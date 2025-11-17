La luna desierta

Pasamos del desdén a la indiferencia. Por todas partes de la provincia el buen fin lleno de filas de compradores. Quienes se arriesgaron a las carreteras a la frontera con Texas, poco les valió las nuevas clausulas imposibles para conservación de los visados.

Si eres gordito, puedes resultar interrogado. En el pantone de las caricias visuales el señorial feudal, desde la oficina oval en la Casa Blanca, insiste en destruir al turista. Inspección secundaria. Razones de su viaje. En el gasto va incluida fianza, seguro contra todo, incluye posibilidades de evento de invierno nuclear. Los de la cachucha determinan si vale la pena los aires fraticidadas de supuesta libertad.

Permita ascultar el teléfono. Mantenga sin contraseñas. Deseamos conocer a fondo cada detalle de los objetores de conciencia.

Trump I ha sido claro con cada uno de los casos. De encontrarle información delicada revocaremos el costoso pago. Ha participado en organizaciones terroristas. Lava dinero. Conoce la simbología del comunismo. Comulga con los ideales de In God We Trust. Nombre tres de los teles evangelistas. Prefiere el santa iglesia apostólica y romana. Diezma con regularidad. La felicidad es una pistola humeante.

Sus parientes o conocidos manejan perfiles de pureza moral y étnica. Trabaja para alguna organización criminal. Le es fiel a su pareja. Encontraremos detalles morbosos de sus gustos culposos.

La familia carece de vasos comunicantes con inmigrantes ilegales en este lado del rio grande. Pasan aceite a cada trayecto del neo cuestionario. Si la vida es un pájaro cenzontle acá solo carpinteros. Te atrape mexicano. Vienes a trabajar. Firme la auto expulsión. Olvide regresar a los outlets. En esta luna desierta ni siquiera el amor resulta salvador. Quedan tres años de magistratura republicana federal. El botón rojo, en el teléfono del mismo tono, abierto a las actividades hostiles. Usted observe. La destrucción general será por Facebook, whatsapp y X. Delo por hecho. De eso no hay escape.