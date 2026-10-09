La Puerta de Alcalá, única inquilina con contrato perpetuo

Madrid, 1956. Gobernaba un dictador, costaba céntimos el pan y una muchacha de diecisiete años recibía las llaves de un piso en Retiro, a un paseo de la Puerta de Alcalá. Siete décadas más tarde, el 23 de septiembre de 2026, la policía derribó esa entrada y Maricarmen Abascal salió en camilla rumbo al hospital, escoltada por personal de asistencia y por el eco de cientos de gargantas.

La puerta monumental observa el asunto desde 1778 con indiferencia pétrea. Carlos III ordenó su construcción y la villa, agradecida, lo apodó primer edil ejemplar. En 1986 Víctor Manuel y Ana Belén, a dúo, entonaron una canción donde la arcada figura como notario del desfile de lanceros, monarcas y multitudes; la letra imagina al monarca fundador admirando su obra. Nadie la desahució jamás. Ninguna gestora osó proponerle recargo alguno. Posee contrato indefinido, sin cláusulas, sin abogados, sin fondo buitre. Un monumento resulta inquilino ideal. Inmóvil, mudo, incapaz de achaques, rampas o pensiones.

La prensa española y europea (AFP, Euronews, El Salto, Ara) reconstruyó el expediente. Urbagestión, fondo dueño del inmueble desde 2018, reclamó cerca de tres mil dólares mensuales por un piso arrendado en quinientos euros. Según el Sindicato de Inquilinas, un salto del 275 %. Tras siete años de pleitos, el Supremo falló a favor del fondo mediante un tecnicismo digno de Kafka. Su discapacidad alcanzaba el cincuenta por ciento y el umbral para quedarse de por vida exigía sesenta y cinco. Quince puntos separaron un hogar de una acera. La justicia mide con precisión de joyero hasta el sufrimiento ajeno.

Desde Nueva York, Pedro Sánchez tildó el episodio de tragedia social, con el aplomo de un vigía descubriendo humo tras ocho años de guardia. La Comunidad de Madrid, según su portavoz, ofreció en dos ocasiones una plaza de residencia. Cordial fórmula para arrancar a una mujer de sus paredes y custodiarla entre paredes anónimas. Desde la calle, la multitud coreaba una propuesta distinta. El ático de Ayuso para Maricarmen.

La cultura, siempre puntual en los velorios del Estado de bienestar, acudió a la vigilia. La víspera del desalojo, junto a medio millar de vecinos, Javier Bardem, Juan Diego Botto, el dúo Alpilpil y la propia Ana Belén subieron al escenario para respaldar a la anciana. Ironía deliciosa. La voz asociada con una puerta de piedra defendía ahora una puerta de verdad, destinada a caer bajo el empuje policial. Naciones Unidas rogó una pausa; la ejecución siguió, sorda ante diplomáticos, actrices y cantautores.

El sábado Madrid marchó. Veinticinco mil almas según las autoridades, trescientas mil según el Sindicato. Hasta la aritmética padece desahucio cuando cada bando suma a conveniencia. Las pancartas rezaban Ni una Maricarmen más.

Retiro, apenas síntoma. El contagio recorre continentes. En Barcelona, una anciana de setenta y ocho años sufrió desahucio por una deuda de ochenta y ocho euros, pese a una moratoria vigente. Cifra inferior a la propina de una cena en cualquier azotea con vistas. Lisboa, Berlín, Ámsterdam, Ciudad de México y Monterrey repiten la liturgia. Llega el capital, brota el cartel de coliving y los vecinos desaparecen sin ruido, como pecados confesados.

Los poderosos del ladrillo financiero practican, entretanto, la filantropía a la inversa. Donan desalojos y cobran los aplausos en rentabilidad. Su vocabulario enternece: optimización de activos, reposicionamiento, puesta en valor. Traducción al castellano llano: sacar a la abuela, subir el precio, brindar con cava.

La generación mejor titulada de la historia comparte piso hasta peinar canas. Una profesora de treinta y dos años lo resumió ante la AFP. Sin compañeros de cuarto, emanciparse parece quimera. Ingenieras, médicos, arquitectas y docentes negocian turnos de baño con roomies, anglicismo piadoso para designar la hacinación con wifi. ¿Comprar? Ni soñar. La hipoteca se volvió leyenda urbana, tan verificable como el Chupacabras.

Cinco días de protestas, una acampada en la Puerta del Sol (eco de 2011) y un decreto bautizado con su nombre bastaron para sacudir al fondo. El decreto de vivienda, congelado desde julio por falta de apoyos, resucitó de pronto. Nada reanima tanto a un legislador como una camilla ante las cámaras. El 28 de septiembre, tras cuatro horas de mesa y con el Ayuntamiento de mediador, Urbagestión cedió. Maricarmen regresará por unos quinientos euros, cerca del treinta por ciento de su pensión, bajo contrato de ocho años. Ella aceptó el martes. Victoria parcial. El inmueble continúa en manos del fondo, y la vergüenza colectiva, intacta.

Ante RTVE, sentenció Madrid no es Madrid. Desde su cama de hospital, pidió valor y combate. Confesó su derrota doméstica y su victoria pedagógica. Enseñó a toda España a pelear por su techo.