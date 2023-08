Viajar es un arte. Es mágico y enriquecedor. No se trata simplemente de subirse a un avión u otro medio de transporte y desplazarse. Existen turistas y viajeros, y la diferencia entre ambos no es sólo formal, sino sustancial. El turista suele moverse con la mente repleta de patrones culturales, sociales y económicos. Sigue una ruta bien marcada, normalmente por otras personas o agencias de viajes, respecto a lo que debería visitar y conocer de una ciudad o país.

El turista no tiene interés en descubrir lo que se esconde tras ciertas apariencias. Come en restaurantes turísticos y, frecuentemente por barreras lingüísticas, no muestra curiosidad por interactuar con la población local para conocer sus costumbres. Muchas veces los turistas se conforman con lo que pueden leer en una guía, ver en una película o los estereotipos sobre una nación o cultura.

TE PUEDE INTERESAR: Nuevos comienzos, nuevas oportunidades: el poder de la Universidad

Los viajeros son diferentes. Se desplazan con equipaje ligero, y no me refiero sólo al peso físico de la maleta. Antes de partir, viven el viaje con la mente despejada y los ojos abiertos, listos para sorprenderse por todo lo que pueden ver. Viven experiencias, incluso las más insólitas, con el corazón abierto, dispuestos a sentir todas las emociones. Se dejan guiar por la curiosidad y el ansia de aprendizaje y conocimiento, tratando de dejar atrás las creencias limitantes.

Las personas viajeras no tienen límites. Pueden llegar a sentirse en casa en cualquier parte del mundo, sin que esto signifique perder o renegar de sus raíces. Consideran limitante la idea de que su vida pueda desarrollarse en un sólo lugar porque saben que existe mucho más allá de lo conocido.