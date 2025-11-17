La luna desierta

/ 17 noviembre 2025
    La luna desierta
    El presidente Donald Trump espera para dar la bienvenida al príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, a la Casa Blanca en Washington. Foto: AP/Mark Schiefelbein

Trump I ha sido claro con cada uno de los casos. De encontrarle información delicada revocaremos el costoso pago

Pasamos del desdén a la indiferencia. Por todas partes de la provincia el buen fin lleno de filas de compradores. Quienes se arriesgaron a las carreteras a la frontera con Texas, poco les valió las nuevas clausulas imposibles para conservación de los visados.

Si eres gordito, puedes resultar interrogado. En el pantone de las caricias visuales el señorial feudal, desde la oficina oval en la Casa Blanca, insiste en destruir al turista. Inspección secundaria. Razones de su viaje. En el gasto va incluida fianza, seguro contra todo, incluye posibilidades de evento de invierno nuclear. Los de la cachucha determinan si vale la pena los aires fraticidadas de supuesta libertad.

Permita ascultar el teléfono. Mantenga sin contraseñas. Deseamos conocer a fondo cada detalle de los objetores de conciencia.

Trump I ha sido claro con cada uno de los casos. De encontrarle información delicada revocaremos el costoso pago. Ha participado en organizaciones terroristas. Lava dinero. Conoce la simbología del comunismo. Comulga con los ideales de In God We Trust. Nombre tres de los teles evangelistas. Prefiere el santa iglesia apostólica y romana. Diezma con regularidad. La felicidad es una pistola humeante.

Sus parientes o conocidos manejan perfiles de pureza moral y étnica. Trabaja para alguna organización criminal. Le es fiel a su pareja. Encontraremos detalles morbosos de sus gustos culposos.

La familia carece de vasos comunicantes con inmigrantes ilegales en este lado del rio grande. Pasan aceite a cada trayecto del neo cuestionario. Si la vida es un pájaro cenzontle acá solo carpinteros. Te atrape mexicano. Vienes a trabajar. Firme la auto expulsión. Olvide regresar a los outlets. En esta luna desierta ni siquiera el amor resulta salvador. Quedan tres años de magistratura republicana federal. El botón rojo, en el teléfono del mismo tono, abierto a las actividades hostiles. Usted observe. La destrucción general será por Facebook, whatsapp y X. Delo por hecho. De eso no hay escape.

Temas


Casa Blanca
política

Personajes


Donald Trump
Gerson Gómez

Morelense de cepa Regiomontana. LCC con especialidad periodismo (UANL). Doctor en Artes y Humanidades (I.C.A.H.M.). Tránsfuga de la mesa de redacción en diferentes periódicos como El Diario de Monterrey, Tribuna de Monterrey, y del grupo Reforma en el matutino Metro y vespertino El Sol. Escort de rockeros, cumbiamberos, vallenatos y aprendices al mundo de la farándula. Asiste o asistía regularmente a conciertos, salas de baile, lupanares, premieres, partidos de fútbol y hasta al culto dominical. Le teme al cosmos, al SAT, a la vejez y a la escasez de bebidas etílicas. Practica con regularidad el ghosting. Autor de varios libros de crónica como Hemisferio de las Estaciones, Crónicas Perdidas, Montehell, Turista del Apocalipsis, Monterrey Pop, Prêt-à-porter: crónicas a la medida y Perros ladrando a la luna en Monterrey

