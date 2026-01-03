La rutina del desaseo: más de 400 mdp observados a Torreón

El Ayuntamiento de Torreón fue el ente público más observado por la Auditoría Superior del Estado ( ASE ) en la revisión de la Cuenta Pública 2024, con más de 151 millones de pesos.

Sin embargo, el problema no es sólo lo observado al Ayuntamiento, sino que también los montos señalados al Sistema de Aguas y Saneamiento ( SIMAS ) y a la Dirección de Pensiones y Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio superan a muchos otros entes observados, lo que refleja que el desaseo permea en muchas áreas.

Como resultado de la auditoría número ASE-07247-2024 se advierten irregularidades por un valor de 37.5 millones de pesos. En la auditoría número ASE-07387-2024 se detectaron 17.8 millones de pesos. En la ASE-02122-2025 se hallaron irregularidades por 11.2 millones de pesos, y en la ASE-02640-2025 se identificaron 22 observaciones por presuntas irregularidades que equivalen a 84.8 millones de pesos.

En el SIMAS se detectaron irregularidades por 74.8 millones de pesos, más que lo encontrado, por ejemplo, al Ayuntamiento de Saltillo.

Esos 74.8 millones de pesos se distribuyeron en cuatro auditorías: la ASE-07190-2024, donde se desprenden siete observaciones por un valor total de 5.6 millones de pesos. En la ASE-07330-2024 se desprenden 19 observaciones que contienen hechos en los que se advierten irregularidades por un valor total de 23.6 millones. En la ASE-02096-2025 se encontraron irregularidades por 7.2 millones de pesos, donde inclusive se hallaron deficiencias en la realización de trabajos contratados, así como deficiencias físicas y técnicas. Mientras que en la auditoría ASE-02262-2025 se señalaron 34 observaciones que contienen hechos en los que se advierten irregularidades por un valor total de 43.9 millones de pesos.

Llama la atención también lo encontrado en la Dirección de Pensiones y Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Torreón, donde según el informe de la ASE, se hallaron irregularidades por 131.6 millones de pesos.

En la ASE-07195-2024 se desprenden dos observaciones que contienen hechos en los que se advierten irregularidades por un valor total de 28.1 millones de pesos, derivadas de una comprobación o justificación insuficiente, relativas al ejercicio presupuestal de sueldos, salarios y prestaciones.

Mientras que la auditoría número ASE-02296-2025 corresponde a una sola observación por irregularidades que suman 103.4 millones de pesos, también por un asunto de comprobación o justificación insuficiente en el ejercicio de sueldos, salarios y prestaciones.

También está el Sistema Integral de Mantenimiento Vial, al que le observaron 48.5 millones de pesos en tres auditorías, donde se encontraron 21 observaciones.

AL TIRO

En estos cuatro entes observados, la ASE detectó más de 400 millones de pesos en presuntas irregularidades.

Esto no es normal. Lo peor es que ha sido una constante en la administración de Román Cepeda González , sin que se corrija. Porque el problema de fondo no es sólo contable ni administrativo.

Más de 400 millones de pesos observados hablan de una forma de gobernar donde el desorden dejó de ser una excepción para convertirse en rutina. Y lo peor es que los ciudadanos pagan la factura.