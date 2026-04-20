Laboratorio de conocimientos: Nuestras historias en el aula

La periodista, pedagoga y escritora Margarita Heuer y Granados estuvo en Saltillo a finales de los años ochenta para ofrecer un curso sobre “Narrativa Oral y Escénica”. Habló de los cuentos y de la fascinación que, como seres humanos, nos han despertado desde tiempos inmemoriales la historia, los relatos, las narraciones. “Desde los inicios de la humanidad, se narraban a los compañeros de grupo las anécdotas que entre ellos resultaban significativas”. Agregaba que aquello que inició en los primeros tiempos se arraigó en el ser humano para siempre. “¿Quién no recuerda las escenas que se grabaron en nuestra mente cuando nuestra madre o nuestro padre nos leían historias imitando perfectamente la voz del Lobo Feroz que intentaba comerse a Caperucita?”, se preguntaba en aquel momento.

De añeja tradición, la narración oral permea la identidad y la idiosincrasia de un pueblo. Su gente amplía su visión del mundo gracias a las aportaciones que ofrece el relato y les aleja del enajenante mundo en que se ven inmersos por las tecnologías digitales de abuso en el consumo.

Ya entonces, la misma Margarita se refería a este tema, pero en su momento relacionándolo con los contenidos de la televisión. Expresaba así: “Los niños se encuentran absortos por los programas enajenantes que se transmiten a través de los diferentes medios masivos; sin embargo, hay quienes presentan opciones de entretenimiento y de educación para ellos a través de la escritura”. Veía un futuro promisorio en el terreno si la narrativa oral se introducía en los planes escolares. Ello, a lo largo de las tres décadas de su visita a Saltillo, ocurrió en cierta medida en los programas de estudio nacionales y estatales. Hubo una mayor exploración y mejor trabajo en el aula para mejorar las condiciones del estudiantado en temas de lectura, en el aprendizaje, en la comunicación de las historias y los relatos leídos y encontrados por los alumnos luego interesados: contagiados por un espíritu lector por entusiastas maestros.

Pero no ha sido la norma. En medio de una inestable política en materia de educación, las grandes presiones al personal docente y los rezagos ocasionados por la pandemia, hay aspectos en el ámbito académico que no se trabajaron y en los que hay aún profundas fallas. Volver a este aspecto importante de la educación también enfrenta un desafío. Si antes los medios como la televisión y los videojuegos acaparaban la atención de los infantes y los adolescentes, el sistema educativo se enfrenta a un mundo hiperconectado digitalmente. Es verdad que la tecnología favorece en mucho el proceso de aprendizaje, pero debe siempre apoyarlo y no sustituirlo. Los niños de este momento llegan al salón de clases con una gama de información volcada en las redes sociales, a veces más que lo que se haya dicho en casa. Esa gama de información, variada, plural, amorfa, ha de ser aprovechada por el docente en su encuentro con el grupo. Grupos de alumnos, además, que ya no son los mismos de generación en generación. La exploración en los conocimientos de cada escolar enriquece la clase. Cada uno aporta información recabada de muy variadas fuentes. Es oportuno aprovechar ese capital y transformar el aula en un laboratorio de conocimientos. Dejar hablar a los infantes y a los adolescentes del gran número de informaciones con que están ahora en contacto, practicar con ellos la narración oral de esta manera y formar, con cada grupo en particular, un mundo de visiones inéditas y distintas entre sí.

Esta manera de capitalizar nos lleva además a un profundo encuentro con la idiosincrasia de cada grupo y, por ende, de su generación. Información muy útil para el trabajo académico con las siguientes generaciones, que aportarán su propia singularidad e identidad a su particular grupo. Momento, creo, de modernizar en técnicas de clases lo que siempre ha fascinado al ser humano: contar historias, contar su propia historia.

Publicidad

Temas

Alumnos Aprendizaje Tecnología

