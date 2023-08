La quimera estadística

1. Las encuestas más balines que he leído son aquellas que son compradas por un cliente.

Conozco también desde hace más de 20 años a un ex militar israelí que me entrenó durante años en el máximo valor de las metodologías de seguridad que utiliza el Estado de Israel: “Lo que no se mide, se descontrola”.

Ese es el origen de todos los problemas, la falta de medición.

Pero la mayoría de las encuestas no miden, sino que le apuestan a una quimera estadística.

Sustentan en la percepción del respetable público lo que en tiempos de elecciones venden a precio de oro.

Por principio de cuentas, las encuestas más creíbles del mundo no se realizan a petición de cliente alguno.

Sus realizadores monetizan su trabajo por la ruta más larga -pero la de mayor prestigio- que existe en ese campo: la credibilidad.

”Regalan” su producto.

Lo divulgan en medios formales de información y captan así al mercado que mejor paga ese tipo de trabajos: las empresas u organizaciones que van a lanzar un nuevo producto o servicio; las que quieren renovar sus líneas de existencia; las que quieren conocer en qué ciudad les conviene abrir un nuevo centro de distribución o una tienda; dónde crecer; dónde achicarse o dónde desaparecer.

Rotación de personal.

Por ejemplo. ¿Sabían ustedes, amables lectores, que hoy en día operar en una ciudad con altos índices de rotación de personal, es un suicidio?

Y al revés. Saber dónde existen bajos niveles de rotación de personal es oro molido para las organizaciones.

Conocer las causas medibles, objetivas -no percepciones- por las cuales la gente se va de una empresa, es un valor superior para las empresas.

Y por último, cualquier organización ya la hizo si logra cuantificar en pesos, dólares o centavos, las causas de rotación con los únicos elementos tangibles, medibles y controlables que existen: números, tiempos, características.

Este principio de cuantificar el valor de una ganancia o de una pérdida -la rotación de personal- se sublima cuando la organización que ordena un estudio al respecto, logra darse cuenta de que el costo de la rotación de personal ES DEDUCIBLE DE IMPUESTOS EN TODO EL MUNDO.

Y menos del 3% de las organizaciones logran eso.

Bueno, pues estos principios de medición y cuantificación del método israelí, NO SE APLICAN ACTUALMENTE EN LAS ENCUESTAS POLÍTICAS.

Miden solo percepciones subjetivas basadas en adjetivos calificativos, lo que equivale a pagar a costo de brillantes los espejitos que venden la mayoría de las encuestadoras.

¿Quieren un ejemplo de encuestas de la “Región 2”?