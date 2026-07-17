La sangre, líquido de vida

Hace unas cuantas semanas fui a renovar mi licencia de conducir. Ahí, luego de tomarme la fotografía, me preguntaron algo que me llamó la atención: ¿Donador de órganos? Sí. ¿Donador de sangre? Me quedé callado, pues nunca he donado sangre ni plaquetas, y eso me avergonzó profundamente.

Cada día nos ofrece la oportunidad de ser mejores. El simple hecho de amanecer y de poder disfrutar de la compañía y del cariño de nuestra familia, nos debería obligar a reflexionar sobre lo que podríamos hacer para que la vida de quienes nos rodean sea mejor y más llevadera.

En una ocasión mi doctor me dijo que yo no podía donar, pero nunca he ido para que así me lo confirme el personal que trabaja en los bancos de sangre. Platicando con un amigo, me contaba de la urgente necesidad de los bancos de sangre de incrementar su número de donantes, pues a pesar de que muchos desean ayudar, muy pocos reúnen las cualidades específicas como para poder convertirse en donadores.

Existe la creencia de que al donar sangre se pueden contraer terribles enfermedades, como por ejemplo el sida. Esto es posible, pero estoy seguro que los laboratorios y bancos de sangre adoptan todas las medidas precautorias para evitar que esto suceda. Para ser franco, ni siquiera sé qué tipo de sangre tengo, pero lo que sí sé es que existen muchas razones para regalar un poco de vida a los demás.

Hay muchas razones irrefutables para que tú y yo nos unamos al de por sí escaso grupo de donantes:

1.- Por más avances tecnológicos y científicos, nadie ha sido capaz de fabricar la sangre en un laboratorio. Pero nuestro organismo sí es capaz de eso y debemos compartirla con aquellos que la necesitan.

2.- Al mismo tiempo que colaboras entregando parte de ti mismo, al momento en que tu cuerpo detecta que se está extrayendo sangre, inmediatamente pone en marcha un complejo y milagroso mecanismo que fabrica sangre nueva.

3.- Cuando donamos sangre estamos fortaleciendo nuestra salud. Sé que esto puede parecer un disparate, pero recientes estudios científicos demuestran que las personas que donan sangre con asiduidad, disminuyen el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

4.- Si nos ponemos a pensar desde un punto comercial, cada vez que donamos sangre obtenemos un buen examen médico totalmente gratis. En los bancos de sangre, para garantizar la seguridad transfusional y disminuir al máximo el riesgo de transmisión viral, todos los productos sanguíneos, antes de ser distribuidos para su transfusión a los enfermos o accidentados, pasan por unos exámenes sistemáticos y rigurosos, entre los que se encuentra la determinación del grupo sanguíneo, detección de anticuerpos irregulares, detección de enfermedades venéreas como sífilis, o el virus HIV, detección de hepatitis y de anemias, entre otras cosas que puedan estar en nuestra sangre sin nosotros darnos cuenta.

5.- Es bueno donar sangre y fomentar esta práctica entre nuestros conocidos porque quizás el día de mañana seremos nosotros los que necesitemos de una transfusión para seguir con vida y muy triste sería despedirnos de este mundo por culpa de la falta de solidaridad entre nosotros mismos.

6.- Al donar sangre te conviertes prácticamente en un héroe de la talla de Batman o del Chapulín Colorado, pues muchas veces la vida de un ser humano depende de tu líquido rojizo. Tal vez sientas que es suficiente dar unas cuantas monedas al limosnero, o regalar cobijas a quien tiene frío, pero al donar sangre estás salvando a una persona de la muerte.

No seamos sangrones y donemos sangre. Aquí entre nos, cuando veo que alguien muere atropellado me pongo triste, pero luego me consuela el hecho que en mis manos no estuvo el poder evitar esa muerte. Cuando alguien muere asesinado me pongo triste, pero luego me consuela el hecho que en mis manos no estuvo el poder evitar esa muerte. Cuando alguien muere por falta de sangre en la cama de un hospital me pongo triste, y no hay nada que me consuele, pues no puedo dejar de pensar que en mis manos, o mejor dicho, en mis venas, estuvo la posibilidad de salvar una vida.

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