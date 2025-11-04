Perdimos la pista en el trayecto del vuelo de los años. Ajustar las necesidades a lo disponible. Las entradas extras de dinero van a la casilla de dar gusto al paladar.

Alimentos chatarra. De mero tránsito. Cruzar las horas entre el desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena. Por tiempo o por vergüenza personal. Solo dos. Llegar a tres refleja bonanza.

Pertenezco al segmento de chamba a destajo. Del autoempleo. Sobreviviente a las crisis del 1976 hasta el 2025. La niñez corregida por los términos o el arquetipo somero. Devaluación. Sale el presidente priista en turno. Rehace las secretarias de estado. Quien se mueve no sale en la foto.

Los tres sectores del partido, de la mano del líder supremo, el presidente de la nación, decidió nombrar al licenciado Juan de las Cuerdas, como candidato para sucederlo, de acuerdo con los estatutos, postulados y la voluntad popular.

En la sede del Revolucionario Institucional, en el rumbo de Buenavista, la cargada de camiones, viajantes de la provincia, demuestran el musculo regional de los caciques. Llegan a la previa de la residencia oficial de los Pinos.

Una mera formalidad acompañar al entonces secretario de Programación y Presupuesto, ungido para continuar con la lucha política de 1910, de la revolución mexicana.

La tienda de la esquina reetiqueta los precios. Ya vendrá el presupuesto 2026 con aumentos en refrescos, cerveza, dulces, fritos y cigarrillos. Exprimir el bolsillo. Tope a hueso.

Descreemos en las promociones de producto gratis. Como si México con su cornucopia, premia a los menesterosos, yo entre 40 millones, de recibir gratis, alimento chatarra. Cinco veces consecutivas. Tengo suerte. Me dejo ayudar. Será el momento de comprar la serie premiada de la lotería nacional. La luna de noviembre coloca tanta ausencia anual.

A cerrar con todo. Los invitamos. Multiplique sus panes. Ya llegará el buen fin de los bobos. Entregando su dinero en bienes innecesarios. Como el PRIAN y MC. Incluso también MORENA.

Nada nos salvará, ni Superman Ebrard, de la frecuente deficiencia cerebral, del presidente de la violencia mundial.