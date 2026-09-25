Zoé Robledo ofrece disculpas a familias de bebés fallecidos en Durango; prometen esclarecer el caso

Los padres de los cinco bebés que fallecieron en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General de Zona número 1 del IMSS en Durango sostuvieron un encuentro con Zoé Robledo , director general del Instituto Mexicano del Seguro Social.

La reunión ocurrió mientras continúan las investigaciones para determinar qué sucedió con los recién nacidos, quienes murieron entre el 15 y el 19 de septiembre. El IMSS mantiene una revisión clínica, epidemiológica y sanitaria en las instalaciones donde permanecían hospitalizados.

De acuerdo con Alonso Flores Ayala, abogado de las familias, durante el encuentro Robledo ofreció disculpas a los padres por la tragedia que atraviesan. El representante legal señaló que se trató de la primera disculpa que las familias habían recibido directamente por parte del instituto.

IMSS MANTENDRÁ UNA INVESTIGACIÓN INTERNA

Además de la indagatoria que corresponde a las autoridades ministeriales, el director del IMSS se comprometió a continuar con una investigación propia para revisar las circunstancias en las que ocurrieron los fallecimientos.

El instituto informó previamente que especialistas de distintas áreas participan en las investigaciones y que la UCIN fue sometida a medidas de contención y vigilancia. También se realizaron muestreos y cultivos para buscar posibles factores comunes entre los casos.