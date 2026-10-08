CIESA reafirma interés por AHMSA tras rechazo de prórroga por parte de Juzgado

En un comunicado fechado el 8 de octubre, firmado por José Arturo Domínguez Arteaga, la compañía sostuvo -después de que la autoridad judicial rechazara una prórroga- que las solicitudes presentadas ante la autoridad judicial buscan brindar certeza jurídica, técnica y patrimonial a la operación, y aseguró que no representan un desistimiento de su intención de concretar la adquisición.

MONCLOVA, COAH.- A través de un comunicado, Construcciones e Ingenierías Electromecánicas, S.A. de C.V. (CIESA) aseguró que mantiene su compromiso de adquirir y reactivar Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (MINOSA), y afirmó que trabaja en la organización de los pagos correspondientes a trabajadores y extrabajadores de ambas empresas.

CIESA también señaló que mantiene su compromiso de presentar la garantía de seriedad dentro del plazo legal aplicable y de continuar con las acciones necesarias para avanzar en la compra, en apego a las determinaciones del juzgado.

En materia laboral, la empresa informó que alcanzó un acuerdo de coordinación con el síndico de AHMSA y MINOSA, Víctor Manuel Aguilera Gómez, con el objetivo de agilizar el pago de los derechos laborales que correspondan a los trabajadores y extrabajadores.

De acuerdo con el comunicado, la Tesorería de CIESA trabaja en coordinación con la empresa Álvarez y Marzán y con un grupo de notarios de Coahuila para organizar, verificar y procesar los pagos individuales.

Debido al número de beneficiarios, la compañía prevé programar la atención y los pagos de manera semanal, bajo criterios de orden y transparencia y conforme a las autorizaciones correspondientes.

Asimismo, informó que ya revisa actas de defunción y otros documentos de trabajadores fallecidos, a fin de que sus familiares o beneficiarios legalmente reconocidos puedan recibir los recursos que les correspondan.