrollo y las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Así, sin contar la edición de este 2026, se han llevado a cabo 22 competiciones de selecciones nacionales masculinas en el transcurso de 95 años. En la actualidad, la FIFA cuenta con 211 federaciones miembro, o asociaciones nacionales de fútbol, que representan al mundo.

TE PUEDE INTERESAR: Centro de Identificación Humana ‘Blanca Isabel Martínez Bustos’: historia de una decisión

El futbol y el deporte en general son actividades humanas en las que, lamentablemente, también ha sido necesario reflexionar e implementar medidas de reivindicación social que tengan en el centro la dignidad, los derechos humanos y la no discriminación. Por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en su Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, se ha incluido y calificado al deporte como un elemento esencial para la paz y el desarrollo de la sociedad.

En el marco del derecho internacional de la ONU, se ha instituido la obligación primordial de los Estados y sus autoridades de contrarrestar el racismo y la discriminación, así como de garantizar los derechos de todas las personas en el ámbito deportivo. Por ello, deben reforzar los marcos jurídicos y adoptar medidas preventivas, educativas, de sensibilización y difusión para cambiar las mentalidades, las conductas y eliminar los prejuicios.

Aunado al compromiso de los países, la ONU ha dictado que las asociaciones deportivas, los clubes y los órganos reguladores también deben desempeñar una función especial en la promoción, el respeto y la protección de los derechos humanos. Principalmente, deben: difundir claramente el mensaje de tolerancia cero hacia el racismo y la xenofobia; elaborar marcos de trabajo y planes de acción contra la discriminación, los abusos y la explotación sexual; así como practicar la inclusión y garantizar que todas las personas atletas puedan participar en las competiciones.

En todo caso, para la dirección, organización y gestión de los deportes, la ONU ha indicado que el instrumento internacional de referencia es el de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos (UNGP), emitidos en 2011, para respetar, proteger y remediar los derechos y libertades humanas en el ámbito de las operaciones y actividades empresariales.

Ya hay federaciones deportivas internacionales que han reconocido sus responsabilidades, de acuerdo con lo establecido en los UNGP, y han hecho esfuerzos por incorporar el respeto a los derechos humanos de diversas maneras. En particular, la FIFA se unió a este compromiso con la publicación de su Política de Derechos Humanos en 2017.

Sin embargo, la FIFA ha sido señalada y criticada por la identificación de actos de corrupción y violaciones a derechos humanos en sus procesos de elección de países anfitriones, al interior de estos y en la organización de las Copas Mundiales. De acuerdo con informes de Amnistía Internacional y Human Rights Watch, los ejemplos más polémicos están en las últimas tres competiciones, de las cuales las dos más recientes se llevaron a cabo con la Política de Derechos Humanos de la FIFA ya en vigencia: Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

En Brasil, las denuncias incluyeron actos como desalojos y desplazamientos forzados, trabajo forzado, falta de consulta a las comunidades afectadas y represión violenta a las personas manifestantes. El caso de Rusia se caracterizó por abusos laborales, restricciones a libertades fundamentales y permanente represión contra personas defensoras de los derechos humanos. Por último, en Qatar se reportaron actos de explotación de personas migrantes involucradas en trabajos de construcción e infraestructura para la Copa, como salarios ínfimos, retención de documentos, imposibilidad de movilidad, hacinamiento en viviendas, falta de condiciones higiénicas y sanitarias, jornadas excesivas y falta de medidas de protección y seguridad.

TE PUEDE INTERESAR: Todos somos migrantes

Para la edición de este año, cada una de las 16 ciudades anfitrionas de México, Estados Unidos y Canadá ha tenido que diseñar un “Plan de acción de derechos humanos”, a fin de establecer cómo van a garantizar que la organización y celebración de la Copa no supone impactos negativos en los derechos humanos reconocidos internacionalmente y que, ante los riesgos potenciales, habrá medidas para prevenir y responder a favor de la protección de los derechos y libertades humanas.

Desde la sociedad civil, diversos grupos y organizaciones de expertos ya han advertido cuáles son las áreas de mayor preocupación en relación con la salvaguarda de derechos humanos. Así, destacan que los esfuerzos deben dirigirse a la garantía de la transparencia, de los derechos laborales, de la libertad de prensa, de los derechos de personas migrantes, de los derechos civiles y la no discriminación, de los derechos de atletas y seguridad de personas de la comunidad LGBT+, de la voz y seguridad de la afición, de la protección de las infancias, así como de derechos de las personas residentes y comunidades en las ciudades anfitrionas.

Será necesario observar críticamente el desarrollo de la Copa Mundial 2026, a fin de dar seguimiento y evaluar qué tan en serio se están tomando el respeto y la protección de los derechos y las libertades humanas, tanto por parte de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) como por las ciudades y los países anfitriones de esta edición.

La autora es investigadora de la Academia IDH

Facebook: lillian.sancal

Este texto es parte del proyecto de Derechos Humanos de VANGUARDIA y la Academia IDH