La vigencia del “¡por qué no te callas!”

Por la ironía o por su franqueza y, en especial, porque resumieron el sentir universal, hay frases que marcaron época y quedaron en la memoria colectiva.

Todos recordamos a quienes las dijeron sin necesidad de nombrar al protagonista, así como el momento y el contexto en que fueron pronunciadas. La lista es larga, pero algunas de ellas siguen haciendo historia: “I have a dream”, “es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad”, “aquí huele a azufre”, “Andá pa’ allá, bobo”, “es la economía, estúpido”, “comes y te vas” y “señor Gorbachov, derribe este muro”, entre otras.

Una de las más célebres es la de “¡por qué no te callas!”, del exrey español Juan Carlos, que sirvió para silenciar la diatriba retórica de Hugo Chávez durante una conferencia internacional y que muchos adoptamos como propia ante el cansancio de contar con presidentes boquiabiertos.

Hoy necesitaríamos que el exrey la repitiera ante muchos líderes que dinamitan el decoro y la confianza pública con insultos que buscan complacer a sus seguidores, pero que alimentan la polarización y degradan la investidura presidencial hasta el nivel de una cámara séptica.

Los informes de libertad de prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa, que hoy cierra en Bogotá, están repletos de casos de presidentes como Javier Milei, Donald Trump y Gustavo Petro (cuando todavía era líder), quienes insultan a la oposición, a líderes extranjeros y a los periodistas para congraciarse con sus bases. Los insultos no son nuevos; hoy se lanzan de derecha a izquierda y, hasta hace poco, a la inversa.

Lo que sí es nuevo es el alcance. Las maquinarias de propaganda gubernamentales replican y viralizan cada agravio presidencial en conferencias de prensa, mediante memes en redes sociales y, últimamente, con inteligencia artificial al servicio de una creatividad perversa en los procesos electorales. Lo vemos a diario, y hoy en las elecciones que se definen en Brasil o en la que se avecina en EE.UU. el mes próximo.

La libertad de expresión y sus límites nunca han sido bien comprendidos por el poder político. La consideran un derecho a ejercer más que un deber a proteger. Desconocen que la libertad de expresión tiene límites y que estos se amplían a medida que crece el poder de quien la ostenta.

Un presidente no dispone de esa libertad como un ciudadano cualquiera. Cuando un presidente convierte la estigmatización en lenguaje de gobierno, está prácticamente dando órdenes sin firmarlas. Por eso, la SIP hoy hace un llamado al poder político a abstenerse de estigmatizar, porque tras décadas de medir el discurso de odio ha comprobado que es uno de los principales detonantes de la violencia.

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