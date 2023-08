La nueva generación AiDH, un proceso de cambio social

La universidad pública es una garantía de transformación social para asegurar una comunidad libre e igualitaria. En ella se generan las mejores oportunidades, personales y sociales, que las personas necesitamos para lograr el desarrollo de nuestra personalidad. En lo personal, mi formación profesional es el mejor capital que tengo para tener condiciones que me aseguren el derecho a una vida digna.

En el camino de la vida, las personas podemos tener suerte: contar con una familia o amistades que nos ofrecen mejores oportunidades profesionales. Pero al margen de la lotería familiar o personal, la educación universitaria nos permite, a partir de nuestro propio esfuerzo, generarnos mejores condiciones de trabajo profesional. Sin labores dignas, no hay una vida digna.

Yo he tenido mucha suerte. Sí, mi familia me ofreció las mejores condiciones para una alta formación profesional. Mi padre y mi madre, como profesionistas, me sufragaron mis estudios. Ellos salieron de su lugar de origen para prepararse, trabajar y mudarse de lugar en lugar para tener mejores condiciones laborales. Luego tuvieron la posibilidad de formar una familia, tener un patrimonio y ofrecernos las condiciones para una educación de calidad que nos preparó para vivir en forma digna.

Con esta suerte inicial, me encontré en el camino diferentes amistades que me han permitido tener opciones laborales, que me han generado desarrollarme como jurista, tanto en el ámbito privado como público. Al final, somos el resultado de muchas situaciones de apoyo que nos ha brindado la vida.

Pero no todas las personas tienen suerte familiar o personal. La universidad es, quizás, el principal motor de la igualdad. En ella, las personas pueden formarse y vincularse para tener mejores condiciones laborales que les permita desarrollarse en forma libre y autónoma. Es el mejor patrimonio que nos puede dar la sociedad.