Zoé Robledo ofrece disculpas a familias de bebés fallecidos en Durango; prometen esclarecer el caso

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    Zoé Robledo ofrece disculpas a familias de bebés fallecidos en Durango; prometen esclarecer el caso
    El Director del IMSS ofreció disculpas y se comprometió a mantener una investigación interna para esclarecer lo ocurrido. FOTO: CUARTOSCURO
Rebeca Gallardo
por Rebeca Gallardo

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Las familias de cinco recién nacidos que murieron en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del IMSS en Durango se reunieron con el director del instituto.

Los padres de los cinco bebés que fallecieron en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General de Zona número 1 del IMSS en Durango sostuvieron un encuentro con Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/imss-halla-bacteria-en-cuatro-de-los-cinco-recien-nacidos-fallecidos-en-hospital-de-durango-DP23683734

La reunión ocurrió mientras continúan las investigaciones para determinar qué sucedió con los recién nacidos, quienes murieron entre el 15 y el 19 de septiembre. El IMSS mantiene una revisión clínica, epidemiológica y sanitaria en las instalaciones donde permanecían hospitalizados.

De acuerdo con Alonso Flores Ayala, abogado de las familias, durante el encuentro Robledo ofreció disculpas a los padres por la tragedia que atraviesan. El representante legal señaló que se trató de la primera disculpa que las familias habían recibido directamente por parte del instituto.

IMSS MANTENDRÁ UNA INVESTIGACIÓN INTERNA

Además de la indagatoria que corresponde a las autoridades ministeriales, el director del IMSS se comprometió a continuar con una investigación propia para revisar las circunstancias en las que ocurrieron los fallecimientos.

El instituto informó previamente que especialistas de distintas áreas participan en las investigaciones y que la UCIN fue sometida a medidas de contención y vigilancia. También se realizaron muestreos y cultivos para buscar posibles factores comunes entre los casos.

$!El IMSS mantiene una revisión clínica, epidemiológica y sanitaria en las instalaciones.
El IMSS mantiene una revisión clínica, epidemiológica y sanitaria en las instalaciones. FOTO: CUARTOSCURO

La presencia de una bacteria en algunos de los recién nacidos forma parte de las líneas de análisis, pero las autoridades han señalado que el hallazgo, por sí mismo, no permite establecer una relación causal con las muertes.

FAMILIAS PIDEN QUE SE DETERMINEN RESPONSABILIDADES

El abogado de los padres señaló que las familias mantienen su intención de presentar y continuar con las denuncias correspondientes, pues buscan conocer qué ocurrió y determinar si existieron responsabilidades.

De hecho, familiares de los bebés ya acudieron ante la Fiscalía General de la República para solicitar que se investiguen las circunstancias de los fallecimientos. El IMSS indicó que respetará el derecho de los padres a denunciar y colaborará con la Fiscalía en las diligencias que sean necesarias.

OFRECEN APOYO A LOS PADRES AFECTADOS

Durante el proceso, el IMSS también ofreció cubrir los gastos funerarios y proporcionar atención médica y psicológica a los padres afectados.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/imss-descarta-fallas-de-limpieza-tras-muerte-de-cinco-recien-nacidos-en-durango-FD23642263

Las familias han señalado que, además de conocer las causas de las muertes, buscan que las investigaciones permitan identificar posibles fallas y evitar que una situación similar vuelva a ocurrir.

Mientras avanzan las indagatorias, las autoridades mantienen abierta la investigación sobre lo sucedido en la UCIN del Hospital General de Zona número 1 de Durango y deberán determinar, con base en las evidencias disponibles, las causas de los fallecimientos y las responsabilidades que correspondan.

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Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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