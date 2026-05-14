La mancha del golazo solitario
Nueve minutos bastan para sentir gloria
Lunes, seis treinta. Sol ardiente sobre avenidas pulidas mediante salario matrimonial, herencia familiar, divorcio millonario, venta digital mediante cremas milagro, tarot premium, pilates para damas ansiosas.
Desde Polanco hasta San Pedro Garza García, pasando por San Ángel, Las Águilas, Distrito Tec, Contry, Cumbres, saltan figuras femeninas rumbo al ritual físico durante nueve minutos. Apenas nueve. Ni diez.
Nada similar al antiguo aerobics llenos de licra fosforescente, tampoco maratón olímpico. Apenas un lapso diminuto, suficiente para sentir alivio moral, subir historias hacia Instagram, mirar cintura frente al espejo italiano, llorar durante madrugada.
Tai chi mediante jardines minimalistas. Entreno militar femenino sobre terrazas llenas mediante macetas caras, aroma importado, instructor venezolano lleno de tatuajes nórdicos. Allí van ellas: doctoras sin pacientes, dentistas sin amor, abogadas sin litigio, nutriólogas devorando pan dulce tras medianoche, administradoras repletas mediante diploma, vacío sentimental, saldo bancario alto, libido marchita.
Todas pisan similar suelo emocional: abandono interior.
Nadie habla sobre felicidad. Tal idea murió durante boda civil, segundo parto, tercera cirugía bariátrica, última llamada sin retorno. Ahora domina otro idioma: cardio, proteína, ayuno, cortisol, detox, mindfulness, abdomen, glúteo, disciplina, resiliencia. Vocabulario nacido desde pantalla televisiva, anuncios farmacéuticos, podcast sobre autosuperación.
Mujeres cuarentonas, cincuentonas, incluso algunas rozando sesenta abriles, avanzan mediante trote lento alrededor del parque privado. Cabello teñido color miel artificial. Uñas kilométricas. Labios inflados mediante ácido hialurónico. Lentes oscuros similares al visor usado por pilotos militares durante bombardeo. Todas buscan algo imposible: volver hacia los veinte sin regresar al hambre, al salario miserable, al marido universitario sin patrimonio.
Ciudad moderna jamás brinda amor. Apenas suministra distractores.
Allí surge tal marcha: desfile sin banda militar, sin bandera nacional, sin santo patrono. Apenas bocinas bluetooth lanzando ritmos urbanos, frases motivacionales, insultos disfrazados mediante coaching emocional. “Vamos, diva”. “Suda dolor”. “Rompe límites”. “Mata ansiedad”. Similar liturgia domina gimnasios boutique desde Ciudad México hasta Monterrey.
Nueve minutos bastan para sentir gloria. Luego llega desayuno monumental: croissant artesanal, café sin azúcar, selfie frente al plato, filtro parisino. Después, junta laboral llena mediante términos anglosajones. Branding. Networking. Lifestyle. Wellness. Horror idiomático digno del manicomio capitalista.
Durante tarde, ansiedad regresa.
Entonces aparece Amazon. Llegan cajas enormes. Cremas anticelulitis. Mallas colombianas. Suplementos sabor vainilla. Tapetes yoga color lavanda. Libros escritos por gurús sonrientes. Todo promete salvación física. Nada sana abandono.
Maridos observan tal carnaval mediante hastío silencioso. Algunos huyen rumbo al golf. Otros mantienen novia veinteañera dentro del departamento oculto. Varios consumen sildenafil igual al pan diario. Todos lucen barriga monumental, alopecia brillante, alma arrugada. Sin embargo, ellas continúan buscando validación masculina mediante abdomen duro, glúteo elevado, fotografía nocturna bajo iluminación tenue.
Drama monumental.
En San Pedro Garza García, varias damas marchan alrededor del parque Rufino Tamayo usando ropa deportiva más cara comparada contra salario anual del obrero metalúrgico. Aroma Chanel mezclado junto al sudor nacido tras sentadilla profunda. Una señora antigua alumna del Tec murmura durante pausa: “Antes tenía pretendientes. Ahora apenas mensajes bancarios”. Nadie sonríe. Similar frase podría grabarse sobre mármol negro.
