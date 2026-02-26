Logros de la Nueva Auditoría

+ Seguir en Seguir en Google
Opinión
/ 26 febrero 2026
    Logros de la Nueva Auditoría

La capacidad de la ASF para ampliar su cobertura sin recursos adicionales refleja una evolución hacia prácticas más eficientes, incorporando herramientas tecnológicas y enfoques preventivos que minimizan costos operativos

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) guarda relación directa con la totalidad de los entes públicos que ejercen recursos públicos federales en todos los niveles de gobierno. Además de esta relación necesaria con los sujetos obligados a los que audita, guarda relación sustantiva con el Poder Legislativo, específicamente con la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a través de la Comisión de Vigilancia de la ASF. Esta relación definida por la Constitución y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación es lógica en tanto la Cámara representa los intereses del pueblo y, por tanto, tiene la potestad en la decisión de los recursos públicos, tanto en la presupuestación como en la fiscalización del ejercicio del gasto público.

Esta función de revisar el uso de los recursos públicos asegura que se destinen y ejerzan de manera adecuada y se prevengan, detecten y observen las irregularidades. El cierre del ciclo de revisión de la Cuenta Pública 2024, correspondiente al último año de la administración federal anterior, ofrece una oportunidad para examinar los avances en esta materia. Si se realiza un análisis detallado de los informes entregados recientemente, se evidencia un progreso notable en la amplitud y profundidad de las auditorías, lo que fortalece la gobernanza y la confianza ciudadana en las instituciones.

TE PUEDE INTERESAR: La nueva fiscalización, de un enfoque reactivo a uno preventivo

La Tercera Entrega de los Informes Individuales, presentada el 17 de febrero de 2026 ante la Comisión de Vigilancia, culminó un proceso exhaustivo que abarcó un total de 2 mil 264 auditorías para la Cuenta Pública 2024. Esta cifra representa un hito en la historia de la ASF, superando los volúmenes registrados en ejercicios previos. En 2024, la distribución de las auditorías incluyó 153 de cumplimiento financiero, enfocadas en verificar la adherencia a normas presupuestales; 35 de desempeño, que evalúan la eficacia y eficiencia de programas gubernamentales; y mil 378 dirigidas al gasto federalizado.

Esta expansión en el número de auditorías no se limitó a un incremento cuantitativo, sino que implicó una mayor cobertura geográfica e institucional. La ASF extendió su alcance a 186 entidades federales, un avance que permite una supervisión más integral de los recursos distribuidos a nivel subnacional. Los informes destacan que, en el marco de esta revisión, se detectaron observaciones por un monto total pendiente de 65 mil 169 millones de pesos, de los cuales una fracción significativa ya se encuentra en proceso de aclaración o recuperación.

Es importante también reconocer en este ejercicio el profesionalismo del equipo auditor de la ASF.

TE PUEDE INTERESAR: Gobernador de Coahuila llama a municipios a solventar observaciones de la ASF

Los hallazgos específicos presentados en este informe ilustran la utilidad de los procesos de fiscalización, su enfoque preventivo y su contribución en el combate a posibles hechos de corrupción, apegados a criterios técnicos y metodológicamente rigurosos. Por ejemplo, en lo relacionado con las recuperaciones –con más de mil 146 millones ya reintegrados en etapas previas– demuestra que el proceso no termina en la detección, sino en la corrección efectiva, contribuyendo a un ciclo virtuoso de mejora institucional.

La capacidad de la ASF para ampliar su cobertura sin recursos adicionales refleja una evolución hacia prácticas más eficientes, incorporando herramientas tecnológicas y enfoques preventivos que minimizan costos operativos. Históricamente, esta tendencia marca un contraste con periodos anteriores, donde limitaciones presupuestales restringían el alcance, resultando en coberturas inferiores al 50 por ciento de las entidades federativas.

La revisión de la última Cuenta Pública 2024 es una muestra de cómo una fiscalización robusta (como la lograda en el modelo de Nueva Auditoría) fortalece el Estado de derecho y la equidad social. Al identificar y abordar irregularidades, la función de fiscalización protege el patrimonio público y promueve una cultura de rendición de cuentas que beneficia a todos los mexicanos.

brunodavidpau@yahoo.com.mx

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Auditorías

Organizaciones


ASF

David Colmenares

David Colmenares

David Rogelio Colmenares Páramo egresó de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1974 y de la Maestría en Juicio Oral y Proceso Penal Acusatorio por el Instituto Nacional de Ciencias Penales en 2024.

Actualmente es profesor Titular de las materias Política Económica, Economía del Sector Público y Finanzas Estatales en la Facultad de Economía de la UNAM, desde 1978. En 2018 fue nombrado Auditor Superior de la Federación por unanimidad de todas las fuerzas políticas en el H. Congreso de la Unión para el periodo 2018-2026. De 2023-2028 fue nombrado Secretario Ejecutivo de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) y junto a EFS de Perú es miembro pleno del Comité Directivo de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI).

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Destacan autoridades coordinación absoluta como un elemento clave para el cumplimiento de metas.

Ernestina Godoy refuerza coordinación tras visita a subsede de la FGR en Monclova
(IMAGEN ILUSTRATIVA) El fortalecimiento de las corrientes de viento, con ráfagas estimadas entre 40 y 50 km/h, así como el arrastre de polvo proveniente de Coahuila y del sur de Texas, generan contaminación en Nuevo León.

Polvo proveniente de Coahuila y Texas contamina el aire de Nuevo León
Coahuila es una de las tres entidades con más casos de venta de droga que son investigados por las autoridades.

Lidera Coahuila investigaciones en el país contra narcomenudistas: se ubica en el top 3
La autoridad exhortó a la ciudadanía a no adquirir estos terrenos por tratarse de una oferta ilegal.

Alertan en Saltillo sobre oferta ilegal de lotes en colonia Loma Blanca
El Rock Jude Fest reunirá en el Auditorio Saltillo a destacados músicos mexicanos para rendir homenaje a bandas icónicas como Queen, The Beatles y David Bowie.

Leonardo de Lozanne, Denisse Gutiérrez y más llegan a Saltillo con un tributo a Pink Floyd, Queen, The Beatles, David Bowie y Blondie

Deforma electoral, creación morenista

Deforma electoral, creación morenista
Trump y sus méritos inflados

Trump y sus méritos inflados
true

La guarida de ‘El Mencho’; ¿un fugitivo o un capo en retiro?