De qué sirve si no se vuelve al carril del éxito

Tienen razón si tomamos en cuenta las actuaciones de deportistas como Fernando Valenzuela, Hugo Sánchez, Julio César Chávez o Rafael Márquez, cuyas carreras fueron marcadas por ser consistentemente exitosas.

¿De qué hablas, columnista? Si en México hemos visto a grandes deportistas triunfar en el extranjero sin precisamente haber probado dicha palabra, misma hasta por ti omitida en tu perorata.

Dicen que de dicho término se desprenden grandes enseñanzas, de hecho, una de las bases para apreciar el éxito es precisamente la falta de éste, reflejado en un regreso prematuro o en una sequía de resultados.

Que no les dé miedo decir la palabra que nadie quiere escuchar para comprender la falta de una cultura ganadora en este país, esa sería una buena recomendación para todos quienes comentamos, quienes dirigen el deporte y sobre todo, quienes lo juegan.

Otros, como los clavadistas o los arqueros ya nos acostumbraron a verlos llegar cargados de medallas y no reparamos en algún tropiezo de los muchos que seguramente cargan en sus espaldas.

Hasta me estoy poniendo a dudar de si sirve realmente mencionar que la palabra FRACASO, sí con mayúsculas, debería significar algo necesario si consideramos a los últimos protagonistas de nuestro siempre referido futbol.

Porque ver la seguidilla de problemas acarreados por Santi Giménez en Europa, a donde llegó con todas las expectativas y de repente dejó de brillar, no parece aplicar el fracaso, sino el tropezón por lesiones.

Sin embargo, el ver a César “Chino” Huerta volver de Bélgica para reincorporarse a los Pumas ¡carajo! Era nuestra apuesta casi segura, considerando las cualidades mostradas en México. En algún lugar donde hizo escala para llegar al Anderlecht dejó ese talento o la buena suerte, pero definitivamente no fue lo que le vendieron a los belgas.

Veremos lo que ocurre con Armando la González, el más reciente suceso futbolero y nuestra esperanza de que algún futbolista nos haga volver a celebrar algo en un equipo europeo.

Desde el “Chicharito” no se ha visto casi nada y ya urge. Material hay, sólo falta que se dé el salto de calidad. “Hormiga”, Mateo Chávez, y algún otro podría ser, porque ya fue mucho fracaso, así que dicha palabra no ayuda mucho, necesitamos éxito.

Que no les dé miedo decirlo, en el balompié el fracaso sirve cuando vuelven al carril del éxito, de otra manera es sólo un dicho, que, dicho sea de paso, no ha servido de mucho.