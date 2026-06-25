Respalda Manolo Jiménez a Miguel Riquelme para alcaldía de Torreón

Jiménez Salinas respaldó al actual senador de la República para ocupar, por segunda ocasión, la presidencia municipal de Torreón, “merced a su experiencia y capacidad de generar consensos”.

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, oficializó ayer la designación de Miguel Ángel Riquelme como alcalde de Torreón, en sustitución del fallecido Román Alberto Cepeda.

El mandatario estatal dijo que Riquelme Solís es la mejor opción para Torreón, porque garantiza la estabilidad política regional y su presencia mantendrá y reforzará la seguridad pública comarcana.

Manolo Jiménez calificó a Miguel Riquelme como un excelente interlocutor político con quien se coordinará para realizar grandes obras en Torreón.

La designación por meritocracia ya alborotó los ánimos de dos que tres ex alcaldes coahuiltecos que pedirán al mandatario coahuilense una oportunidad para postularse de nuevo al cargo.

AHORA RESULTA

Apenas se supo de la llegada del exgobernador de Coahuila Miguel Riquelme a la alcaldía de Torreón, en Morena se pusieron liosos y afirmaron que la decisión es para frenarlos en La Laguna.

Según exaspirantes a diputados locales de la 4T, Riquelme llega a Torreón con la encomienda de poner un muro al crecimiento político de Morena, en una especie de control de daños.

Dijeron que la inusual designación es parte del manejo de crisis, con miras a la elección de alcaldes y diputados en 2027, pero que el senador ya perdió contra Luis Fernando Salazar y volverá a perder.

¿Será?

¿ERES TÚ, CARLOS?

Tras la salida de Gabriel Elizondo, de Mejora Coahuila, para ocupar la senaduría de la República, el gobernador Manolo Jiménez asumirá temporalmente la Dirección de este programa social.

Así informó el jefe del Ejecutivo estatal en entrevista con reporteros de la fuente, al reconocer que aún no hay nombres para ocupar el cargo.

Sin embargo, trascendió que uno de los perfiles idóneos para sustituir a Gabriel es el alcalde de Monclova, Carlos Villarreal, que trabajó con Manolo en temas sociales cuando éste fue alcalde.

Otro de los aspirantes es el legislador local electo, Hugo Dávila que, hasta hace unos meses, era el coordinador regional de Mejora Coahuila en La Laguna.

Aunque en Palacio de Gobierno no descartan un perfil femenino para continuar con la labor desarrollada por Gabriel Elizondo.

Veremos y diremos...

ECOS DE UNA REUNIÓN

Un detalle curioso en el reciente ágape del triunfo que el gobernador Manolo Jiménez organizó tras la exitosa elección del 7 de junio, es a quiénes el mandatario no felicitó públicamente.

Jiménez Salinas reconoció el trabajo del aún titular de Mejora, Gabriel Elizondo que, como premio, será relevado del cargo para ocupar la senaduría de la República.

Felicitó también al dirigente estatal del PRI, don Carlos Robles Loustaunau, pero no se refirió al secretario de Organización, Diego Rodríguez, ni al fiscal general, Federico Fernández.

Y la razón, aunque causó extrañeza en algunos, tiene sentido, pues los dos, junto al mandatario estatal, operaron directamente para que la elección se desarrollara sin contratiempos y con éxito.

Pese a su juventud, Rodríguez Canales sorprendió a peces gordos de la política por su pericia electoral y diplomacia política con que diseñó y ejecutó la campaña y el proceso electoral.

Fernández Montañez mostró aplomo, profesionalismo y capacidad de reacción a la hora de apagar intentos de violencia de personajes opositores y de proteger a los ciudadanos votantes.

Por eso, ni Diego ni Federico necesitaron de un agradecimiento público, simple y llanamente porque ambos forman parte del selecto grupo que toma las decisiones en palacio rosa.