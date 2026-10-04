Las antiguas fábricas saltillenses de hilados y tejidos (2)

Contiguo a La Aurora, siguiendo hacia el norte por la calle Francisco Arizpe y Ramos, se llega a La Libertad, hoy colonia de Saltillo, surgida de la antigua fábrica de hilados y tejidos fundada por Clemente Cabello en la misma época en que abrió La Aurora, años más, años menos. La fábrica se asentó a principios del siglo 20, pero, como casi todas las industrias del estado, fue cerrada poco después por la Revolución.

La semana pasada hablábamos de ese pedazo de Saltillo ubicado al nororiente, conocido como “las fábricas” por las tres industrias de hilados y tejidos que se establecieron en el lugar y que fueron la base de los tres poblados: La Aurora, La Libertad y La Hibernia.

En 1932, dos inmigrantes catalanes, Carlos y Luis Ribé, reabrieron sus puertas para reiniciar la producción y no pasó mucho tiempo antes de que la traspasaran. La textil tuvo varios propietarios hasta que fue cerrada en 1957; problemas laborales y una tecnología obsoleta la habían vuelto inoperante. Su producción se sostuvo en gran parte a causa de otro conflicto armado, esta vez a nivel internacional: la Segunda Guerra Mundial, declarada en el frente asiático en 1937 y finalizada en 1945.

Paradójicamente, un conflicto armado nacional paralizó La Libertad alrededor de 20 años, mientras que una guerra mundial librada lejos del país hizo que su producción fuera costeable por la gran demanda de telas y la sostuvo durante 25 años más en una segunda etapa en la que se dieron varios cambios de dueño, hasta ser clausurada definitivamente por el último, Emilio J. Talamás. El hermoso edificio se convirtió entonces en casa hogar de niños por muchos años y en la actualidad es la sede del Seminario Propedéutico de la Diócesis de Saltillo.

Junto al edificio de la antigua fábrica se conserva el acueducto arcado que movía las turbinas de la fábrica de hilados y tejidos, y las antiguas casas de los trabajadores, que les fueron cedidas al cierre de la misma y con las que se formó el antiguo poblado o congregación de La Libertad, ahora considerada una colonia más de Saltillo.

Siguiendo hacia el norte, se llega a La Hibernia, la tercera fábrica de hilados y tejidos contemporánea de La Aurora y La Libertad, fundadas y establecidas en la misma zona, no necesariamente en ese orden cronológico. La Hibernia aprovechó también el acueducto –que aún subsiste– como fuerza motriz para su maquinaria, gracias a la concesión de “aguas navarreñas” lograda por Santiago Hewetson, quien la fundó en sociedad con Nicolás Pendergast.

Originario de Irlanda, Hewetson le impuso el nombre de Hibernia, que literalmente quiere decir “tierra del invierno” y que es el nombre latino con el cual se conoció a la isla de Irlanda en tiempos de los romanos. Se sabe que el levantamiento del edificio le fue encargado a Prince, otro inmigrante irlandés en la región, quien había construido años atrás la fábrica El Labrador, en el sur de Saltillo.