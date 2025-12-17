La lluvia lagunera

Opinión
/ 17 diciembre 2025
    La lluvia lagunera
    Samuel García, gobernador de Nuevo León, en el evento IA|+Inversión Acelerada, donde destacó los avances tecnológicos en inteligencia artificial y el desarrollo económicos que ha tenido la entidad que gobierna. Foto: Cuartoscuro/Daniel Augusto

Ahora estamos mejor a nunca antes. Según el santo evangelio de Samuel Alejandro García Sepúlveda

Todas las tardes en Lerdo, Torreón y Gómez Palacio llueve. La zona de la laguna o comarca lagunera. Famosa por su pasado lacustre (lagunas de Mayrán y Viesca) y su fuerte desarrollo económico en agricultura, ganadería y manufactura.

Sus habitantes acostumbrados al temporal de tierra. Encomendados al Cristo de las Noas. Cuide de polvear la nariz en las calles previas. Malandros vienen. Policías ni siquiera suben. Donde manda el PRI no gobierna MORENA. En los puntos de venta la comitiva malandra.

Ahora estamos mejor a nunca antes. Según el santo evangelio de Samuel Alejandro García Sepúlveda. En el 2026 llegará el mundial. El 81% de la población de Nuevo León disfruta del aire más contaminado.

Sale a correr con las bendiciones de Ternium, Zinc Inc, Protexa. Los pasillos de la muerte perenne en Mina. Ni siquiera nuestra lluvia de agua de temporal. Nada desciende de gracia.

Hemos sido desafiados por patanes sin lucides. Antologadores de verbenas sinvergüenzas. A Monterrey le hace falta vergüenza. No anuncios solicitando candidatos a competir por el PAN.

Los ciudadanos al poder. Coletazo pasar. El auto sucumbe. Ahora recuerdo la alergia a la política. Cuanta suciedad. Podredumbre desde los altos hornos. Muero cada día en este esperpento de cosmópolis.

Admiramos la fortaleza del estado invisible de La Laguna. Belleza a destiempo. Incluso el abuelo probó suerte en el Siglo. Otra fuese la meta o la existencia de quien escribe las líneas decorosas del desamparo.

Viene la multitud de festividades. El cristal del frenado en seco de los corazones rotos.

Temas


Economía
ganadería

Localizaciones


Nuevo León
Torreón

Personajes


Samuel García

Gerson Gómez

Morelense de cepa Regiomontana. LCC con especialidad periodismo (UANL). Doctor en Artes y Humanidades (I.C.A.H.M.). Tránsfuga de la mesa de redacción en diferentes periódicos como El Diario de Monterrey, Tribuna de Monterrey, y del grupo Reforma en el matutino Metro y vespertino El Sol. Escort de rockeros, cumbiamberos, vallenatos y aprendices al mundo de la farándula. Asiste o asistía regularmente a conciertos, salas de baile, lupanares, premieres, partidos de fútbol y hasta al culto dominical. Le teme al cosmos, al SAT, a la vejez y a la escasez de bebidas etílicas. Practica con regularidad el ghosting. Autor de varios libros de crónica como Hemisferio de las Estaciones, Crónicas Perdidas, Montehell, Turista del Apocalipsis, Monterrey Pop, Prêt-à-porter: crónicas a la medida y Perros ladrando a la luna en Monterrey

