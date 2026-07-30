La poderosa y anaranjada Luna. Neruda. 12 años. Suits. Coldplay

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Opinión
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    La poderosa y anaranjada Luna. Neruda. 12 años. Suits. Coldplay
    La Luna anaranjada iluminó el cielo anoche y lo pintó de plata. Grupo Detona/Diseño: Edwin Sánchez Landeros

Plácido DETONA El Nobel chileno de Literatura (1971) escribió su único poema a La Luna en 1954. El grupo inglés Coldplay lanzó en el 2002 la pieza, “The Scientist”, que ilustra una enternecedora escena de la serie Suits, donde Harvey le agradece a Donna “por estos 12 años”...

¿Les platico? ¡Arre!

La Luna anaranjada que iluminó el cielo anoche y lo pintó de plata, fue la más poderosa que este Planeta haya visto desde el año 629 a.C. en tiempos de Homero y “La Odisea”; o sea, el ser humano no presenciaba un espectáculo así desde hace 2,800 años.

Y aquí comienza mi periplo por los temas que menciono en el título de este artículo:

Suites:

- El signo zodiacal de Cáncer está regido por la Luna; lo vincula con la emocionalidad, la intuición y la protección de la familia.

- Los nacidos en ese signo son -somos, kimosabi- predominantemente caracterizados por una extrema sensibilidad, muy apegados a la casa y cariñosos como pocos.

- La pieza “The Scientist”, del grupo inglés Coldplay, fue tema de una de las escenas más enternecedoras de la serie Suits, de Netflix, basada en la vida de una firma de abogados neoyorquinos.

- En uno de los episodios, Harvey le agradece a Donna los 12 años que estuvieron juntos en el trabajo.

- La letra de esta canción ilustra lo que aconteció entre ellos a lo largo de ese tiempo y es la historia de muchas parejas.

- Neruda decía que siempre que un hombre se enamora de una mujer, se enamora de La Luna y más los nacidos bajo el signo de Cáncer.

$!Vista de Luna anaranjada.
Vista de Luna anaranjada. Grupo Detona/Diseño: Edwin Sánchez Landeros

- A La Luna la ganamos una noche y la perdemos otra. Debemos conquistarla y reconquistarla.

- Chris Martin -líder de Coldplay- pide disculpas en esa canción, le dice a una mujer que es hermosa y quiere volver con ella. Pase lo que pase, con La Luna siempre queremos volver.

Neruda:

- Era Cáncer.

- Fue sepultado en su amada Isla Negra, desde donde eternamente ve hacia el mar y a su amada Luna.

- En 1954 escribió su único poema a Selene. Ese año es muy importante para mí. Les comparto fragmentos que tienen qué ver con lo que ocurrió ayer en los cielos de este vapuleado mundo:

«Oda a la Luna», en Odas elementales (Pablo Neruda, 1954):

”Reloj del cielo, mides la eternidad celeste.

Una hora blanca, siglos que resbalan en tu nieve.

Mientras tanto, la tierra enmarañada, húmeda, calurosa.

Los martillos golpean, arden los altos hornos,

se estremece en su lámina el petróleo.

El hombre busca, hambriento la materia,

se equivoca, corrige su estandarte.

Se agrupan los hermanos, caminan, escuchan.

Surgen las ciudades, en la altura cantaron las campanas,

las telas se tejieron,

saltó la transparencia a los cristales.

Mientras tanto, resbalas por la noche

sin que sepamos quiénes son tus hombres,

si en la mañana vendes pan de luna,

o leche de estrella blanca,

si eres de vidrio, de corcho anaranjado.

No hablas, no te desvistes, miras hacia otro lado”.

La Luna del Ciervo:

- Se le llama así a la primera Luna Llena del Verano, porque en julio los ciervos machos comienzan a desarrollar nuevas astas y esto simboliza renovación, fortaleza y evolución, según lo describieron los antiguos griegos.

$!Luna del Ciervo.
Luna del Ciervo. Grupo Detona/Diseño: Edwin Sánchez Landeros

- Todo este 30 de julio, el astro rey está en su “máximo solar”, punto durante un ciclo de 11 años en el que su actividad es más fuerte.

Cajón Desastre:

- Mañana, cambio completo de programa, sin faltar la Irreverente de mi Gaby, el Incomparable Iván y toda su Compañía.

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Plácido Garza

Plácido Garza

Nominado a los Premios 2019 “Maria Moors Cabot” de la Universidad de Columbia de NY; “SIP, Sociedad Interamericana de Prensa” y “Nacional de Periodismo”. Es miembro de los Consejos de Administración de varias corporaciones. Exporta información a empresas y gobiernos de varios países. Escribe diariamente su columna “IRREVERENTE” para prensa y TV en más de 40 medios nacionales y extranjeros. Maestro en el ITESM, la U-ERRE y universidades extranjeras, de distinguidos comunicadores. Como montañista, ha conquistado las cumbres más altas de América.

El 29 de septiembre de 2022, Plácido Garza fue incluido en la Enciclopedia de la Literatura en México por su libro “Irreverente” con más de un millón de copias vendidas, donde se le destaca en la reseña como “disparador incansable de ideas, algunas provocadoras, otras, lapidarias”. Es reconocido por su tono fresco y mordaz de crítica política y social, así como una viva expresión de la lengua y la cultura mexicana, mezcla antagónica generada por la proximidad con Estados Unidos.

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