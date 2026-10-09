Texanos piden extender tren Saltillo-Nuevo Laredo hasta San Antonio

Para aprovechar el turismo y el alto flujo de viajeros terrestres, líderes texanos proponen extender el tren de pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo hasta San Antonio y Austin. El emprendedor y excandidato a alcalde de San Antonio, Beto Altamirano, expuso en redes sociales que, mientras México construye a gran velocidad la vía ferroviaria hacia la frontera, Texas debería aportar la infraestructura faltante para conectar ambas regiones.

“México está construyendo 750 millas (mil 200 kilómetros). Texas agrega 150 y, de repente, San Antonio y Austin están en una misma línea. Es el último tramo de Ciudad de México, Monterrey, Laredo, San Antonio y Austin”, afirmó. El texano recordó que entre Laredo y San Antonio existen 150 millas de vías ferroviarias que históricamente conectaron a ambos países durante 20 años mediante el tren de pasajeros conocido como Águila Azteca. Altamirano destacó que las autoridades proyectan hasta siete millones de usuarios al año únicamente en el tramo mexicano que se construye hacia Nuevo Laredo, un flujo de pasajeros que Texas podría aprovechar.

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Finalmente, hizo un llamado a los legisladores estadounidenses para que modifiquen las leyes estatales y permitan destinar recursos a proyectos ferroviarios. “México ha comenzado a construir. Deberíamos ir a su encuentro. Construyamos”, concluyó. Por su parte, Arturo García, vicepresidente de Operaciones de Grupo Puerto Verde, consideró en entrevista con VANGUARDIA que la iniciativa es positiva, pues representa una oportunidad para ampliar la infraestructura y aprovechar el potencial de la movilidad transfronteriza.

El directivo señaló que existe un segmento de mercado desatendido: las personas que viajan en camionetas de pasajeros desde Saltillo, Monterrey y su zona conurbada hacia distintas ciudades texanas. “Creo que para todos ellos pudiera ser una posibilidad bastante buena de subirse al tren y poder llegar a su destino final a través de una ruta ferroviaria que sea segura, rápida y que les presente buenas alternativas”, comentó. Sin embargo, advirtió que actualmente la región del Valle de Texas carece de conectividad ferroviaria para pasajeros, por lo que el proyecto requiere un análisis más detallado, particularmente en materia de derechos de vía.

FALTA LIDERAZGO EN EL LADO TEXANO García explicó que el tren de pasajeros de Amtrak circula cerca de Eagle Pass, en la localidad de Spofford, a unas 14 millas de distancia, y después continúa hacia San Antonio, aunque su recorrido no incluye Nuevo Laredo.

“Lo que hace falta es que haya una entidad que tome el liderazgo y el desarrollo, porque finalmente ideas hay muchas, pero alguien tiene que tomarlas, ponerlas en un papel y empezar a ponerle un plan de acción”, expuso. Por ello, sugirió que la iniciativa privada o la propia empresa Amtrak impulsen el proyecto y gestionen los permisos y el presupuesto necesarios en Estados Unidos.

RECURSOS TEXANOS, SOLO PARA CARRETERAS En este sentido, Beto Altamirano criticó que Texas destina miles de millones de dólares anuales a infraestructura carretera debido a una disposición constitucional que impide utilizar esos recursos para desarrollar vías férreas. El emprendedor detalló que ampliar la carretera interestatal I-35 a su paso por Austin y San Antonio cuesta más de 7 mil 500 millones de dólares, una cantidad que, afirmó, podría destinarse a un tren con un impacto regional significativo.

Añadió que en el triángulo del sur de Texas habitan 17 millones de personas y que un tercio del comercio entre Estados Unidos y México cruza por la aduana terrestre de Laredo, factores que, consideró, justifican la necesidad de mejorar la conectividad. “En Texas una autopista tiene un corte de listón, (mientras que) un tren recibe otro estudio. La razón por la que uno se construye y el otro se estudia durante 30 años es porque el dinero fluye en una sola dirección”, señaló. Además, indicó que Union Pacific, empresa propietaria de las vías ferroviarias entre San Antonio y Austin, se ha negado a participar en los estudios de las autoridades para incrementar el número de viajes diarios en su red.

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