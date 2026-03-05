La Nueva Auditoría en la fiscalización internacional y nacional

La Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) es un organismo internacional autónomo, creado en 1963, que agrupa a las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) de América Latina y el Caribe. Su objetivo es promover la cooperación, el intercambio de experiencias, la capacitación y el fortalecimiento institucional en el ámbito del control y la fiscalización gubernamental. La OLACEFS forma parte de la comunidad internacional de fiscalización encabezada por la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) y constituye un espacio estratégico para articular esfuerzos regionales en favor de la transparencia y la rendición de cuentas.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha impulsado, como parte de una Nueva Auditoría, establecer una visión que reconoce el valor de la fiscalización superior como instrumento fundamental para mejorar nuestra gestión pública en materia de rendición de cuentas, poniendo énfasis en la prevención, la generación de valor y el beneficio a través de la fiscalización superior.

Como reconocimiento internacional de nuestra labor, estos años hemos tenido una participación relevante. Por ejemplo, me ha tocado encabezar la OLACEFS desde hace algunos años, al haber sido electo por unanimidad como secretario ejecutivo en un evento realizado en la ciudad de Oaxaca. Desde entonces he encabezado no sólo la parte administrativa, sino también la oportunidad estratégica para articular iniciativas que fortalezcan a las EFS de Latinoamérica y el Caribe.

Desde ahí hemos buscado y logrado que nuestras experiencias y conocimientos, en materia de fiscalización, se traduzcan en el desarrollo institucional acompañado de buenas prácticas y en el incremento de capacidades entre pares, lo que se logra por medio de programas de capacitación, desarrollo de herramientas digitales y grupos de trabajo técnicos, promoviendo una fiscalización más moderna, íntegra y orientada a resultados.

Otros logros relevantes son la labor realizada en el Grupo de Trabajo sobre Fiscalización de Desastres, una iniciativa orientada a mejorar la supervisión de recursos en situaciones de emergencia, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Asimismo, hemos promovido el uso de tecnologías emergentes en los procesos de fiscalización y compartido nuestra experiencia en auditoría digital, análisis de datos e inteligencia artificial –áreas en las que la ASF se ubica en la vanguardia internacional–, como ejemplos de cómo la transformación tecnológica puede optimizar el control público.

Ha sido intensa nuestra participación en espacios multilaterales, como el encuentro interregional con la Organización de Entidades Fiscalizadoras Superiores de Europa (EUROSAI) o en la X Conferencia Conjunta OLACEFS-EUROSAI realizada en la Ciudad de México, en las oficinas de la ASF, con la presencia de cerca de 50 miembros de la EUROSAI. Inclusive tuvimos la presencia de la Organización Árabe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (ARABOSAI) y de representantes de otros continentes, fundamentalmente de nuestra región.

La ASF, en las instancias multilaterales de las que es parte –como la INTOSAI, la OLACEFS y la OCCEFS–, ha promovido una fiscalización que fortalezca la rendición de cuentas, el uso correcto de los recursos públicos, la confianza ciudadana y el buen gobierno mediante los efectos preventivos y correctivos de la fiscalización superior.

Esto ha permitido que fortalezcamos nuestras áreas de capacitación y que tengamos una presencia en los estados y municipios; en suma, un trabajo itinerante que fortalezca y haga transparente el uso correcto de los recursos públicos.

