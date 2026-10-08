CIESA reafirma interés por AHMSA tras rechazo de prórroga por parte de Juzgado
Aseguró que las solicitudes presentadas ante la autoridad judicial buscan brindar certeza jurídica, técnica y patrimonial
MONCLOVA, COAH.- A través de un comunicado, Construcciones e Ingenierías Electromecánicas, S.A. de C.V. (CIESA) aseguró que mantiene su compromiso de adquirir y reactivar Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (MINOSA), y afirmó que trabaja en la organización de los pagos correspondientes a trabajadores y extrabajadores de ambas empresas.
En un comunicado fechado el 8 de octubre, firmado por José Arturo Domínguez Arteaga, la compañía sostuvo -después de que la autoridad judicial rechazara una prórroga- que las solicitudes presentadas ante la autoridad judicial buscan brindar certeza jurídica, técnica y patrimonial a la operación, y aseguró que no representan un desistimiento de su intención de concretar la adquisición.
CIESA también señaló que mantiene su compromiso de presentar la garantía de seriedad dentro del plazo legal aplicable y de continuar con las acciones necesarias para avanzar en la compra, en apego a las determinaciones del juzgado.
En materia laboral, la empresa informó que alcanzó un acuerdo de coordinación con el síndico de AHMSA y MINOSA, Víctor Manuel Aguilera Gómez, con el objetivo de agilizar el pago de los derechos laborales que correspondan a los trabajadores y extrabajadores.
De acuerdo con el comunicado, la Tesorería de CIESA trabaja en coordinación con la empresa Álvarez y Marzán y con un grupo de notarios de Coahuila para organizar, verificar y procesar los pagos individuales.
Debido al número de beneficiarios, la compañía prevé programar la atención y los pagos de manera semanal, bajo criterios de orden y transparencia y conforme a las autorizaciones correspondientes.
Asimismo, informó que ya revisa actas de defunción y otros documentos de trabajadores fallecidos, a fin de que sus familiares o beneficiarios legalmente reconocidos puedan recibir los recursos que les correspondan.
CIESA manifestó que busca atender a todos los trabajadores y beneficiarios con derecho a pago, sin excluir a quienes deban acreditar su relación con los extrabajadores fallecidos.
Finalmente, la empresa expresó su solidaridad con los trabajadores y sus familias, y reiteró que continuará con las gestiones para concretar la adquisición y contribuir a la recuperación de AHMSA, MINOSA y la economía de Coahuila.