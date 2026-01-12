La vigencia en la poesía de Walt Whitman

“Aprovecha el día. No dejes que termine sin haber crecido un poco, sin haber sido un poco más feliz, sin haber alimentado tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento. No permitas que nadie te quite el derecho de expresarte, que es casi un deber. No abandones tus ansias de hacer de tu vida algo extraordinario... No dejes de creer que las palabras, la risa y la poesía sí pueden cambiar el mundo. Somos seres humanos, llenos de pasión”.

Las palabras de Walt Whitman siguen resonando a dos siglos de su vida. Su poesía toca al ser humano en cuanto que su filosofía, de una potente fuerza creadora, inspira a observar la naturaleza humana, en el entorno que se ha vivido y en el que el hombre ha creado: están ahí las hojas de hierba, pero también el asfalto; y está el ser humano en un primer plano que nos hace revisar los conceptos que nos constituyen.

Su voz ayuda aún hoy, a dos siglos que han seguido a su existencia, a entender cómo está constituido el ser humano, y la necesidad apremiante de vivir en libertad y de que cada momento de esta vida sea experimentado con intensidad.

En la película “La Sociedad de los Poetas Muertos” (Peter Weir, director, 1989), un inspirador maestro, John Keating, protagonizado por Robin Williams, logra entre sus alumnos esos sentimientos y provoca en ellos el sentido de justicia, de solidaridad y de libertad que Whitman proclama en sus versos.

Es inolvidable el momento en que todos los estudiantes se colocan de su lado cuando es despedido por sus innovadoras técnicas de enseñanza, y uno a uno se va levantando de su asiento para recitar las líneas de “Oh, capitán, mi capitán”, de Whitman, poema que Keating había mostrado en clase al hablar de Abraham Lincoln, en una conmovedora alusión de admiración hacia el presidente de los Estados Unidos.

“Hojas de Hierba” es un canto, una celebración al ser humano, y en esa entonación está la naturaleza que lo rodea. Una alabanza poética que ha permanecido intacta a lo largo del tiempo.

Las palabras de Walt Whitman y este personaje serán siempre pertinentes de lectura y estudio. Y ahora que comenzamos nuevos ciclos escolares, muy apropiado para continuar con el disfrute de sus líneas y de la vida de este personaje que tanto abrió, en Estados Unidos y para el mundo, una forma de estreno de ver el mundo.

MAESTRA ODILA FUENTES AGUIRRE

Me apenó mucho el fallecimiento de la maestra Odila Fuentes Aguirre, quien siempre fue para mí y para todos quienes la rodeaban, su familia, amigos y compañeros, de una gran amabilidad y generosidad.

La recordaremos en su trato gentil, fino, así como por su amable sonrisa con la que nos daba la bienvenida en todo momento. Presento mis condolencias a su familia.

Descanse en paz, querida maestra Odila.

ARMANDO CASTILLA GALINDO

La verdad salió a la luz con la liberación de nuestro director del periódico VANGUARDIA, Armando Castilla Galindo, quien siempre ha luchado por los más altos principios del periodismo: la verdad, la justicia y la libertad de expresión. Una postura que rige sus más fieles valores.