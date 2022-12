Como cada mes, la semana pasada fui a cortarme el pelo con “El Barber es Paulo”. Le pedí, como siempre, que me dejara un pelo más largo que otro, un lado más corto que otro y una patilla más enrizada que otra.

Paulo, como siempre, puso una cara de sorpresa. Me dijo: “Licenciado, no me diga eso. Yo siempre le corto el pelo bien”. Mi respuesta es que si así de trasquilado me deja siempre, no sé por qué ...