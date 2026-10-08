CIESA reafirma interés por AHMSA tras rechazo de prórroga por parte de Juzgado

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    CIESA reafirma interés por AHMSA tras rechazo de prórroga por parte de Juzgado
    El comunicado, firmado por Arturo Domínguez, indica que no existe un cambio en su intención de concretar la operación.

Aseguró que las solicitudes presentadas ante la autoridad judicial buscan brindar certeza jurídica, técnica y patrimonial

MONCLOVA, COAH.- A través de un comunicado, Construcciones e Ingenierías Electromecánicas, S.A. de C.V. (CIESA) aseguró que mantiene su compromiso de adquirir y reactivar Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (MINOSA), y afirmó que trabaja en la organización de los pagos correspondientes a trabajadores y extrabajadores de ambas empresas.

En un comunicado fechado el 8 de octubre, firmado por José Arturo Domínguez Arteaga, la compañía sostuvo -después de que la autoridad judicial rechazara una prórroga- que las solicitudes presentadas ante la autoridad judicial buscan brindar certeza jurídica, técnica y patrimonial a la operación, y aseguró que no representan un desistimiento de su intención de concretar la adquisición.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/monclova-ciesa-pide-90-dias-mas-para-revisar-activos-de-ahmsa-y-minosa-OG24009676

CIESA también señaló que mantiene su compromiso de presentar la garantía de seriedad dentro del plazo legal aplicable y de continuar con las acciones necesarias para avanzar en la compra, en apego a las determinaciones del juzgado.

En materia laboral, la empresa informó que alcanzó un acuerdo de coordinación con el síndico de AHMSA y MINOSA, Víctor Manuel Aguilera Gómez, con el objetivo de agilizar el pago de los derechos laborales que correspondan a los trabajadores y extrabajadores.

De acuerdo con el comunicado, la Tesorería de CIESA trabaja en coordinación con la empresa Álvarez y Marzán y con un grupo de notarios de Coahuila para organizar, verificar y procesar los pagos individuales.

Debido al número de beneficiarios, la compañía prevé programar la atención y los pagos de manera semanal, bajo criterios de orden y transparencia y conforme a las autorizaciones correspondientes.

Asimismo, informó que ya revisa actas de defunción y otros documentos de trabajadores fallecidos, a fin de que sus familiares o beneficiarios legalmente reconocidos puedan recibir los recursos que les correspondan.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/esta-raro-no-manolo-jimenez-cuestiona-solicitud-de-prorroga-de-ciesa-para-comprar-ahmsa-KH24012778

CIESA manifestó que busca atender a todos los trabajadores y beneficiarios con derecho a pago, sin excluir a quienes deban acreditar su relación con los extrabajadores fallecidos.

Finalmente, la empresa expresó su solidaridad con los trabajadores y sus familias, y reiteró que continuará con las gestiones para concretar la adquisición y contribuir a la recuperación de AHMSA, MINOSA y la economía de Coahuila.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Empresas
subastas

Localizaciones


Monclova

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
true

Vivienda: ¿es en realidad un derecho del ciudadano?
true

Se les acabó el dinero a los de la 4T

El presidente de Coparmex Coahuila Sureste, Alfredo López Villarreal destacó que será importante analizar el comportamiento que se refleje en los próximos meses en el sector.

Se debe tomar con seriedad caída en exportaciones de vehículos ligeros en México: Coparmex
La licencia de conducir permanente puede tramitarse durante 2026 en la Ciudad de México por mil 500 pesos.

Licencia permanente en CDMX: esta es la fecha límite para tramitarla y obtenerla en 2026
La temporada de influenza en México se acerca. Conoce sus principales síntomas, cuándo suele comenzar y las medidas para prevenir contagios.

Se aproxima la temporada de Gripe en México... expertos advierten que se podría adelantar. Síntomas y recomendaciones
El encuentro reunirá a músicos locales y nacionales del 15 al 17 de octubre, con conciertos, poesía, literatura y actividades multidisciplinarias.

Llega el 13er Festival de Blues y Jazz del Desierto a Saltillo: fechas, sedes y cartelera completa
¿Qué hacer en Saltillo? Danza desde Torreón, tributo a Enjambre, teatro para infancias queer y más

¿Qué hacer en Saltillo? Danza desde Torreón, tributo a Enjambre, teatro para infancias queer y más
Misión. La nueva serie buscará que el público experimente el terror desde una perspectiva inmersiva mediante la tecnología de Meta.

¡El terror salta a la realidad virtual! Preparan serie inspirada en ‘Talk to Me’ para Meta