Mientras tanto, dentro Cumbres, instructora fitness llamada Samantha lanza órdenes similares al sargento norteamericano durante invasión petrolera. “Más duro”. “Sin pausa”. “Rodilla arriba”. Frente suyo, treinta damas sobreviven mediante orgullo. Varias poseen tres hijos. Algunas cuatro. Todas arrastran historias similares: boda fastuosa, luna miel europea, crédito hipotecario, rutina doméstica, vacío sexual, terapia psicológica, vino tinto durante madrugada.
Tal panorama jamás aparece dentro revistas sociales. Allí solamente surgen dientes blancos, copas cristalinas, sonrisas falsas similares al yeso dental.
En Guadalajara, círculo femenino practica tai chi bajo árboles minimalistas dentro colonia rica. Movimiento lento. Respiración profunda. Silencio aparente. Sin embargo, mente femenina jamás calla. Allí viven recuerdos del amante perdido, culpa maternal, temor hacia vejez, terror frente al abandono masculino. Tai chi apenas funciona igual al maquillaje emocional: tapa grietas, jamás sanas ruinas.
Hermosillo arde bajo sol brutal. Aun así, damas disciplinadas realizan planchas militares sobre pasto sintético. Instructor musculoso grita frases patrióticas similares al anuncio gubernamental. Varias alumnas imaginan terminar rutina, luego besar muchacho veinte años menor. Fantasía breve. Después llega realidad: junta escolar, factura dental, llamada bancaria.
Saltillo tampoco salva almas. Frío industrial, tráfico gris, gimnasios iluminados mediante leds blancos. Allí surge otro batallón femenino buscando milagro físico mediante nueve minutos diarios. Tal lapso resulta ridículo frente décadas llenas mediante ansiedad alimentaria, matrimonios secos, abandono erótico. Aun así, ellas siguen. Tal persistencia merece aplauso triste.
Mundo moderno convirtió cuerpo femenino dentro vitrina comercial. Antes bastaba vivir. Ahora resulta obligatorio rendir culto diario hacia juventud. Arruga similar al pecado. Cana similar al fracaso. Panza similar al crimen social. Industria estética jamás descansa. Cirujanos, nutriólogos, coaches, dermatólogos, influencers: todos viven gracias al miedo femenino frente al espejo.
Durante madrugada, varias damas permanecen solas frente celular brillante. Observan muchachas veinteañeras bailando mediante diminuto bikini sobre TikTok. Allí nace veneno emocional. Comparación infinita. Autodesprecio silencioso. Hambre afectiva. Entonces surge impulso salvador: mañana iniciar nueva rutina durante nueve minutos.
Milagro diminuto.
Nueve minutos contra cuarenta años llenos mediante abandono sentimental. Nueve minutos contra tres hijos ingratos. Nueve minutos contra marido infiel. Nueve minutos contra salario emocional inexistente. Nueve minutos contra arrugas imposibles.
Tal lucha jamás podrá ganar. Sin embargo, nadie abandona estadio. Allí continúa marcha del golazo solitario: mujeres trotando mediante avenidas lujosas, buscando validación, deseo, mirada masculina, paz interior, juventud artificial, alivio psicológico.
Desde afuera, panorama provoca risa amarga. Humor negro digno del horario nocturno televisivo. Similar carnaval parece anuncio absurdo dirigido por publicista cocainómano. Sin embargo, bajo licra premium, smartwatch dorado, tenis fluorescentes, todavía palpita algo humano: necesidad brutal del abrazo sincero.
Tal carencia jamás podrá sanar mediante cardio. Ni mediante tai chi. Ni mediante batallón fitness femenino. Ni mediante filtro digital. Ciudad moderna fabrica cuerpos atléticos, almas famélicas.
Allí termina mancha. Ninguna alcanza meta. Nadie recibe medalla. Apenas sudor, selfie, aplauso virtual, vacío nocturno. Golazo solitario dentro estadio vacío.