La unidad de lo diverso

No por afinidad sino por complementación.

Caminar juntos sin escucharse hace que la proximidad se convierta en oposición y separación.

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Surge la etiquetación de malos y buenos. Se tarda la humanidad en descubrir que los malos son los que serían buenos si nosotros fuéramos mejores. Y que muchos no son buenos porque no fueron suficientemente amados.

Se ha llegado a anhelar el dominio de lo temible. Ya existen varios países que pueden destruirlo todo solo apretando un botón o moviendo una palanca. Ya es posible el disparo supersónico y transoceánico que inicie la conflagración total con explosiones nucleares.

LA DECENA NUCLEAR

Actualmente, nueve países poseen armas nucleares: Rusia y Estados Unidos (que concentran más del 90% del arsenal mundial), China, Francia, Reino Unido, India, Pakistán, Israel y Corea del Norte y, muy cerca de sumarse, Irán que completaría la decena.

Estas naciones mantienen miles de ojivas nucleares, algunas desplegadas y listas para uso, representando la mayor amenaza de destrucción masiva a nivel global.

Quizá pronto pueda tenerse una reunión de representantes de esta decena de países para buscar comprometerse ética y legalmente a no intentar un ataque. Por ahora son un mosaico de creencias: protestantes, socialistas, descristianizados, anglicanos, hindúes, mahometanos, comunistas, todos con historia de guerras.

DOLORES DE ALUMBRAMIENTO

Sigue, como ideal, la libertad vivida en amor y justicia, en la verdad de una genuina paz, sin hegemonías opresoras por poder económico y energético armado.

Está la colectividad global intentando ser una comunidad fraterna de recíprocos servicios compartidos, con benevolencia mutua, fundada en la comunicación de bienes, en amnistía total, liberada de rencores y venganzas. Se padecen ahora dolores de alumbramiento, no liberados de codicia.

BI-UAY-DI

El tiburón y el rey ya andan rodando en la ciudad.

La tecnología automotriz china del auto que se conecta en casa y puede ser impulsado con electricidad o gasolina.

El conductor puede ordenar, con su voz, que se suban o bajen los vidrios, que cambie la temperatura interior, y otros mandatos, frente a la pantalla que visualiza exteriores en todos los ángulos útiles. Los cambios automáticos se posicionan, para ser automáticos, con plaquita movible con dos dedos.

Los faros rasgados le dan su apariencia chinesca. Cualquier interesado puede disfrutar libre manejo de experiencia, a ver si se anima a soltar medio milloncejo.

Son evidencias del enchinamiento progresivo, por los puentes tendidos hacia el oriente, en este país que ya quiere estrenar soberanía hacia nuevos horizontes.

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TÉ CON FE

-Dos señoras alegan que un bebé es su hijo. ¿Cómo saber de quien es hijo el bebé?

-Le pasó a Salomón. “Lo partiremos por la mitad y así habrá hijo para las dos”, les dijo. “No, déselo a ella todo entero”, gritó una. Y Salomón tomó el niño y se lo dio entero a la que había gritado. “Esta es la madre”, dijo.